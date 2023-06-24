Швейцария — Италия. Последний шанс итальянцев?

Если швейцарцы выиграют, а в параллельной встрече французы наберут три очка, то «лазурные» досрочно попрощаются с плей-офф.

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Швейцария — Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.98. Успех швейцарцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Швейцария — Италия 25 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Швейцария — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86 по линии «Фонбет». за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Швейцария — Италия (25.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Стартовал Евро-2023 U21. На 25 июня запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Клуж-Арена» в Румынии померяются силами Швейцария и Италия. Начало игры — в 19:00 мск.

Во встрече 1-го тура Швейцария обыграла Норвегию (2:1). Она увеличила свои шансы на получение путёвки в плей-офф турнира. На данный момент «красные крестоносцы» возглавляют группу. В случае победы в грядущем матче они гарантируют себе выход в 1/4 финала Евро-2023 U21.

«Ньюкасл» заплатит «Милану» за Тонали € 80 млн.

Однако вопрос в другом — удастся ли швейцарцам зацепиться хотя бы за ничью в предстоящей встрече? Совсем недавно они пережили смену главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника был назначен Патрик Рахмен, обладающий не самым богатым и успешным опытом.

Большую часть карьеры Рахмен был помощником главного тренера. В качестве наставника «Базеля» ему преуспеть не удалось. Клуб расторг с ним контракт в преддверии минувшего сезона по причине «неудовлетворительного спортивного развития команды и отсутствия ясной перспективы».

Встреча 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 с Норвегией показала, что стратегически Рахмен не очень силён. Его подопечные гораздо чаще нарушали правила и реже атаковали. По сути, результат за счёт индивидуального мастерства принесли футболисты. В этот раз такое вряд ли сработает.

Аллегри получил предложение из Саудовской Аравии.

Молодёжная сборная Италии уже не первый год постепенно прогрессирует под чутким руководством Паоло Николато. По сути, он является главным тренером текущей команды уже на протяжении шести лет. Ранее он возглавлял сборную Италии U18, U19 и U20. То есть нынешнее поколение «лазурной команды» воспитано им практически с нуля.

За эти шесть лет Николато поставил своим подопечным потрясающий доминирующий футбол. За 10 туров квалификации ЧЕ-2023 U21 сборная Италии не потерпела ни одного поражения. Ничьих три — с Швецией (дважды 1:1) и Черногорией (1:1).

Беспроигрышную серию «лазурной команды» прервала Франция. «Трёхцветные» одержали победу во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21, со счётом 2:1. Хотя результат не совсем закономерен. Итальянцы наиграли как минимум на ничью. Они нанесли больше ударов, в том числе в створ, и создали больше опасных атак.

Скорее всего, в грядущей встрече подопечные Николато одержат победу. Итальянские команды разных возрастов преуспевают в различных турнирах. Основная недавно выиграла бронзу Лиги наций, а сборная до 20 лет взяла серебряные медали молодёжного чемпионата мира.

Думается, и «лазурная команда» до 21 года не подведёт. В минувшем розыгрыше молодёжного чемпионата Европы она чуть было не выбила Португалию (3:5 ДВ), которая по итогу добралась до финала. Поставить на победу итальянцев в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.98 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Романо сообщил о договорённости Аспиликуэты с «Интером».

У Швейцарии ниже уровень чемпионата. Индивидуального мастерства её футболистов с огромной долей вероятности окажется недостаточно для того, чтобы зацепиться за ничью. Думается, итальянцы на классе обыграют «красных крестоносцев», за счёт отменно поставленной командной игры и техники. Тем более в случае поражения итальянцы могут досрочно попрощаться с выходом в плей-офф.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Швейцария — Италия 25 июня 2023 года

Полагаем, ключевую роль в предстоящей встрече сыграют опыт наставников и комплектация состава. У Швейцарии менее сильный тренер. У «лазурной команды» совсем другое качество комбинационной игры. Также за неё выступает гораздо больше талантливых футболистов. Уровень первенств и развития футбола в странах разный. Подопечные Николато выглядят сильнее. На победу Италии дают 1.98 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Италии за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.17.

Верратти спустя 11 лет может покинуть «ПСЖ».

Юран назвал худшие стадионы РПЛ.

Геррейру объяснил, почему сменил «Боруссию» на «Баварию».

«Интер Майами» объявил о переходе Серхио Бускетса.