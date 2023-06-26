Хорватия — Румыния. Хозяева турнира раздавлены

Румыны уже лишились шансов на выход в плей-офф домашнего турнира. «Шашечные» сделают им ещё больнее.

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Хорватия — Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.42. Успех румын оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Хорватия — Румыния 27 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Хорватия — Румыния (27.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 27 июня запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Генча» в Бухаресте померяются силами Хорватия и Румыния.

Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф. «Шашечные» во встречах 1-го и 2-го туров уступили Украине (0:2) и Испании (0:1). Единственной мотивацией для них на встречу с Румынией является сохранение престижа. Стимул, строго говоря, так себе.

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Впрочем, наставник молодёжной сборной Хорватии Драган Скочич не станет прибегать к ротации и экспериментам. Он возглавил команду в начале этого года и вряд ли будет уволен по окончании Евро-2023 U21. Результаты плохие, но немаловажно, что в соперниках были сильные команды.

Тем более «шашечные» не ударили в грязь лицом. В матче с Украиной они больше владели мячом, чаще и опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов в створ. Местами «пламенные» смотрелись предпочтительнее соперника, но им немного не хватило везения и завершения.

В игре с Испанией хорватов выбил из колеи быстрый пропущенный мяч. Они пропустили уже через 20 секунд после начала матча. При этом после неудачного начала подопечные Скочича не посыпались. Они здорово провели второй тайм, создав несколько голевых моментов.

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Концовка для «Красной фурии» получилась очень нервной. Сначала забить мог защитник «шашечных» Мауро Перкович. Затем имел шанс сравнять счёт нападающий Матия Фриган. Тем не менее перехитрить голкипера испанской сборной Арнау Тенаса из «Барселоны» им не удалось.

Румыния далеко не так здорово выступила в игре с Испанией. Она потерпела разгромное поражение — 0:3. «Красная фурия» вполне могла забить больше. В первом тайме её капитан Абель Руис упустил два голевых момента. Сначала он сделал лишнее касание в штрафной соперника, а затем с близкого расстояния не попал в пустой угол ворот.

Сборная Испании всецело контролировала ход встречи, не позволяя румынам хоть что-нибудь предпринять. Во встрече 2-го тура с Украиной повторилось практически всё то же самое. Только в этот раз здорово выступил голкипер «трёхцветных» Штефан Тырновану. Он совершил целых шесть сейвов.

В частности, благодаря стараниям Тырновану румыны пропустили только на 89-й минуте, но обидный мяч. Автогол записал на свой счёт защитник жёлтых Виктор Дикан. С другой стороны, назвать результат незакономерным нельзя. «Трёхцветные» уступили украинцам по всем статистическим параметрам.

После двух встреч от выступлений румын остались только негативные впечатления. За 180 минут они нанесли всего 19 ударов, причём лишь три из них пришлись в створ. Жёлтые сильно уступили соперникам по владению мячом, да и в целом показали крайне невнятную командную игру. Разве так должны играть одни из хозяев Евро-2023 U21?

Понятно, что у румын крайне ограниченные ресурсы. Однако должна же была поддержка родных болельщиков зарядить футболистов положительной энергетикой? К сожалению, этого не произошло. К предстоящей встрече «трёхцветные» подходят в качестве явных аутсайдеров.

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Поставить на победу «шашечных» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. У «пламенных» качественнее состав и выше уровень чемпионата. Во встречах с Испанией и Украиной они продемонстрировали куда более сплоченную и дисциплинированную игру, нежели румыны.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Хорватия — Румыния 27 июня 2023 года

Сборная Хорватии сильнее и успешнее. У неё больше ресурсов, а также лучше рисунок футбола. Вероятно, «пламенные» сделают положение румын ещё хуже. «Трёхцветные» и так уже лишились шансов выйти в плей-офф домашнего турнира. Поражение в матче 3-го тура будет означать полный провал.

Ставка: победа Хорватии за коэффициент 2.42.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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