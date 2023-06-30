Испания — Швейцария. Теперь всё честно

Спорный эпизод в игре с Украиной подпортил испанцам статистику. С VAR разобраться будет проще.

1 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Испания — Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.45. Успех швейцарцев оценён в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Испания — Швейцария 1 июля 2023 года

Эксперты считают, что матч Испания — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88 по линии «Фонбет», Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2023 U21 Испания — Швейцария (01.07.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. В самом разгаре Евро-2023 U21. На 1 июля запланированы две встречи 1/4 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте встретятся Испания и Швейцария.

На групповом этапе сборная Испании не потерпела ни одного поражения. Сначала она разгромила Румынию (3:0), а также обыграла Хорватию (1:0). Затем «Красная фурия» сыграла вничью с Украиной (2:2), хотя могла победить. Матч запомнился спорным эпизодом, который рефери трактовал в пользу украинцев.

«Зенит» просит у «Трабзонспора» € 5 млн за трансфер Нуралы Алипа.

По ходу встречи нападающий Испании Родриго Рикельме забил гол, который мог стать победным. Голкипер сборной Украины Руслан Нещерет пытался вынести мяч, но уронил его, чем воспользовался Рикельме. Тем не менее главный арбитр встречи Донатас Румшас принял решение отменить взятие ворот.

Интересно то, что судья показал на своё ухо. Это стало предметом для споров, ведь на молодёжном чемпионате Европы система VAR будет доступна лишь со стадии четвертьфинальных матчей. Остаётся загадкой — что имел в виду Румшас. Его помощник не поднимал флаг, а сам арбитр находился в 50 метрах от эпизода и вряд ли видел момент.

Так или иначе, во всех трёх встречах подопечные Санти Дении продемонстрировали классный доминирующий футбол. Они без особого труда вскрывали оборону соперников и вполне могли забить больше. За этот период времени «красная фурия» нанесла целых 50 ударов. Правда, лишь 12 из них пришлись в створ. Надо поработать над точностью.

Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль», предложивший ему € 30 млн в год.

Сборная Швейцарии далеко не так здорово выступила на групповом этапе Евро-2023 U21, как Испания. Она обыграла только Норвегию (2:1). В двух других встречах «красные крестоносцы» закономерно уступили Италии (2:3) и Франции (1:4). Им несказанно повезло оказаться в плей-офф.

В игре заключительного тура сборная Италии сенсационно уступила Норвегии (0:1). Таким образом, Швейцария, Италия и Норвегия завершили групповой этап с одинаковым количеством очков. В таком случае нужно смотреть на результаты личных встреч и разность забитых мячей в матчах между этими командами.

Ключевым критерием стало количество забитых голов в играх между сборными. «Красные крестоносцы» забили четыре мяча, «лазурная команда» — три, а «свёрла» — два. Примечательно, что и норвежцы и итальянцы могли забить в концовке встречи заключительного тура, и этого гола им хватило бы для выхода в плей-офф.

За 10 минут до конца матча вышедший на замену нападающий Италии Николо Камбьяги из убойной позиции попал в перекладину. Затем голкипер «лазурной команды» Марко Карнессеки парировал очень непростой дальний удар, который нанёс форвард норвежцев Антонио Нуса.

В дальнейшем удача вряд ли будет также благоволить «красным крестоносцам». За три встречи они пропустили целых восемь мячей. Учитывая качество атакующей линии «Красной фурии», наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

В этот раз у испанцев не смогут отобрать честно забитые голы (так как будет система VAR). У швейцарцев тоже неплохо функционирует атакующая линия. За три встречи группового этапа турнира они забили пять голов. И это при том, что в соперниках были отнюдь не слабые команды. Так что большому количеству голов точно быть.

«ПСЖ» предложил за Осимхена €100 млн.

В то же время в победе «Красной фурии» не возникает никаких сомнений. По итогам позапрошлого розыгрыша молодёжного чемпионата Европы она взяла золото, а на минувшем добралась до полуфинала, в котором уступила Португалии. Швейцария подобными результатами похвастаться не может. Впервые с 2011 года она прошла дальше группового этапа.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Испания — Швейцария 1 июля 2023 года

Сборная Испании выглядит явным фаворитом грядущего матча. У неё сильнее состав, лучше результаты и выше уровень первенства. Ждём, что встреча ознаменуется результативной победой «Красной фурии». Швейцария очень много пропускает. Ей повезло, что итальянцы умудрились пролететь мимо плей-офф. На большее «красным крестоносцам» вряд ли хватит удачи. Ставки на победу Испании и тотал больше 2.5 мяча принимаются в «Фонбет» за 2.04. А всем зарегистрировавшимся дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Испании и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

«Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о переходе Педро.

«Венеция» может расстаться с Денисом Черышевым.

Фирмино договорился с «Аль-Ахли» об условиях контракта.

Мартино: Месси и Бускетс приезжают в Майами не на каникулы.