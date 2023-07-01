Экспресс на футбол с коэффициентом 9.9: грузинская сказка и беды Хайкина

1 июля пройдут матчи 1/4 финала Евро-2023 U21, а ещё продолжается чемпионат Норвегии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Евро-2023 Англия — Португалия

Сборная Англии U21 катком прошлась по соперникам на групповой стадии Евро-2023, одержав три победы с одинаковым счётом 2:0. Номинальные хозяева смотрелись настолько мощно в каждом матче, что не возникало сомнений в их тотальном превосходстве. Сложилось впечатление, что англичане используют лишь процентов 50–60 от своего потенциала.

Португальцам хватило даже четырёх очков, чтобы квалифицироваться в плей-офф. Они обыграли сверстников из Бельгии со счётом 2:1 и завершили вничью (1:1) игру с Нидерландами U21. С атакой у команды проблемы — всего три забитых мяча на групповом этапе Евро-2023. У Португалии не нашлось нового Криштиану, который сплотил бы вокруг себя игроков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Англии U21 — явный фаворит не только четвертьфинала, но и всего Евро-2023. Оборона является главным козырем у номинальных хозяев — ни одного пропущенного мяча. Их соперник выглядит на турнире слабо, и лишь везение помогло португальцам выйти в плей-офф. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии U21 за 1.93.

Прогноз на матч Евро-2023 Грузия — Израиль

Сборная Грузии U21 сенсационно выступила на групповом этапе Евро-2023, пробившись в четвертьфинал. Она обошла в таблице таких сильных соперников, как Нидерланды и Бельгию. Осторожная тактическая схема, которую выбрал главный тренер Рамаз Сванадзе, помогла победить в матче сборную Португалии (2:0) и сыграть вничью во встречах с Бельгией (1:1) и Нидерландами (2:2). Отметим уверенные действия центральных защитников Сабы Сазонова и Александре Каландадзе. Набрав по итогу трёх туров пять очков, сборная Грузии U21 вышла в следующий круг. Наверняка Хвича Кварацхелия жалеет, что выбрал отдых, а не борьбу за золотые медали чемпионата.

Сопернику грузин хватило даже четырёх очков, чтобы квалифицироваться в плей-офф. Израиль U21 обыграл сверстников из Чехии со счётом 1:0 и завершил вничью (1:1) игру с Германией U21. С атакой у команды проблемы — всего два забитых мяча на групповом этапе Евро-2023.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сборная Грузии U21 — наиболее вероятный победитель встречи. Команда продемонстрировала отличную игру в матчах Евро-2023. Оборона является главным козырем у каждой из сборных, но на стороне грузин поддержка болельщиков. Атака номинальных гостей в кризисе, а свой шанс забить Грузия U21 наверняка получит и использует. Рекомендуем изучить ставку на победу Грузии U21 за 2.40.

Прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Мольде»

У «Будё-Глимт» сейчас отличная возможность рассчитаться с «Мольде» за прошлый сезон. Команда Никиты Хайкина в последних матчах немного сбавила обороты, но она всё ещё в хорошей форме, плюс играет дома, а это даёт ей дополнительное преимущество. Поражение от «Стрёмсгодсета» должно было взбодрить расслабившегося лидера, а тяжёлая победа над «Тромсё» в кубке должна добавить уверенности в своих силах и куража, не каждый матч получается выиграть, уступая со счётом 1:2 к 94-й минуте.

«Мольде» в последних матчах смотрелся не хуже соперника, но реализация иногда подводила действующего чемпиона. Если матч складывался хорошо для команды Эрлинга Моэ и она забивала быстрый гол, то победа была лёгкой, а если нет, то приходилось помучиться. Гости пропускают не очень много, но в матчах с соперниками, у которых результативная атака, они редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности.

Матчи между топовыми командами Элитсерии очень часто получаются результативными. Вряд ли сейчас нас ждёт исключение, обе команды с мощной атакой, но часто ею увлекаются и могут пропустить. Есть смысл присмотреться к ставкам на тотал больше 3.5 мяча за 2.13.

Экспресс на матчи 1 июля

Ставка 1: победа Англии над Португалией за 1.93.

Ставка 2: победа Грузии над Израилем за 2.40.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Будё-Глимт» — «Мольде» за 2.13.

Общий коэффициент: 1.93 Х 2.40 Х 2.13 = 9.9.

«Челси» объявил о трансфере сенегальского нападающего Джексона.

Жиго: Глушаков — хороший парень и классный футболист.

Российский форвард Иосифов покинул «Вильярреал».