«КИ Клаксвик» — «Ференцварош». У Черчесова серьёзный настрой

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11 июля состоится первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош». Начало игры – в 19:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу венгерской команды можно с коэффициентом 1.41. Успех хозяев оценивается в 7.40. Поставить на ничью можно за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» 11 июля 2023 года

По мнению аналитиков, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76. На гол «Клаксвика» дают коэффициент 1.75, а гол «Ференцвароша» оценивается в 1.08. Поставить на «обе забьют» можно в «Фонбет» за 1.95. А каждый зарегистрировавшийся получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЛЧ «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» (11.07.2023)

До старта многих национальных чемпионатов сезона-2023/2024 ещё далеко, но на носу первые матчи квалификации еврокубков. Обратим внимание на игру на Фарерских островах, где местный футбольный клуб «КИ Клаксвик» примет чемпиона Венгрии – «Ференцварош».

Когда весной прошлого года распространились слухи об интересе московского «Динамо» к Станиславу Саламовичу, он дал понять, что связывает своё будущее с венгерским клубом и планирует разговор с руководством о перспективах команды на следующий сезон.

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«Ференцварош» вновь стал чемпионом Венгрии — в пятый раз подряд. Однако мерилом успеха для команды, которая почти не встречает достойного сопротивления в национальном первенстве, является выступление в еврокубках. В прошлом году под руководством Черчесова «зелёные орлы» не прошли квалификацию, проиграв азербайджанскому «Карабаху».

Чтобы избежать прошлогодних неудач, «Ференцварош» старался укрепить состав, однако громких трансферов совершенно не было. Самым примечательным летним новичком клуба стал сербский центрфорвард Александар Пешич, который переехал в Будапешт из «Црвены Звезды».

«Ференцварош» готовится к старту в еврокубках с середины июня и уже успел сыграть пять контрольных матчей. Победами закончились встречи с румынскими «Сепси» (1:0) и «Ботошани» (3:0). Вничью «зелёные орлы» сыграли с «Рогаской» (0:0) и азербайджанским «Карабахом» (3:3). Единственное поражение команда Станислава Черчесова потерпела от «Зальцбурга» (1:2).

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Старт еврокубкового сезона «Ференцварошу» предстоит на Фарерских островах. «КИ Клаксвику» нет нужды проводить тренировочные сборы, так как местный чемпионат проходит по системе «весна-осень». Фарерская команда не потеряла ни одного очка в 16 турах нынешнего чемпионата страны и забила в этих матчах 44 гола.

На международной арене у «Клаксвика» ограниченные успехи. Лучшим результатом клуба в еврокубках можно считать выход в плей-офф квалификации Лиги Европы в 2020 году, по итогам которого он уступил «Дандолку».

В прошлом сезоне «Клаксвик» едва не сотворил сенсацию, победив со счётом 3:1 «Будё-Глимт», но чемпион Норвегии отыгрался в домашнем матче – 3:0. Путь в еврокубках у «Клаксвика» закончился в третьем раунде квалификации Лиги конференций, когда в серии пенальти сильнее оказался «Балкани».

Стоит заметить, что «Клаксвик» умело пользуется преимуществом своего поля. Пять из шести последних международных матчей на стадионе «Дьюпумюра» завершались победой фарерского клуба. Впрочем, из числа проигравших команд только «Будё-Глимт» можно было сравнить по силе с «Ференцварошем».

Тем не менее, смотря на результаты предсезонных товарищеских матчей «Ференцвароша», сделаем вывод, что Станиславу Черчесову будет непросто на Фарерских островах. Даже в случае победы она не будет убедительной. Поставим на хозяев с форой (+1) за 2.23 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» 11 июля 2023 года

«Ференцварош» в прошлом еврокубковом сезоне дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, но команда Станислава Черчесова намерена замахнуться на Лигу чемпионов. Стартовый соперник попался несложный, но фарерский «КИ Клаксвик» здорово играет на своём поле и часто побеждает при своих трибунах в еврокубках. К тому же хозяева находятся в отличной форме, в то время как «Ференцварош» только готовится к сезону. Победы гостей с разницей более, чем в один мяч, ждать не стоит. На победу «КИ Клаксвик» с форой (+1) в «Фонбет» можно поставить за 2.23. А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Клаксвика» с форой (+1) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

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