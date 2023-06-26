Нидерланды — Грузия. Ещё одна сенсация от грузин?

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Нидерланды — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.69. Успех грузин оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Нидерланды — Грузия 27 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Грузия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Нидерланды — Грузия (27.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 27 июня запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси померяются силами Нидерланды и Грузия.

Во встречах 1-го и 2-го туров «оранжевые» сыграли вничью с Бельгией (0:0) и Португалией (1:1). В обоих случаях они были чуть ближе к победе, чем соперники. Нидерландцы не боялись идти вперёд и создавать опасные моменты. Единственное, чего им не хватило, так это мастерства реализации.

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По этой же причине сборная Нидерландов в минувшем розыгрыше молодёжного чемпионата Европы не сумела пройти дальше полуфинала. Она уступила Германии (1:2). Подопечные Эрвина ван де Лои гораздо чаще владели мячом, но создали намного меньше опасных моментов, а также нанесли мало ударов в створ.

У Нидерландов очень здорово развита система воспитания молодых талантов. И командный футбол поставлен очень классно. Но вот над созданием моментов и их реализацией Эрвину ван де Лои определённо стоит поработать. В противном случае велик риск остаться без плей-офф.

На данный момент «оранжевые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице группового этапа Евро-2023 U21. Если они не выиграют в предстоящем матче, а встреча между Португалией и Бельгией завершится победой любой из сторон, нидерландцы останутся без плей-офф.

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Сборной Грузии достаточно сыграть в 3-м туре вничью, чтобы гарантировать себе выход в 1/4 финала Евро-2023 U21. Вопрос только, хватит ли им сил зацепиться за результат. Во встречах 1-го и 2-го туров «крестоносцы» потратили немало энергии для того, чтобы обыграть Португалию (2:0) и зацепиться за ничью в матче с Бельгией (2:2).

В игре с «красными дьяволами» подопечным Рамаза Сванадзе пришлось отыгрываться со счёта 0:2. Вопреки ожиданиям многих, они сумели собраться с силами и совершить вторую сенсацию подряд. Забитыми мячами отметились Георгий Цитаишвили («Лех») и Георгий Гулиашвили («Сабуртало»).

Также не последнюю роль в успехе сыграли футболисты московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе. Во встрече с Португалией Сазонов, конечно, сыграл лучше. Он шикарно справился со своими прямыми обязанностями, а также отметился забитым мячом.

Впрочем, важно не это, а то, что грузины проявили характер и переломили ход игры с очень сильным соперником. Одна сенсация — случайность, две — совпадение, три — уже закономерность. Поставить на то, что подопечные Сванадзе не проиграют в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Успех в матче с серебряным призёром минувшего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы и волевая ничья в игре с Бельгией наверняка вдохновят «крестоносцев». Также дополнительный заряд энергии придаст поддержка родных трибун.

Примечательно, что встреча между Грузией и Бельгией установила новый рекорд посещаемости чемпионатов Европы до 21 года. Поддержать свою национальную команду пришли без малого 42 тысячи болельщиков. Встреча с Нидерландами также обещает собрать приличную кассу.

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У сборной Нидерландов качественнее состав. Однако это не даёт ей большого преимущества. У грузин лучше обстоят дела с реализацией. Во встречах с Португалией и Бельгией они продемонстрировали классную командую игру. Вероятно, предстоящая встреча закончится ничьей или даже победой «крестоносцев».

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Нидерланды — Грузия 27 июня 2023 года

Сборная Нидерландов — очень сильный соперник. «Оранжевые» регулярно демонстрируют качественный атакующий футбол. Однако у них отчётливо проглядываются проблемы с завершением. Пребывающая на эмоциональном подъёме Грузия наверняка этим воспользуется. «Крестоносцы» в шаге от выхода в плей-офф. Поддержка домашних трибун помогает им творить сенсации.

Ставка: Грузия не проиграет за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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