Артета может рассчитывать на Хаверца в новом сезоне. «Арсенал» не ошибся!

Невразумительная политика руководства «Челси» удивляет. Приобретя ряд дорогостоящих футболистов, от которых пока что нет особой пользы, оно решило продать ведущих игроков. Кай Хаверц, выигравший в составе «аристократов» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, не стал исключением.

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За синих Хаверц провёл 139 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча и сделав 15 результативных передач. В интервью он рассказал, что присоединился к «Арсеналу» с целью выигрывать трофеи. С выбором команды немецкий 24-летний полузащитник точно не прогадал.

Как в старые добрые времена

Благодаря стараниям Микеля Артеты «канониры» снова стали похожи на одного из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. Испанский специалист воспитал из перспективных молодых футболистов настоящих лидеров, способных вести за собой команду и бороться за трофеи с «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне их стараний оказалось недостаточно для победы в АПЛ. Лондонцы заняли второе место, на пять очков отстав от «горожан». Большую часть сезона «канониры» доминировали в чемпионате Англии, демонстрируя великолепный атакующий футбол, но под конец сезона они растеряли всё преимущество из-за индивидуальных ошибок и не только.

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В преддверии грядущего розыгрыша «Арсенал» точечно укрепил состав. Помимо Кая Хаверца, он подписал топового центрального полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации СМИ, стоимость трансфера стала рекордной для игроков Англии. Она составила € 122 млн с учётом бонусов.

Теперь чемпионство точно не уйдёт от «канониров»

Для Микеля Артеты Хаверц и Райс — это две очень качественные опции. Во-первых, полузащитники обладают универсальностью. Опорник способен как здорово сыграть в обороне, так и помочь с развитием атаки. Атакующий полузащитник благодаря стараниям Томаса Тухеля приноровился к игре на позиции центрфорварда.

Пока что не совсем понятно, на какой позиции Микель Артета будет чаще всего использовать Хаверца. На место центрального нападающего у него есть Габриэл Жезус, а в полузащите с приобретением Деклана Райса стало слишком тесно. Помимо него, у Артеты есть Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор и перспективный Эмиль Смит-Роу.

Впрочем, проблемы с игровым временем у Кая вряд ли возникнут. Сообщается, что немец стал самым высокооплачиваемым футболистом в «Арсенале». По информации источника, он будет зарабатывать около € 19,5 млн в год. С учётом всевозможных бонусов сумма может увеличиться до € 23 млн. Вне всяких сомнений, Хаверц будет игроком основы.

Сколько Кай забьёт в следующем сезоне?

Как мы уже отметили ранее, Артета отладил «канонирам» шикарную игру в атаке. По итогам минувшего сезона они забили целых 88 голов за 38 туров. Больше только у «Манчестер Сити». Сразу четыре футболиста «Арсенала» забили 11 и более мячей — Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Жезус.

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С Хаверцем нападение лондонцев наверняка станет ещё мощнее и результативнее. Ждём, что немец также забьёт не менее 11 голов в следующем розыгрыше АПЛ. Поставить на то, что Кай забьёт больше 10.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. На то, что забьёт меньше 10.5 мяча, — тоже за 1.85.

Мы увидим праймового Хаверца

Относительно времён выступлений в «Байере» результативность Хаверца снизилась практически в два раза. За последние два сезона в составе леверкузенского клуба полузащитник забил целых 29 мячей в Бундеслиге. В АПЛ, где уровень соперников значительно выше, хавбек стал радовать гораздо реже.

С другой стороны, у немца ушло немало времени на адаптацию к чемпионату Англии и привыкание к игре на позиции центрфорварда. В идеально функционирующей системе Артеты он наверняка будет чаще радовать результативностью. Не исключено, что, как и другие футболисты «Арсенала», хавбек выйдет на новый уровень. Как показывает практика, раскрывать молодые таланты испанский специалист умеет.

Ставка: Кай Хаверц забьёт больше 10.5 мяча в АПЛ в сезоне-2023/2024 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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