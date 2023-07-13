Экспресс на футбол с коэффициентом 10.2: Канчельскис начинает и выигрывает

13 июля стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги конференций «Пюник» — «Нарва Транс»

Армянский клуб завершил национальный чемпионат на второй строчке, уступив «Урарту» всего три очка. Результат стал триггером для руководства команды, которое решило заметно усилить состав. Пока хозяева находятся на стадии подготовки к сезону. «Пюник» провёл только один товарищеский матч и победил «Самгурали» со счётом 7:1.

В Эстонии национальный чемпионат в самом разгаре, но вот для «Нарвы Транс» это не станет спасением. Дело в том, что гости проваливают сезон. Команда идёт на восьмом месте при всего 10 участниках. Главная проблема — в нападении. Даже в слабом чемпионате им удалось забить всего 13 мячей за 20 игр.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Пюник» собрал отличный состав и по всем параметрам превосходит своего соперника. Гости в кризисе и не сумеют оказать достойное сопротивление. Рекомендуем изучить ставку на победу «Пюника» с форой (-2.5) за коэффициент 2.07.

Прогноз на матч Лиги конференций «Арарат-Армения» – «Эгнатия»

«Арарат-Армения» вступает в новый сезон с большими амбициями, стремясь провести его гораздо лучше, нежели прошедший. Да, команда финишировала в тройке сильнейших и долгое время претендовала на чемпионский титул, однако трофей всё-таки упустила и довольной быть не может. Руководство клуба поспешило сделать перестановки на тренерской скамейке, пригласив более именитого специалиста, но ему потребуется время.

Впрочем, в первом товарищеском матче «Арарат-Армения» показал себя неплохо, одержав победу со счётом 6:0 над скромной «Вест Арменией». В атаке хозяева действительно прибавили, однако на сей раз им придётся противостоять дебютанту еврокубков, который хорошо действует на своей половине поля. Албанская «Эгнатия» в данный момент имеет небольшое преимущество – полторы недели назад она начала новый сезон. В матче за Суперкубок была обыграна «Тирана» (1:0), а в двух контрольных матчах — две ничьих: со «Шкупи» и «Оренбургом». В трёх встречах гости пропустили всего один мяч.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Стоит отметить, что в семи последних матчах на выезде во всех турнирах никто не смог забить албанцам больше одного гола. Они вновь будут играть осторожно и постараются сохранить хотя бы ничью перед ответной игрой. Поэтому основной ставкой рассмотрим «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч Лиги конференций «Тобол» — «Хонка»

Казахстанский клуб тщательно подготовился к старту еврокубковой компании. Игроки набрали хорошую форму, о чём можно судить по отличному выступлению в Кубке Казахстана. «Тобол» по сумме двух матчей прошёл в финал, обыграв «Атырау». В последнее время вокруг «Тобола» циркулировали слухи о назначении главным тренером Андрея Канчельскиса. Но он стал директором клуба.

«Хонка» находится не в оптимальном состоянии. Финский клуб довольно слабо выступает в национальном первенстве. Главные проблемы в нападении — только 13 забитых мячей в 16 матчах.

«Тобол» набрал отличную форму, особенно в домашних встречах — пять побед подряд с общим счётом 6:0. Рекомендуем изучить ставку на победу «Тобола» с форой (-1) за коэффициент 2.58.

Экспресс на матчи 13 июля

Ставка 1: победа «Пюника» в матче с «Нарвой Транс» с форой (-2.5) за 2.08.

Ставка 2: обе забьют — нет в матче «Арарат-Армения» — «Эгнатия» за 1.91.

Ставка 3: победа «Тобола» в матче с «Хонкой» с форой (-1) за 2.58.

Общий коэффициент: 2.07 Х 1.91 Х 2.58 = 10.2.

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