Александр Бублик — Альберт Рамос-Виньолас. Обидчик Рублёва вышел на новый уровень

После победы над россиянином в финале турнира в Галле у казахстанца начался новый этап в карьере.

27 июня 2023 года Александр Бублик и Альберт Рамос-Виньолас сыграют в матче турнира АТР-250 на Мальорке (Испания). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение казахстанцу: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.44. Успех испанского теннисиста оценивается в 2.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч на Мальорке Александр Бублик — Альберт Рамос-Виньолас 26 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Александр Бублик — Альберт Рамос-Виньолас получится упорным. Тотал больше 22.5 гейма идёт за 1.80, а тотал меньше 22.5 гейма — за 2.01. Заключить пари на то, что казахстанец выиграет со счётом 2-0 по сетам, можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч Александр Бублик — Альберт Рамос-Виньолас (26.06.2023)

26 июня состоится матч первого круга турнира на Мальорке. Встречаются Александр Бублик и Альберт Рамос-Виньолас. Теннисист из Казахстана в воскресенье, 25 июня, обыграл в финале АТР-500 Андрея Рублёва и начал поход за новым титулом.

На травяном корте Бублик оказался очень неприятным соперником для россиянина. Обычно эмоциональный Александр сумел справиться с нервами и выдал фантастический по уровню самоотдачи матч.

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Казахстанец сенсационно победил седьмую ракетку мира со счётом 2-1 (6:3, 3:6, 6:3). Он шокировал Рублёва запредельным количеством эйсов. Сложно представить, но Бублик выполнил в финале 21 подачу навылет!

Рублёв был бы и рад навязать борьбу, но эйсы Бублика было не остановить. Даже 12 двойных ошибок не смутили казахстанца, и он упрямо использовал свой козырь.

Второй игровой аспект, в котором Бублик на голову превзошёл Рублёва, — очки набранные на первой подаче. Россиянин просто не успевал реагировать на непредсказуемый отскок и позволил Александру взять 91% очков после точно выполненного ввода мяча в игру.

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Стоит отметить, как Бублик пронёсся ураганом по фаворитам турнира в Галле. Он прошёл в четвертьфинале итальянца Синнера, а в полуфинале обыграл со счётом 2-0 Александра Зверева.

Победа в Галле стала возможной благодаря тому, что Бублик контролировал своё поведение и был полностью сконцентрирован на игре. Казахстанец уже давно является героем мемов, в которых обыгрываются его эмоции на корте. Он тратил свою энергию на внешние факторы, а вот в Галле оказался предельно заряжен на борьбу.

Переход на травяные корты для казахстанца совпал с набором физических кондиций. Бублик вышел на пик формы, плюс поймал кураж. С учётом того, что Александр натренировал первую подачу, он является фаворитом турнира на Мальорке.

Победитель турнира в Галле поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом. Этот 35-летний теннисист уже давно прошёл пик формы и близок к завершению карьеры.

Главным достижением Альберта в сезоне-2023 пока что является выход в четвертьфинал турнира в Бордо. Стоит отметить, что матч с Бубликом станет первым на травяном покрытии для испанца в этом году.

Александр Бублик — наиболее вероятный победитель матча. Казахстанец находится в отличных физических кондициях и намерен доказать, что победа над Андреем Рублёвым в финале турнира Галле была неслучайной.

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Кроме того, Альберт Рамос-Виньолас по манере игры удобен для Бублика. Это доказывают результаты их очных встреч. Соперники провели три матча, и все выиграл Александр. Перспективно смотрится ставка на победу Бублика с форой (-2.5) за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч АТР-250 Александр Бублик — Альберт Рамос-Виньолас 26 июня 2023 года

Бублик набрал оптимальные кондиции. Победа над Андреем Рублёвым подняла настроение на заоблачный уровень, плюс его подача является проблемой для всех соперников. Учитывая результаты очных встреч, вполне вероятно, что казахстанец победит с большим преимуществом. Поэтому делаем ставку на то, что Александр выиграет с форой (-2.5).

Ставка: победа Александра Бублика с форой (-2.5) за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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