Экспресс на футбол с коэффициентом 7.54: удача Дмитрия Парфёнова и Никиты Хайкина

«Родина» стартует ударно в новом сезоне, а в Норвегии «Будё-Глимт» не нарадуется российскому голкиперу.

Постепенно возвращаются чемпионаты по футболу, поэтому никто не будет скучать в эти выходные. Представляем вашему вниманию экспресс на сегодня с коэффициентом 7.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Первой лиги «Родина» – «Сокол»

«Родина» в прошлом сезоне удивила всех, всерьёз ведя борьбу за повышение в классе до последних туров. Более того, московский клуб даже получил возможность поучаствовать в переходных матчах с «Пари НН», одержав победу на выезде. Команда Дмитрия Парфёнова великолепно провела весенний период, потерпев лишь одно поражение за 11 встреч, но именно оно не позволило добиться исторического результата.

И всё же хозяева были одной из самых сбалансированных команд чемпионата, которая стабильно забивала и нередко играла «на ноль». Кроме того, на своём поле «Родина» не проигрывает на протяжении пяти встреч подряд. В межсезонье она не демонстрировала полную готовность к новому сезону, но и не проваливалась – проиграла «Волгарю» (0:1) и разгромила «Шинник» (3:0).

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«Сокол» способен навязать борьбу фавориту, однако после долгого отсутствия в Первой лиге ему будет сложно. Состав саратовской команды не располагает необходимой глубиной, да и на выезде она выигрывала по большей части у аутсайдеров Второй лиги. И всё же забить гости должны – в трёх товарищеских матчах у них три победы при средней результативности в три гола. Возьмём ставку на обе забьют с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Хёугесунн»

«Будё-Глимт» по итогам прошлого сезона финишировал на второй строчке турнирной таблицы, проиграв «Мольде» борьбу за чемпионство в 18 очков. У российского вратаря Никиты Хайкина есть шанс помочь команде вернуться на вершину турнирной таблицы. За 14 матчей он пропустил лишь 13 голов — второй показатель надёжности в чемпионате Норвегии.

Впрочем, без ударной игры «свёрл» в атаке вряд ли у жёлто-чёрных была бы возможность претендовать на чемпионство — Амаль Пеллегрино с одноклубниками забили 36 голов, в половине из которых принял непосредственное участие 33-летний форвард — 13 мячей и пять результативных передач.

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На текущий момент «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. В предстоящей встрече с представителем второй половины турнирной таблицы у команды есть отличная возможность упрочить свои позиции. Рекомендуем ставку на победу «свёрл» с форой (-1.5) за 1.60.

Прогноз на матч Золотого кубка Мексика – Панама

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал 17 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК Мексика Не начался Панама Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная Мексики полна решимости вернуть желанный трофей себе. Два года назад эта команда стала лишь второй, но по-прежнему является рекордсменом турнира по количеству титулов. В нынешнем розыгрыше мексиканцы впечатляли не слишком сильно, проигрывали даже скромной команде Катара, но прогресс всё равно был. Важно отметить, что номинальные хозяева прибавляли с каждым матчем и к финалу подошли практически в лучшей форме.

У них две победы подряд над крепкими Коста-Рикой и Ямайкой при средней результативности более двух мячей, но не пропущено при этом ни одного. Едва ли капитану команды и основному вратарю Мексики Гильермо Очоа удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Панама будет настроена серьёзно, у неё есть проблемы в обороне, но нападение функционирует без сбоев.

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В пяти матчах турнира она лишь раз забила меньше двух голов. Поэтому ставка на обе забьют с коэффициентом 2.30 выглядит перспективно. Кроме того, в трёх последних очных играх команд в Золотом кубке КОНКАКАФ соперники стабильно пробивали стандартный тотал голов. Мексика своего вновь в финале не упустит, однако осторожно играть не станет.

Экспресс на матчи 16 июля

Ставка 1: обе забьют в матче «Родина» – «Сокол» за 2.05

Ставка 2: победа «Будё-Глимт» над «Хёугесунном» с форой (-1.5) за 1.60.

Ставка 3: обе забьют в матче Мексика — Панама за 2.30.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.60 Х 2.30 = 7.54.

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