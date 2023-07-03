«Интер Майами» — «Коламбус Крю». Бекхэм ждёт своего спасителя

5 июля состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Коламбус Крю». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Коламбуса» можно с коэффициентом 2.33. Успех «Интера» оценён экспертами в 2.91. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Коламбус Крю» 5 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» (05.07.2023)

Регулярный чемпионат МЛС в самом разгаре. Этим летом к турниру привлечено повышенное внимание, ведь скоро должен выйти на поле Лионель Месси. До дебюта аргентинца в составе «Интер Майами» несколько недель, а пока команда готовится к следующей встрече. В ночь на 5 июля в 2:30 мск состоится матч с «Коламбус Крю».

Принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами» ждут большие перемены. Помимо Месси, за клуб будет выступать Серхио Бускетс, но вряд ли руководство остановится на этом. Уже объявлено о назначении главным тренером Херардо Мартино, который работал с Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины.

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Однако по факту, пока Мартино продолжает решать вопросы с рабочей визой США, «Интер Майами» готовит к матчам его соотечественник – исполняющий обязанности тренера Хавьер Моралес. Не может пока принимать участия в матчах и Бускетс – трансферное окно в США открывается только на следующий день после предстоящей встречи.

«Интер Майами» не дождётся усиления состава – команда из Майами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Лишь один клуб в лиге выступает хуже – «Колорадо Рэпидз». От зоны плей-офф «цаплей» отделяет 10 очков, которые предстоит отыграть за 15 оставшихся матчей.

Однако график набора очков у «Интера» пока соответствует статусу аутсайдера – всего две победы и одна ничья за 10 последних игр. Плохо помогают даже родные стены, ведь в пяти последних домашних матчах удалось набрать четыре очка. В последней встрече клуб сыграл вничью с «Остином» (1:1). Автором единственного гола в составе «Интера Майами» стал Хосеф Мартинес.

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Интересно, что футболист уже работал вместе с Херардо Мартино. В 2018 году они становились чемпионами МЛС с «Атлантой Юнайтед», а Мартинес побил рекорд результативности лиги, забив 31 мяч в 34 встречах. Однако в нынешнем сезоне на счету венесуэльского форварда всего пять голов в 17 играх.

У лучшего бомбардира «Коламбуса» Лукаса Селараяна статистика куда лучше – восемь мячей и шесть результативных передач в 17 матчах. Недавно 31-летний полузащитник громко напомнил о себе, когда принял участие в сенсационной победе сборной Армении над Уэльсом (4:2). Он забил два гола.

Селараян выступает за «Коламбус» четвёртый сезон, а в 2020 году становился в составе этой команды чемпионом МЛС. Клуб и сейчас является одним из претендентов на титул и находится в прекрасной форме, одержав пять побед в шести матчах. Эти 15 очков позволили команде закрепиться в зоне плей-офф — на пятом месте в Восточной конференции.

Играть на выезде в МЛС непросто, но класса «Коламбуса» должно хватить, чтобы как минимум не уступить нестабильному «Интеру». Учитывая тот факт, что в шести из семи последних игр «Коламбуса» и в пяти из шести домашних матчей «Майами» забивали обе команды, поставим на то, что гости не проиграют и обе забьют. На такой исход дают коэффициент 2.19.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Коламбус Крю» 5 июля 2023 года

«Интер Майами» взбудоражил футбольный мир трансферами Бускетса и Месси. Однако пока легенды футбола не могут принять участие в матчах, а «Интер» так и остаётся аутсайдером МЛС. «Коламбус Крю», который находится на хорошем ходу, воспользуется текущими проблемами хозяев и не проиграет, а команды обменяются голами.

Ставка: «Коламбус Крю» не проиграет и обе забьют за 2.19.

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