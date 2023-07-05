Беллингем оправдает пятый номер, под которым за «Реал» играл Зидан

Сколько забьёт Джуд? Молодой техничный англичанин может стать легендой «сливочных», ведь не зря он взял номер великого Зинедина.

За последние несколько лет Джуд Беллингем зарекомендовал себя как талантливый футболист нового поколения. После ухода Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 20-летний атакующий полузащитник взял на себя бремя лидера дортмундской «Боруссии».

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В частности благодаря Беллингему чёрно-жёлтые в минувшем сезоне были очень близки к тому, чтобы впервые за 10 лет выиграть Бундеслигу. Если бы хавбек не получил травму колена и принял участие в матче последнего тура с «Майнцем», жёлто-чёрные наверняка стали бы чемпионами.

Беллингем справится с давлением

В минувшем сезоне Джуд принял участие в 42 матчах в составе дортмундской «Боруссии», в которых отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник сыграл в 12 матчах в составе сборной Англии. Высокой результативностью он не порадовал, но показал себя с хорошей стороны.

По итогу Джуд вошёл в число трёх главных претендентов на награду Golden Boy 2023. Возглавил список полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Англичанин занял второе место в рейтинге. Мадридскому «Реалу» пришлось заплатить за его трансфер € 103 млн + € 31 млн дополнительных выплат. Контракт рассчитан на шесть лет.

Для «сливочных» настали не самые лучшие времена. Мадридская команда переживает смену поколений. Перспективной молодёжи много, но из неё Карло Анчелотти необходимо сконструировать основообразующий костяк. Беллингем однозначно станет одной из его главных частей.

Справится ли 20-летний игрок с давлением?

Перейдя в состав «галактикос», Джуд взял себе знаковый для «Реала» номер — пятый. Под ним выступал за клуб легендарный Зинедин Зидан. Ожиданий от трансфера и так было очень много, но теперь их стало ещё больше. Теперь от Беллингема будут требовать, чтобы он не обесценил значимость цифры на футболке.

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Джуд по данному поводу отметил, что, возможно, это поставит его в неловкое положение. Однако также он подчеркнул, что восхищается Зиданом и этим номером. Англичанин признался, что это число его вдохновляет. Также хавбек выразил надежду, что ему удастся расширить наследие пятёрки.

На тему огромного давления Беллингем высказался следующим образом: «Я чувствовал его на каждом шагу в своей карьере, оно меня сделало таким, какой я есть. Нужно просто искать способы преодолевать его». Полузащитник хочет как можно скорее восстановиться от травмы и начать играть за «Реал».

Беллингем станет главной атакующей силой «сливочных»

Велика вероятность, что в следующем сезоне мадридцы будут действовать по новой схеме. По информации источника, Карло Анчелотти может попробовать перейти на 4-3-1-2. На позиции «десятки» будет играть Джуд Беллингем, а атакующую связку составят Винисиус Жуниор и Родриго.

Этим летом «сливочные» так и не сумели приобрести качественного центрфорварда на замену ушедшему Кариму Бензема. Был, конечно, подписан контракт с Хоселу, но он не выглядит игроком стартового состава мадридского «Реала». В чемпионате и Кубке Испании Анчелотти ещё может прибегнуть к его помощи, но в Лиге чемпионов нужны футболисты поопытнее и посильнее.

Поэтому переход на ранее упомянутую схему вполне может состояться. Вопрос в другом — как часто Беллингем будет радовать результативностью. В дортмундской «Боруссии» ему нередко приходилось играть не совсем на своей позиции. Джуд неоднократно выходил в роли центрального полузащитника, из-за чего забивал не очень часто.

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И даже несмотря на это, за последние два сезона Беллингем умудрился записать на свой счёт 11 голов и 12 результативных передач в чемпионате Германии. По результативности дортмундская «Боруссия» примерно на одном уровне с мадридским «Реалом». Так что ждём от Джуда наилучших показателей.

Беллингем оправдает надежды

Конечно, есть опасения, что травма скажется на тонусе Джуда. Впрочем, обследование показало, что в хирургическом вмешательстве нужды нет. Скорее всего, молодой англичанин быстро восстановится и адаптируется в новой команде. Несмотря на возраст, он довольно опытный игрок.

Беллингем неплохо выступил в составе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре и в квалификации ЧЕ-2024. Поставить на то, что он забьёт в сезоне-2023/2024 больше 7.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. На то, что отдаст больше 6.5 результативной передачи — тоже с коэффициентом 1.85.

Да, немного смущает то, что мадридцы переживают смену поколений. Вряд ли у них всё будет идеально получаться в начале сезона. Без Бензема придётся тяжко. С другой стороны, это же мадридский «Реал» — один из самых сильных клубов Испании. У него опытнейший наставник и чемпионский менталитет.

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Став частью системы всего этого, Беллингем вряд ли растеряется. Не так давно полузащитник рассказал, что выбрал мадридский клуб не из-за денег. И это действительно так. «Манчестер Сити» предлагал ему зарплату в два раза больше, но получил отказ. Англичанин заявил, что «Реал» — величайший клуб в истории и что не у многих есть шанс сыграть здесь. Что ж, ему осталось только воспользоваться предоставленной возможностью и не подвести болельщиков.

Ставка 1: Джуд Беллингем забьёт больше 7.5 мяча за 1.85

Ставка 2: Джуд Беллингем отдаст больше 6.5 голевой передачи за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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