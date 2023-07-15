«Арсенал» — «Ленинградец». Сторожук не внушает доверия

После увольнения из «Краснодара» карьера тренера идёт под откос. Улучшат ли положение летние трансферы?

16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Ленинградец». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех ленинградцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Ленинградец» 16 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «Ленинградец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Ленинградец» (16.07.2023)

В России стартует новый футбольный сезон. 16 июля состоятся шесть встреч 1-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Арсенал» в Туле померяются силами местный «Арсенал» и «Ленинградец». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Как мы помним, в середине минувшего сезона руководство тульского «Арсенала» решило прибегнуть к смене главного тренера. Олег Кононов был отправлен в отставку. Его должность занял бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук. Перемены пошли команде во вред.

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За последние 14 туров в Первой лиге «канониры» победили только «Уфу» (2:1) и «Волгарь» (2:1). Вничью они сыграли с махачкалинским «Динамо», «Волгой» из Ульяновска (в обоих случаях 0:0) и «Велесом» (1:1). За этот промежуток времени забили только девять голов, а сами пропустили 21.

В итоге туляки закончили сезон на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Несмотря на неудовлетворительные результаты, руководство решило дать Сторожуку второй шанс. Воспользуется им наставник или нет — ещё предстоит узнать. «Краснодар» он покидал со следующей статистикой: две победы в последних восьми матчах РПЛ.

Летом «Арсенал» здорово усилил состав. Он подписал полузащитника сборной Армении Ишхана Гелояна, Владислава Лёвина и молодого голкипера Никиту Кокарева. Также «канониры» арендовали двух нигерийских футболистов «Краснодара» Джонатана Окоронкво и Ифеани Дэвида Ндуку.

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У «Ленинградца» нет столько ресурсов, чтобы позволить себе глобально и качественно обновить состав. С другой стороны, ему это и не сильно надо. В Ленинградской области собралась вполне симпатичная команда, в которой есть как перспективные игроки, так и опытный наставник.

Под чутким руководством Сергея Кирьякова, который ранее возглавлял как раз тульский «Арсенал», «Ленинградец» за 32 матча в минувшем сезоне проиграл только дважды и семь раз сыграл вничью. За этот периоде времени он пропустил 17 мячей, в то время как сам забил 67.

По итогам сезона сразу два футболиста клуба из Ленинградской области вошли в топ-5 лучших бомбардиров Второй лиги. Речь идёт о нападающих — Максиме Бачинском и Михаиле Маркине. Первый отметился 13 забитыми мячами. Второй записал на свой счёт целых 20 голов.

Однако летом «Ленинградец» лишился одного из основообразующих игроков — сына бывшего нападающего СССР, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева — Игоря. Без него «Ленинградец» провёл два товарищеских матча, в которых обыграл «Звезду» (1:0) и разгромно уступил «Сочи» (1:4).

В остальном у команды из Ленинградской области всё здорово. Скорее всего, она сумеет закрепиться в Первой лиге. Уже не первый год только вышедшие из Второй лиги клубы с ходу навязывают борьбу лидерам. «Шинник», махачкалинское «Динамо» и «Родина» закончили минувший сезон в топ-8. Подвела только «Волга» из Ульяновска.

При таком раскладе выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У «канониров» гораздо больше ресурсов. Плюс встреча состоится в Туле. С другой стороны, последние результаты подопечных Сторожука навевают множество сомнений. Не факт, что обновление состава поможет исправить положение.

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Потому предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 1.79. «Канониры» много и часто пропускали в прошлом сезоне. За 34 тура им забили 46 мячей. Но и сами туляки забили немало — 37 голов. Усиления состава наверняка помогут увеличить результативность.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Ленинградец» 16 июля 2023 года

На домашнем стадионе улучшивший комплектацию состава тульский «Арсенал» наверняка сумеет забить как минимум один гол. Но вот удастся ли ему одержать победу? Причин сомневаться несколько. Во-первых, очень хорош «Ленинградец». Во-вторых, показатели «канониров» при Сторожуке стали хуже. Они начали много пропускать и часто проигрывать. У подопечных Кирьякова с результативностью всё отлично. Так что ждём, что голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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