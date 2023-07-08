Экспресс на футбол с коэффициентом 8.0: Абаскаль отомстит Калешину даже без Медины

8 июля пройдут товарищеские матчи с участием клубов РПЛ, а на молодёжном чемпионате Европы впереди финал! Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА проводит второй матч в новом сезоне. Хозяева стартовали с победы в матче с «Нефтехимиком» со счётом 4:0. Отличную игру продемонстрировал Фёдор Чалов. Нападающий сделал голевой дубль и отметился результативной передачей на Сашу Зделара. Ворота армейцев надёжно защитил ветеран Игорь Акинфеев.

«Динамо» начинает сезон с новым тренером Марцелом Личкой. Под его руководством в минувшем сезоне отлично выступил в РПЛ скромный «Оренбург». Личка — достаточно амбициозный чешский специалист, предпочитающий строить игру на контратаках и применять активный прессинг.

10 лучших прогнозов на сегодня.

ЦСКА продемонстрировал хорошую форму футболистов, что особенно актуально для группы атаки. Предсезонный турнир позволяет сыграть для болельщиков и порадовать зрителей яркой игрой. Весьма перспективно смотрится ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.27.

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Акрон»

«Спартак» в прошлом сезоне занял третье место, что, по всей видимости, было признано относительным успехом, и главный тренер Гильермо Абаскаль сохранил свой пост. Хорошей новостью является то, что клуб избежал массового исхода игроков. «Спартак» покинул только Мацей Рыбус. Однако остаются вопросы об участии в будущем сезоне нападающего Квинси Промеса, который имеет проблемы с законом на родине.

«Спартак» начал подготовку к сезону весьма своеобразно. Товарищеский матч с «Торпедо» прошёл на стадионе «Лужники», но на него не были допущены зрители, также не велась телетрансляция. В первом тайме из числа полевых игроков сыграли Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Зорин, Лайкин, Зобнин, Зиньковский, Бальде и Соболев. На вторую половину встречи состав был иным: Бозов, Чернов, Маслов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Игнатов, Шильцов, Промес и Мелёшин. По 30 минут на поле провели три вратаря – Селихов, Максименко и Свинов.

«Торпедо», которое в прошлом году вылетело из РПЛ, выиграло первый тайм, забив два мяча, которые стали следствием ошибок защитников. Во второй половине встречи «Спартак» сравнял счёт благодаря дублю Мозеса.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Акрон» в прошлом году пошумел в Кубке России, выбив из турнира четыре московские команды, в том числе и «Спартак». Однако в Москве у «Акрона» не будет домашней поддержки, да и игра под нагрузками с целью подготовиться к сезону сильно отличается от накала кубковых встреч. Поэтому разумно поставить на победу «Спартака», который сохранил свой состав и футболисты которого будут весьма злопамятны.

Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.90. «Акрон» в неофициальных встречах играет в открытый футбол. Обе команды забивали в 10 из 11 товарищеских игр с участием команды из Тольятти.

Прогноз на финал Евро-2023 Англия U21 — Испания U21

Сборная Англии U21 катком прошлась по соперникам на групповой стадии Евро-2023, одержав пять побед с общим счётом 10:0. Номинальные хозяева смотрелись настолько мощно в каждом матче, что не возникало сомнений в их тотальном превосходстве. Сложилось впечатление, что англичане используют лишь процентов 50–60 от своего потенциала.

Испанцы продемонстрировали свою силу лишь в полуфинале, когда обыграли своего соперника со счётом 5:1. Но не стоит преувеличивать возможности этого поколения «Красной фурии». Команда не имеет баланса между обороной и атакой, поэтому серьёзный соперник вполне способен создать большие проблемы Испании.

Сборная Англии U21 — явный фаворит финала Евро-2023. Оборона является главным козырем у номинальных хозяев — ни одного пропущенного мяча. Их соперник выглядит на турнире нестабильно, и лишь удобная сетка позволила испанцам пройти в финал. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии U21 с форой (0) за 1.86.

Экспресс на матчи 8 июля

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче ЦСКА — «Динамо» за 2.27.

Ставка 2: обе забьют в матче «Спартак» — «Акрон» за 1.90.

Ставка 3: победа Англии над Испанией с форой (0) за 1.86.

Общий коэффициент: 2.27 Х 1.90 Х 1.86 = 8.00.

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