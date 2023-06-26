Испания — Украина. Лимит везения исчерпан

Украинцы досрочно вышли в плей-офф, не без удачи обыграв румын в последнем туре. С испанцами этот фокус не пройдёт.

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Испания – Украина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.77. Успех украинцев оценивается в 4.45. На ничью дают 3.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Испания — Украина 27 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча Испания – Украина: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – также за 1.91. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Евро-2023 U21 Испания – Украина (27.06.2023)

В группе В определились все участники плей-офф. Перед очным матчем молодёжные сборные Испании и Украины набрали по шесть очков и просто разыгрывают между собой первую строчку. В теории первое место может помочь со жребием в плей-офф, но так бывает не всегда.

«Красная фурия» начала турнир с тяжёлой, но уверенной победы над румынами со счётом 3:0. Во 2-м туре команда обыграла хорватов со счётом 1:0 благодаря голу Абеля Руиса уже на первой минуте. Команда Санти Дении продолжала создавать опасные моменты у ворот соперника, но не смогла их реализовать.

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В схожем стиле проходит Евро-2023 U21 сборная Украины. Разница лишь в том, что жёлто-синие забили на один мяч меньше и победы дались им тяжелее. Особенно в матче с Румынией — украинцы дожали соперника только на 89-й минуте, и то благодаря автоголу. Даже встреча с крепкими хорватами далась им проще.

Многие ждали увидеть в составе сборной Украины Михаила Мудрика, который приехал из расположения основной национальной команды. Но, увы, вингер «Челси» приехал с травмой и на поле пока не появлялся.

Вместо Мудрика себя отлично проявил Алексей Кащук, который провёл очень мощный сезон в «Сабахе» — больше 30 результативных действий. Он феерил в матче с хорватами и даже попал в сборную тура, но потом слегка испортил впечатление в игре с румынами, не реализовав выход один на один после шикарной передачи сокомандника.

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У испанцев есть повод гордиться Серхио Гомесом из «Манчестер Сити». Он и Хуан Миранда отлично работают на левом фланге. Их трудно удержать. Капитан сборной Абель Руис тоже отлично проявил себя. Украинцы на Евро пока не пропускали, но сдержать такую мощь им будет непросто.

В матче очень многое будет зависеть от того, у кого будет больше желания занять первую строчку. Тренеры могут прибегнуть к ротации, чтобы сохранить силы перед плей-офф. Испанцы не зря считаются фаворитами, ведь у них подросла классная молодёжь.

Украина демонстрирует яркий и интересный футбол, но прервать такую серию ей вряд ли по силам. Даже забить испанцам очень сложно, но это можно попробовать. С атакой и результативностью у украинцев нет проблем, они забивают 17 матчей подряд. Интересной выглядит ставка на то, что Испания не проиграет и обе забьют.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Испания — Украина 27 июня 2023 года

Общий класс игроков, опыт и мастерство должны сделать своё дело. Испанцы не упустят первую строчку, но потеряют нолик в графе «пропущенные мячей». Со второго места есть шанс уже в четвертьфинале попасть на очень мощных французов, и Санти Дения постарается этого избежать.

Ставка: Испания не проиграет и обе забьют за 2.21.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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