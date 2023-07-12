Виктория Дудакова — Истела Нунес. Дебюту россиянки многие позавидуют

Она впервые выступит в UFC, но уже говорит о чемпионстве!

16 июля состоится множество интересных поединков. Среди прочих выделяется бой между 24-летней талантливой Викторией Дудаковой и бразильянкой Истелой Нунес. Для россиянки бой станет дебютным в UFC. Главное — справиться с давлением и как можно лучше подготовиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Виктория Дудакова — Истела Нунес

Бой между Викторией Дудаковой и Истелой Нунес состоится 16 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Дудакова — Нунес

Предполагается, что поединок между Викторией Дудаковой и Истелой Нунес начнётся не раньше 5:00 мск 16 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Дудакова — Нунес, где смотреть прямой эфир

Трансляция поединка пройдёт на телеканале «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Виктория Дудакова — Истела Нунес

Эксперты считают фавориткой Викторию Дудакову. Ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.42. Шансы Истелы Нунес оценили коэффициентом 3.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Виктория Дудакова — Истела Нунес

Всего на счету Виктории шесть боёв на профессиональном уровне. Во всех она одержала победы. Сначала россиянка выиграла у Ирины Дегтярёвой, Нины Рулёвой, Анастасии Москвичёвой, Ксении Лачковой и Марины Шутовой в различных промоушенах. Затем она победила Майру Силву в претендентской серии Даны Уайта.

Для Майры поражение стало первым в профессиональной карьере. Она шла на серии из восьми побед. Дудакова выиграла единогласным решением. Интересно, что в преддверии поединка 24-летняя спортсменка не с первого раза уложилась в вес. Ей пришлось раздеться для того, чтобы показать нужные цифры.

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Кроме того, у Виктории ещё и была травма ноги. Во время боя она дважды падала, неудачно опираясь на больную конечность. Несмотря на это, россиянка забрала первый раунд за счёт превосходства в партере и вчистую победила в заключительной пятиминутке. Неудивительно, что все судьи проголосовали за её победу.

На будущее у Дудаковой грандиозные планы. Она поставила себе целью выиграть чемпионский пояс за следующие три года. Первый шаг зачастую самый сложный и во многом определяющий. Удастся ли стремительно прогрессирующей россиянке победить опытную бразильянку?

Нунес — довольно удобная соперница для Виктории. Она очень здорово начала карьеру, добыв шесть побед в семи профессиональных боях. Уступила бразильянка сабмишеном Анджеле Ли. Однако в дальнейшем Истела перешла в UFC, где её технических навыков оказалось недостаточно.

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Во всех трёх боях организации Нунес потерпела поражения. Сначала уступила сабмишеном Ариани Карнелоси и раздельным решением судей Сэм Хьюз. Затем проиграла техническим нокаутом Ясмин Хауреги. В то, что в этот раз бразильянке удастся выиграть, верится с трудом.

Дело в том, что Нунес не очень хороша в борьбе. Четыре из шести побед она одержала решением, две выиграла нокаутом. Дважды проиграла сабмишеном, по одному разу уступила нокаутом и решением. Россиянка пусть и обладает меньшим опытом, зато отлично чувствует себя в партере.

На что ставить?

Дудакова — очень перспективная спортсменка. До UFC она вполне успешно занималась плаванием. Виктория в 20 лет завоевала первое золото чемпионата Европы по ММА среди россиянок. В смешанных единоборствах она чувствует себя уверенно. Предстоящий бой — отличный шанс улучшить статистику.

У Истелы больше опыта, но в UFC он был преимущественно негативным. Нунес уступает Дудаковой в борьбе, а также подходит к поединку с серией из трёх поражений. Виктория уже побеждала бразильянку с более внушительным рекордом, да ещё и с травмой ноги. Думается, она успешно дебютирует в UFC.

Ставка: победа Виктории Дудаковой за 1.42.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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