«Баия» — «Гремио». Луис Суарес не сбавляет

2 июля состоится матч 13-го тура чемпионата Бразилии «Баия» — «Гремио». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «трёхцветных» можно с коэффициентом 2.50. Успех «мушкетёров» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Баия» — «Гремио» 2 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Баия» — «Гремио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Баия» — «Гремио» (02.07.2023)

2 июля в чемпионате Бразилии запланировано семь матчей 13-го тура Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Баией» и «Гремио», которая пройдёт на стадионе «Фонте Нова» в Сальвадоре. Стартовый свисток прозвучит в 0:30 мск.

«Баия» после 12 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с 12 очками. Клуб одержал три победы при трёх ничьих в текущем сезоне. Показатели не лучшие. Накануне «трёхцветные» проиграли в гостях «Флуминенсе» (1:2). До этого дома была победа над «Палмейрас» (1:0) и ничья с «Крузейро» (2:2).

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«Гремио» располагается на второй строчке с 23 очками за 12 игр. Плюс за шесть последних встреч у клуба лишь одно поражение — в гостях от «Фламенго» (0:3). После этого «мушкетёры» одержали на своём поле две победы с разницей 8:2.

С результативностью проблем нет. В двух последних матчах Луис Суарес отметился двумя голами и отдал одну передачу. Всего у уругвайца за десять встреч семь очков, что весьма неплохо. Ещё недавно появилась информация о том, что он может закончить карьеру из-за проблем с коленом. Однако футболист продолжает демонстрировать высокий уровень.

Соперники при этом за всю историю очных игр провели 16 матчей, из которых восемь побед на счету гостей. Пять раз побеждали «трёхцветные». Уровень игры «Баии» оставляет желать лучшего, хотя дома она не проигрывали уже четыре встречи подряд. «Мушкетёры» в гостях выступают чуть хуже — три победы при двух поражениях.

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Однако «Гремио» идёт с отменной статистикой, и вторая строчка, которую он занимает, тому доказательство. Тогда как «Баия» не может похвастаться стабильными результатами, но является непростым соперником для «мушкетёров».

Луис Суарес – это аргумент! Футболисту с таким уровнем мастерства не составит труда отнять хотя бы одно очко у «Баии». Встреча получится интересной и, возможно, результативной. Рекомендуем ставку на то, что «Гремио» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Баия» — «Гремио» 2 июля 2023 года

У «Гремио» отличный состав и сыгранность, но в очных встречах на поле «трёхцветных» статистика оставляет желать лучшего. «Баия» не самый сильный соперник и в текущем сезоне выглядит слабее, чем «мушкетёры». У команды Суареса есть шанс зацепиться хотя бы за одно очко на выезде.

Ставка: «Гремио» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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