Камила Джорджи — Анастасия Потапова. Поражение от Остапенко в прошлом

В Бирмингеме россиянка дошла до полуфинала, но уступила латвийке. Нужно двигаться дальше.

27 июня 2023 года Камила Джорджи и Анастасия Потапова сыграют в матче турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.64. Успех итальянской теннисистки оценивается в 2.26.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Истбурне Камила Джорджи — Анастасия Потапова 27 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Камила Джорджи — Анастасия Потапова получится упорным. Тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.70, а тотал меньше 20.5 гейма — за 2.10. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.47.

Анализ и прогноз на матч Камила Джорджи — Анастасия Потапова (27.06.2023)

26 июня состоится матч первого круга турнира WTA-500 в Истбурне. Встречаются Камила Джорджи и Анастасия Потапова. Россиянка показывает на травяных кортах прогресс, что и доказала на турнире в Бирмингеме.

Её отношение к тренировочному процессу позволило выйти на новый уровень в исполнении ударов, тактической подготовки и тайминга выхода к сетке. Для травяных кортов её манера игры позволяет захватить преимущество и диктовать условия соперницам.

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Вполне вероятно, что положительные эмоции помогут Потаповой быстро восстановить уверенность в собственных силах, которые подверглись испытаниям после поражения на «Ролан Гаррос» от Анастасии Павлюченковой. Напомним, опытная россиянка обыграла соотечественницу со счётом 2:1.

Турнир в Бирмингеме Потапова рассматривала в качестве подготовки к стартующему вскоре Уимблдону. Анастасия вряд ли рассчитывала на победу, но дошла до полуфинала. Обычно россиянка долго адаптируется к травяным кортам, а тут сразу продемонстрировала высочайший уровень.

В 1/2 финала она встретилась с Остапенко, которую уверенно обыграла в первом сете со счётом 7:5. Но удержать инициативу не удалось, а виной тому проблемы с первой подачей.

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Россиянка выполнила три эйса, но при этом допустила восемь двойных ошибок. При таком развитии событий сложно рассчитывать на победу во встрече с такой опытной соперницей, как Остапенко. Тем не менее Потапова продолжает улучшать свою игру. С каждым матчем она более уверенно шла вперёд. Анастасия старалась чаще работать форхендом, а также использовала обводящие удары.

За выход в следующий круг Потапова поспорит с представительницей Италии — Камилой Джорджи. Отметим, что 31-летняя теннисистка в сезоне 2023 уже выиграла престижный турнир в испанской Мериде.

Но в игре у Камилы прослеживается спад. Итальянка и раньше не отличалась выносливостью, а с возрастом этот пробел в физической подготовке стал ещё заметнее.

Анастасия Потапова рассматривается в качестве наиболее вероятной победительницы матча. Она находится в отличной форме, у неё появилась уверенность в своих действиях на травяных кортах.

Судя по последним результатам, большое преимущество у россиянки. Весьма вероятно, что она победит с разницей в несколько геймов. Перспективно смотрится ставка на победу Анастасии Потаповой с форой (-2.5) за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч WTA-500 Камила Джорджи — Анастасия Потапова 27 июня 2023 года

Теннисистки движутся по карьере в противоположных направлениях. 22-летняя Потапова только набирает обороты, а лучшие годы итальянки уже позади. К тому же на травяных кортах Джорджи редко показывает высокий уровень техники ударов и приёма мяча. Предполагаем, что Анастасия победит с разницей минимум в три гейма. Вот и поставим на это.

Ставка: победа Анастасии Потаповой с форой (-2.5) за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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