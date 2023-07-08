Экспресс на футбол с коэффициентом 8.0: Абаскаль отомстит Калешину даже без Медины

8 июля пройдут товарищеские матчи с участием клубов РПЛ, а на молодёжном чемпионате Европы впереди финал! Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — «Динамо»
ЦСКА проводит второй матч в новом сезоне. Хозяева стартовали с победы в матче с «Нефтехимиком» со счётом 4:0. Отличную игру продемонстрировал Фёдор Чалов. Нападающий сделал голевой дубль и отметился результативной передачей на Сашу Зделара. Ворота армейцев надёжно защитил ветеран Игорь Акинфеев.
«Динамо» начинает сезон с новым тренером Марцелом Личкой. Под его руководством в минувшем сезоне отлично выступил в РПЛ скромный «Оренбург». Личка — достаточно амбициозный чешский специалист, предпочитающий строить игру на контратаках и применять активный прессинг.
10 лучших прогнозов на сегодня.
ЦСКА продемонстрировал хорошую форму футболистов, что особенно актуально для группы атаки. Предсезонный турнир позволяет сыграть для болельщиков и порадовать зрителей яркой игрой. Весьма перспективно смотрится ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.27.
Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Акрон»
«Спартак» в прошлом сезоне занял третье место, что, по всей видимости, было признано относительным успехом, и главный тренер Гильермо Абаскаль сохранил свой пост. Хорошей новостью является то, что клуб избежал массового исхода игроков. «Спартак» покинул только Мацей Рыбус. Однако остаются вопросы об участии в будущем сезоне нападающего Квинси Промеса, который имеет проблемы с законом на родине.
«Спартак» начал подготовку к сезону весьма своеобразно. Товарищеский матч с «Торпедо» прошёл на стадионе «Лужники», но на него не были допущены зрители, также не велась телетрансляция. В первом тайме из числа полевых игроков сыграли Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Зорин, Лайкин, Зобнин, Зиньковский, Бальде и Соболев. На вторую половину встречи состав был иным: Бозов, Чернов, Маслов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Игнатов, Шильцов, Промес и Мелёшин. По 30 минут на поле провели три вратаря – Селихов, Максименко и Свинов.
«Торпедо», которое в прошлом году вылетело из РПЛ, выиграло первый тайм, забив два мяча, которые стали следствием ошибок защитников. Во второй половине встречи «Спартак» сравнял счёт благодаря дублю Мозеса.
«Акрон» в прошлом году пошумел в Кубке России, выбив из турнира четыре московские команды, в том числе и «Спартак». Однако в Москве у «Акрона» не будет домашней поддержки, да и игра под нагрузками с целью подготовиться к сезону сильно отличается от накала кубковых встреч. Поэтому разумно поставить на победу «Спартака», который сохранил свой состав и футболисты которого будут весьма злопамятны.
Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.90. «Акрон» в неофициальных встречах играет в открытый футбол. Обе команды забивали в 10 из 11 товарищеских игр с участием команды из Тольятти.
Прогноз на финал Евро-2023 Англия U21 — Испания U21
Сборная Англии U21 катком прошлась по соперникам на групповой стадии Евро-2023, одержав пять побед с общим счётом 10:0. Номинальные хозяева смотрелись настолько мощно в каждом матче, что не возникало сомнений в их тотальном превосходстве. Сложилось впечатление, что англичане используют лишь процентов 50–60 от своего потенциала.
Испанцы продемонстрировали свою силу лишь в полуфинале, когда обыграли своего соперника со счётом 5:1. Но не стоит преувеличивать возможности этого поколения «Красной фурии». Команда не имеет баланса между обороной и атакой, поэтому серьёзный соперник вполне способен создать большие проблемы Испании.
Сборная Англии U21 — явный фаворит финала Евро-2023. Оборона является главным козырем у номинальных хозяев — ни одного пропущенного мяча. Их соперник выглядит на турнире нестабильно, и лишь удобная сетка позволила испанцам пройти в финал. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии U21 с форой (0) за 1.86.
Экспресс на матчи 8 июля
Ставка 1: ТБ 3.5 в матче ЦСКА — «Динамо» за 2.27.
Ставка 2: обе забьют в матче «Спартак» — «Акрон» за 1.90.
Ставка 3: победа Англии над Испанией с форой (0) за 1.86.
Общий коэффициент: 2.27 Х 1.90 Х 1.86 = 8.00.
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