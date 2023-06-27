Израиль — Чехия. Сухопарек отправит немцев домой

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Израиль — Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.33. Успех израильтян оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Израиль — Чехия 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Израиль — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Израиль — Чехия (28.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 28 июня запланированы четыре матча 3-го тура группового этапа турнира. В одном из них на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси встретятся Израиль и Чехия.

В игре 1-го тура с Германией сборная Израиля не без удачи зацепилась за ничью — 1:1. Повезло, что бундестим не реализовала два 11-метровых удара и не воспользовалась численным преимуществом. С 45-й минуты сине-белые играли в меньшинстве после удаления полузащитника Эдена Карцева.

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За всю игру израильтяне нанесли только четыре удара, и лишь два из них пришлись в створ. Конечно, им стоит отдать должное за проявленный характер и неуступчивость. С другой стороны, это, скорее, провал немцев, которые не смогли дожать ослабленного соперника. Они растранжирили множество моментов.

В матче 2-го тура с Англией израильтяне уступили без шансов. С игры они не пробили в створ ни разу за 90 минут. Голкипер «трёх львов» Джеймс Траффорд только один раз вступил в игру — под конец первого тайма. Нападающий сине-белых Этан Азулай пробил со штрафного в ближний угол. Вратарь без видимых усилий парировал угрозу.

Англичане вполне могли выиграть с крупным счётом. У них было много потенциально голевых моментов, но сине-белые были прощены за ошибки. От чехов израильтянам таких подарков определённо ждать не стоит. Они наверняка будут цепляться за каждый шанс забить.

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Сборная Чехии находится в шаге от выхода в плей-офф. Для попадания в 1/4 финала Евро-2023 U21 ей достаточно ничьей в предстоящем матче. Если «львы» не проиграют Израилю, то даже победа в игре с Англией не спасёт Германию от вылета. Из-за поражения в очном матче она окажется ниже в турнирной таблице.

Впрочем, Ян Сухопарек вряд ли станет рассчитывать на удачу. Скорее всего, он даст своим подопечным установку обыграть Израиль. Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 чехи уступили Англии (0:2). Однако по накалу матч получился гораздо интереснее, чем игра между англичанами и израильтянами.

Команды держали болельщиков в напряжении вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. Само собой, чехи играли вторым номером. Однако, в отличие от израильтян, они часто создавали моменты и имели шансы переломить ход игры. Но где-то подвела реализация, а иногда выручал Джеймс Траффорд.

«Три льва» не без труда удержали преимущество, в том числе за счёт большого количества фолов в концовке. Поставили точку в матче они только на 90+4-й минуте. Отметился забитым мячом воспитанник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу.

Обидное поражение в матче с Англией не расстроило чехов. Во встрече 2-го тура они обыграли Германию (2:1). Матч получился очень интересным и насыщенным событиями. На двоих соперники нанесли целых 43 удара, но важно не столько количество, сколько качество. В этом компоненте «львы» превзошли бундестим. 9 из 16 их ударов пришлись в створ.

Чехи редко убегали в контратаки, но созданными моментами воспользовались идеально. Также стоит отдать должное их компактной оборонительной линии. Сухопарек не полагался на то, что соперника будет подводить реализация. Он чётко сконструировал игру в защите, создав для немцев труднорешаемую головоломку.

Поставить на то, что чехи одержат победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46. У сине-белых нет такой качественной обороны, как у «львов». Да и в целом сборная Израиля укомплектована хуже, чем у Чехии. У неё самая молодая заявка на турнир.

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Сине-белым не хватает техники, опыта и отлаженной командной игры. По качеству футбола в матчах с Германией и Англией чехи смотрелись намного убедительнее израильтян. Думается, они не упустят шанс выйти в плей-офф впервые за последние 10 лет.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Израиль — Чехия 28 июня 2023 года

Сборной Израиля повезло зацепиться за ничью в игре с Германией и не уступить разгромно Англии. Соперники упустили множество потенциально голевых моментов. Сине-белые при этом практически ничего не создали. Скорее всего, им не удастся вскрыть надёжную оборону Чехии, которая по делу обыграла немцев и была близка к ничьей с англичанами. Скорее всего, «львы» на классе победят в грядущем матче и выйдут в плей-офф Евро-2023 U21.

Ставка: победа Чехии за коэффициент 2.46.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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