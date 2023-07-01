«Атлетико Минейро» — «Америка Минейро». Для Халка это просто подарок

2 июля состоится матч 13-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.52. Успех гостей оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро» 2 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро» (02.07.2023)

2 июля запланировано семь встреч 13-го тура бразильской Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Атлетико Минейро» и «Америка Минейро». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Атлетико Минейро» располагается на 10-й строчке с 19 очками за 12 матчей в Серии А. Клуб одержал пять побед при четырёх ничьих. В 12-м туре «Минейро» проиграл в гостях «Форталезе» (1:2). Фелипе Сколари пока ничем не удивил. Однако впереди матч на своём поле, а при своих трибунах команда не проигрывает давно.

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«Америка Минейро» в этом сезоне выступает плохо, поэтому занимает 19-е место, набрав восемь очков за 12 игр. Клуб является аутсайдером лиги и проиграл в двух последних турах с разницей 2:5. Ситуация очень тяжёлая, ведь клуб пропустил 27 мячей при 13 забитых.

За 10 очных встреч у «Атлетико» было шесть побед, тогда как у соперника лишь одна. Преимущество хозяев очевидно, а «Америка» очень плохо выступает на выезде, одержав всего две победы за 10 последних встреч, с учётом всех соревнований.

Поэтому для хозяев это отличная возможность подняться в турнирной таблице. Халку такой соперник также по душе, ведь он не забивает уже четыре матча кряду. В ворота аутсайдера можно забить, да не один мяч. Поэтому проверим ставку на победу «Атлетико Минейро» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.

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У «Атлетико» будет прекрасное настроение, ведь он вышел в плей-офф Кубка Либертадорес. В последней встрече команда сыграла вничью с «Либертадом» со счётом 1:1. В свою очередь, «Америка Минейро» пробилась в 1/16 финала Южноамериканского кубка благодаря победе в последнем матче над «Пеньяроялем» — 2:1. Волевая победа была добыта в последние 15 минут встречи. Это отняло немало сил.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро» 2 июля 2023 года

«Атлетико Минейро» немного сбавил обороты, но у руля опытный Сколари, и в составе есть Халк, а на пути аутсайдер. Плюс история очных встреч за хозяевами, дома они не проигрывают семь матчей подряд. Гости, наоборот, имеют проблемы с обороной, и это только на руку «Атлетико». Поэтому проверим ставку на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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