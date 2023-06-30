«Хонка» — ХИК. Роман Ерёменко приносит пользу

Бывший футболист «Ростова» даже в свои 36 лет держится молодцом.

1 июля состоится матч финской Вейккауслииги «Хонка» — ХИК. Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ХИКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Хонки» оценивается аналитиками в 3.55. Поставить на ничью можно за 3.24.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ХИК 1 июля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.57, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.43. На гол «Хонки» дают коэффициент 1.55, а гол ХИКа оценивается в 1.30. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ХИК (01.07.2023)

Конец июня – пора отпусков для футбольных звёзд из большинства лиг Европы, но в некоторых странах продолжаются национальные чемпионаты. Так на выходных запланированы очередные игры в финской Вейккауслииге. В одной из них «Хонка» принимает столичный ХИК.

В матче предыдущего тура «Хонка» победила замыкающий турнирную таблицу ВПС – 1:0. Несмотря на значительную разницу в классе и подавляющее преимущество, победа вышла нелёгкой. Единственный мяч Матео Ортис забил только на 88-й минуте.

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Голевую же передачу отдал Роман Ерёменко. Бывший футболист «Рубина», ЦСКА и «Ростова» присоединился к финскому клубу в начале мая и уже провёл за «Хонку» восемь игр, но результативное действие в предыдущем матче стало для него всего вторым. Ранее Ерёменко заработал ассист в кубковой встрече с молодёжной командой «Хонки» (5:1).

36-летний полузащитник набрал хорошую физическую форму. Главный тренер «Хонки» Веса Васара третий матч подряд доверяет Ерёменко провести все 90 минут на поле. Заметно лучше стала играть и вся команда. Если в начале сезона «Хонка» постоянно теряла очки, то в последних четырёх официальных играх было добыто три победы при одной ничьей.

В составе «Хонки» выступает ещё один футболист с опытом из РПЛ, пусть и небольшим. Российский вратарь Максим Рудаков является воспитанником «Зенита» и однажды сыграл в чемпионате России за «Ростов», но теперь счастлив в Финляндии.

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В прошлом году российский голкипер, который пропускал в среднем менее одного мяча за встречу, помог «Хонке» занять третье место в чемпионате страны. Благодаря этому достижению команда пробилась в еврокубки и в квалификации Лиги конференций сыграет с казахстанским «Тоболом».

К выступлению в еврокубках готовится и ХИК. Команда из Хельсинки является действующим чемпионом страны, но в текущем сезоне пока идёт второй с отставанием в одно очко от лидера. ХИК не проигрывает на протяжении восьми встреч, но на чужих полях была одержана лишь одна победа в шести матчах.

Отметим также, что последней командой, которая обыграла ХИК в официальной встрече, была именно «Хонка». В матче Кубка Финляндии после счёта 1:1 дело дошло до серии пенальти, в которой сильнее был клуб из Эспоо. Один из 11-метровых ударов реализовал Роман Ерёменко.

«Хонка» проиграла ХИКу лишь в одном из шести последних домашних матчей. Учитывая тот факт, что за последний месяц обе команды редко радовали результативностью, предположим, что хозяева стадиона «Тапиолан Урхеилупуисто» не проиграют при тотале меньше 2.5 мяча. На такую комбинацию можно поставить за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — ХИК 1 июля 2023 года

«Хонка» не очень хорошо стартовала в чемпионате, но в последних трёх матчах заработала семь очков. Хорошую форму набрал Роман Ерёменко, который помогает своей команде выигрывать. ХИК – действующий чемпион, который многое делает, чтобы защитить титул, но на выезде команда в последнее время побеждает редко. Это шанс для «Хонки» набрать очки, но большого количества голов ждать не стоит.

Ставка: «Хонка» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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