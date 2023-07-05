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«Локомотив» — «Балтика», прогноз на товарищеский матч 6 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Локомотив» — «Балтика». Дзюба вскроет проблемы Игнашевича
Михаил Коробов
«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч
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Калининградцы готовятся к РПЛ, но им предстоит многое исправить. Артём заряжен и готовится к выполнению условий контракта.

6 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Балтика». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Шансы калининградцев оценены экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Балтика» 6 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Балтика» (06.07.2023)

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В середине июля стартует новый сезон РПЛ. Чтобы как можно лучше подготовиться к нему, команды проводят контрольные матчи. На 6 июля запланирована товарищеская встреча между московским «Локомотивом» и «Балтикой». Стартовый свисток на стадионе «РЖД Арена» прозвучит в 17:00 мск.

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«Локомотив» под конец минувшего сезона набрал отличный ход. За последние 13 туров он уступил только «Зениту» (0:1), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1). За этот отрезок времени красно-зелёные пропустили 12 мячей, а сами забили 34.

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В 13 (8+5) мячах принял участие Артём Дзюба. Форвард стал ключевой фигурой в системе Михаила Галактионова. Именно благодаря его результативности и влиянию на игру железнодорожники выбрались из зоны вылета и закончили сезон на восьмом месте в турнирной таблице.

Красно-зелёные продлили контракт с Дзюбой до конца следующего года с опцией продления ещё на один год. Активируется она в том случае, если в сезоне-2023/2024 34-летний нападающий совершит как минимум 12 результативных действий. Под ними подразумеваются не только забитые мячи, но и голевые передачи.

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Относительно конца минувшего сезона состав железнодорожников несильно изменился. Покинули московскую команду три футболиста — нападающий Франсуа Камано, а также защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников. На замену им были приобретены Илья Самошников и Владислав Сарвели.

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Усиления достаточно противоречивые. Особое недоверие вызывает Сарвели. Под конец прошлого сезона он перестал радовать результативностью и закрепился на скамейке запасных. С другой стороны, с футболистами хорошо знаком Галактионов. Думается, наставник сумеет найти наилучшее применение новобранцам.

«Балтика», в свою очередь, под конец минувшего сезона выдала не очень удачную серию выступлений. За последние 10 туров она одержала только четыре победы. Ничьих столько же. Уступили калининградцы «Рубину» (0:1) и «Алании» (1:3). Из-за неудач они закончили сезон на втором месте в турнирной таблице.
В любом случае руководство «Балтики», конечно же, продлило контракт с Сергеем Игнашевичем. Детали не разглашаются. Бывший легендарный футболист ЦСКА впервые за 25 лет вывел калининградскую команду в РПЛ и был признан лучшим тренером сезона в Первой лиге.

В преддверии грядущего розыгрыша Игнашевич получил ряд новобранцев. Присоединились к «Балтике» полузащитник «Торренсе» Жоау Ламейра, защитник «Зандхаузена» Александр Жиров и хавбек «Алании» Артур Галоян. Также в ближайшем будущем клуб может взять в аренду у «Боливара» Роберто Карлоса Фернандеса.

За исключением Галояна, новобранцы «Балтики» мало кому известны. Однако селекция у команды работает весьма неплохо. В частности за счёт неё и стараний Игнашевича, калининградцы в минувшем сезоне выдали 30-матчевую рекордную серию без поражений в Первой лиге и вышли в РПЛ.

Перед Игнашевичем стоит очень непростая задача — сыграть новобранцев и поднять уровень «Балтики» до уровня РПЛ. Справится ли он с этой задачей? Пока что загадывать рано. Так или иначе, «Локомотив» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Поставить на его победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

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Обновлённые калининградцы успели провести на сборах пока только один матч, в котором уступили «Шиннику» (0:1). Что-то подсказывает, что у Игнашевича уйдёт ещё немало времени на отладку игровых связей и постановку более качественного футбола. Для тренера это новый, более сложный уровень.

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Железнодорожники на сборах провели два товарищеских матча. Сначала они сыграли вничью с «Иртышом» (1:1). Затем уверенно обыграли «Волгарь» (4:2). Один из голов забил Артём Дзюба. Видимо, форвард уже начал готовиться к тому, чтобы выполнить поставленную задачу — отметиться 12 результативными действиями в новом сезоне.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Балтика» 6 июля 2023 года

У «Локомотива» намного лучше комплектация состава и результаты выступлений на последнем отрезке сезона. При этом железнодорожники подходят ко встрече в более хорошем тонусе, так как провели больше товарищеских встреч. Матч состоится на стадионе «РЖД Арена». Вряд ли пережившей нехилое обновление состава «Балтике» удастся избежать поражения. Забивают красно-зелёные при Галактионове стабильно и много.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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