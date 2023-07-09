По стопам Нурмагомедова. Махачев побьёт рекорд Хабиба в UFC?

Ислам замахнётся на серию из 15 побед в UFC подряд или ему не покорится даже достижение Орла?

Махачев является действующим чемпионом UFC в лёгком весе, а также двукратным чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всего на счету Махачева 25 боёв. Только в одном из них в далёком 2015 году он потерпел поражение. Ныне на счету 31-летнего спортсмена 12 побед подряд в UFC. Для того чтобы сравняться по длительности беспроигрышной серии со знаменитым соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, ему осталось выиграть всего один поединок.

Махачев пишет историю

У Ислама самая длинная победная серия среди действующих бойцов UFC. В начале этого года россиянин победил чемпиона UFC в полулёгком весе — Александра Волкановски. Поединок получился близким и зрелищным, но проиграл австралиец по делу, единогласным решением судей.

Стоит отметить, что к бою с Волкановски Махачев подходил не в самой оптимальной форме. Он не лучшим образом восстановился после сгонки веса и не показал 100% собственных возможностей. В движениях 31-летнего бойца проглядывались вялость и медлительность.

Павлович отреагировал на лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.

Если реванш с Волкановски состоится, то Ислам будет подходить к поединку в качестве явного фаворита. Раз уж в плохом тонусе Махачев одержал победу, то в хорошем он тем более должен выиграть. Нет сомнений, что боец более тщательно подготовится к бою и продемонстрирует всю свою мощь.

А кто, если не Волкановски?

Александр Волкановски занимает вторую строчку в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Кто, если не он, способен победить Махачева? Есть ли среди действующих бойцов в лёгкой весовой категории хоть кто-нибудь, способный навязать борьбу россиянину?

На ближайшее будущее запланирован реванш между Махачевым и небезызвестным Чарльзом Оливейрой. В первом бою Ислам выиграл, применив удушающий приём. В результате он стал обладателем титула UFC в лёгком весе, а бразилец ментально сломался и надолго выбился из колеи.

Волкановски и Топурия провели дуэль взглядов после турнира UFC 290.

Также грезит реваншем с Махачевым молодой талант Арман Царукян. Пока что 26-летний боец не является претендентом на титул, но он стремительно движется к этой цели. Не исключено, что после реваншей с Оливейрой и Волкановски Ислам снова столкнётся с Царукяном.

Сам Махачев хотел бы помериться силами с Дастином Порье, являющимся одним из самых медийных бойцов UFC. Вопрос только в том, есть ли у американца шансы составить конкуренцию Исламу? Порье хорош в стойке, но, как только дело дойдёт до партера, вероятнее всего, он останется не у дел.

Махачев недосягаем

Все эти соперники не видятся теми, кто способен остановить невероятно сильного и техничного Ислама. Оливейра, Волкановски, Порье и Царукян являются высококлассными бойцами, но действующий чемпион UFC в лёгком весе в преддверии боёв с ними выглядит фаворитом.

Дю Плесси подерётся за титул UFC с Адесаньей.

Всё ведёт к тому, что в будущем Махачев зачистит дивизион. Захочет ли он попробовать свои силы в другой весовой категории? Пока загадывать не станем. Отметим лишь, что на ближайшее будущее у него очень хорошие перспективы укрепить свою беспроигрышную серию.

Ислам на деле докажет, что он — сильнейший в дивизионе

Предлагаем поставить на то, что Махачев одержит 15 побед подряд в UFC, за коэффициент 2.65. Сдаётся, действующий чемпион UFC в лёгком весе продолжит доминировать. Ему предстоит доказать, что он действительно самый сильный в своей весовой категории. На наш взгляд, с этой задачей ему справиться по силам.

Ставка: Ислам Махачев одержит 15 побед в UFC подряд до конца карьеры за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Махачев не стал бойцом года по версии ESPN.

Джонс проведёт защиту титула против Миочича 11 ноября на турнире UFC 295.

Российский боец PFL Мохнаткина вышла замуж за тяжеловеса UFC Спивака.

Андерсон Силва, Жозе Альдо и Дональд Серроне — новые члены Зала славы UFC.