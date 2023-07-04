Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова. Поможет любовь болельщиков

Россиянка отметила, что у неё классная поддержка на Уимблдоне. С каждым новым матчем её будет ещё больше.

5 июля Вероника Кудерметова и Маркета Вондроушова сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянке, коэффициент на её победу составляет 1.77. Шансы чешки оценили коэффициентом 2.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова 5 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Вероника Кудерметова – Маркета Вондроушова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.70. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.85.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова (05.07.2023)

Уимблдон набирает обороты, и уже 5 июля пройдут матчи второго круга. В одной из встреч россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой – 42-й ракеткой мира. Начало встречи не ранее 13:00.

Спортсменка из России в целом проводит неплохой сезон, но никаких трофеев не выигрывала. С «Ролан Гаррос» она вылетела уже в первом круге, проиграв Анне Шмидловой – 0:2 (3:6, 1:6). Зато на травяных кортах результаты Вероники резко пошли в гору, а теперь главное поддерживать темп.

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В Хертогенбосхе Кудерметова дошла до финала, проиграв в нём Екатерине Александровой в упорном матче – 1:2 (6:4, 4:6, 6:7). Вот только по пути у неё не было сильных соперниц. До финала она обыгрывала теннисисток, место в рейтинге которых было не выше 84.

Другое дело — турнир в Берлине, в котором Вероника с ходу получила очень сильных соперниц. В первом круге она победила 19-ю ракетку мира Чжэн Циньвэнь со счётом 2:0 по сетам. Во втором круге Кудерметова встретилась со вторым номером рейтинга – Ариной Соболенко. Несмотря на статус аутсайдера, россиянка добилась победы – 2:0 (6:2, 6:7).

В 1/4 финала турнира в Берлине теннисистка должна была играть с Екатериной Александровой, но снялась. Судя по информации источников, причиной стала травма бедра. Решение было правильным! К Уимблдону нужно было хорошо подготовиться, и ей это удалось.

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В первом круге турнира «Большого шлема» Кудерметова победила Кайю Канепи со счётом 2:0 (7:6, 6:4). Матч получился очень упорным, и после него россиянка высказалась. Она выразила радость и похвалила соперницу, но также отметила, что недовольна своим выступлением. Вероника сказала, что не показала свой лучший теннис. Пожалуй, оно действительно так.

Во втором круге Уимблдона Кудерметова встретится с Маркетой Вондроушовой, и это не первая их очная игра. Они уже провели матч в этом сезоне на турнире в Майами на покрытии хард. Чешка одержала победу со счётом 2:0 по сетам.

Маркета нечасто радует своих болельщиков. Её лучшим достижением в этом году стал полуфинал турнира в Линце, в котором она проиграла Анастасии Потаповой. На «Ролан Гаррос» во втором круге её путь прервала россиянка Дарья Касаткина.

На траве в этом сезоне у Вондроушовой был только турнир в Берлине. Его она начала с победы над Бьянкой Андрееску – 2:0 (7:6, 7:5). После этого чешка прошла Юле Нимайер со счётом 1:0 (6:3, 6:5 отказ). В четвертьфинале Маркета потерпела поражение от восьмого номера рейтинга Марии Саккари – 0:2 (6:7, 1:6).

Первый круг Уимблдона чешская теннисистка прошла уверенно, обыграв американку Питон Стирнс со счётом 2:0 (6:2, 7:5). Она выполнила пять подач навылет и была максимально сконцентрирована, допустив всего одну двойную ошибку и 13 невынужденных.

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У Кудерметовой появился отличный шанс взять реванш за поражение в Майами этого сезона. Вероника в прекрасной форме и хорошо подготовилась к траве. Для этого она даже снялась с турнира в Берлине, решив заняться здоровьем. Вряд ли чешка может помешать ей одержать ещё одну победу на Уимблдоне.

Предлагаем поставить на успех Кудерметовой со счётом 2:0 по сетам за 2.85. После матча первого круга Вероника оценила поддержку болельщиков. Она выразила им благодарность. Действительно, фанаты любят Кудерметову и помогают ей даже на Уимблдоне.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова 5 июля 2023 года

Кудерметова хорошо готовилась к травяному турниру «Большого шлема» и даже пожертвовала соревнованиями в Берлине ради восстановления. Маркета – хорошая теннисистка и даже обыгрывала Веронику в очной встрече этого года, но это лишний раз будет мотивировать россиянку. Она наверняка захочет взять реванш. Рекомендуем ставку на победу Кудерметовой со счётом 2:0 по сетам за 2.85.

Ставка: победа Кудерметовой со счётом 2:0 за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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