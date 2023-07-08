Англия — Испания: рекорд у команды Ли Карсли!

8 июля в Батуми пройдёт финал молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания. Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они не видят фаворита в матче. Поставить на победу англичан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех испанцев оценивается в 2.65. На ничью дают коэффициент 3.25.

Коэффициенты букмекеров на финал Евро-2023 U21 Англия — Испания 8 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Испания не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84 по линии Winline. Смотри прямую трансляцию матча на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Нужно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Евро-2023 Англия — Испания (08.07.2023)

На этом молодёжном чемпионате Европы будет справедливый финал. До решающей стадии добрались две действительно лучшие команды.

Сборная Англии не пропустила за весь турнир ни одного мяча. Есть возможность установить настоящий рекорд. Правда, для этого нужно, чтобы голкипер Джеймс Траффорд не пропустил и в финале. Надо сказать, что вратарю сильно помогали защитники, у ворот англичан было не так много моментов. Но сила классного стража ворот как раз в том, чтобы держать концентрацию на протяжении всего матча. С этим Траффорд справился блестяще.

Команда Ли Карсли смотрится более взросло, играет в более атлетичный футбол. Впрочем, то же самое можно было бы сказать, если бы встретились первые сборные Англии и Испании. Важным преимуществом для англичан может стать тот факт, что им не пришлось перемещаться перед финалом: весь турнир команда провела в Грузии, а вот испанцам пришлось добираться в Батуми из Бухареста.

Испанию прорвало в полуфинале, очень вовремя. 5:1 с Украиной — серьёзная заявка на успех. Залетело почти всё: шесть ударов в створ ворот — пять забитых мячей. Учитывая мучения в четвертьфинале со Швейцарией, это очень позитивный факт. Конечно, футбол испанцев больше нравится болельщикам. Классическая испанская сборная — много владения, перепаса, быстрых перемещений. Англичане же играют достаточно прагматично, но нужно отметить: эта команда только в одном матче забила меньше двух голов.

Финал есть финал, они редко бывают зрелищными и результативными. Сценарий понятен: Испания завладеет мячом и территорией и будет пытаться расшатать оборону Англии. Команда Карсли же будет уповать на быстрые выбегания в контратаки. Кстати, вполне обоснованно: ведь Испания в плей-офф пропускала и в четвертьфинале, и в полуфинале.

Будет много борьбы и нервов, возможно, что основное время матча завершится и нулевой ничьей. Цена каждой ошибки слишком велика, пусть это и молодёжный футбол, где эмоции порой зашкаливают. Предлагаем сделать ставку на рекорд англичан, а точнее, на то, что Испания не сможет забить в основное время матча. Коэффициент на такой исход велик — 3.10.

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Ставка: Испания не забьёт за 3.10.