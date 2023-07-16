Карлос Алькарас — Новак Джокович: на траве сербу легче?

16 июля Карлос Алькарас и Новак Джокович разыграют титул на Уимблдоне. Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитом серба: поставить на победу Новака Джоковича в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех Алькараса оценили коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на финал Уимблдона 16 июля 2023 года Алькарас — Джокович

Сделать ставку на победу серба с форой (-3.5) можно с коэффициентом 2.06, а обратный исход идёт за 1.84. Поставить на ТБ 41.5 предлагают за 1.90 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на финал Уимблдона Алькарас — Джокович (16.07.2023)

В отличие от женской части соревнований, в мужском одиночном разряде обошлось без сенсаций. В финале Уимблдона встретятся два первых сеяных, два лучших теннисиста мира: Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Совсем недавно эти теннисисты играли в финале открытого чемпионата Франции. Там победа досталась сербу в четырёх сетах. Важным фактором стала физическая готовность. По признанию Алькараса, в какой-то момент у него начало сводить судорогами всё тело. Разумеется, в команде Карлоса должны были исправить этот момент.

Для испанца трава — не самое привычное покрытие, но он здорово на ней адаптировался. Перед Уимблдоном Алькарас выиграл турнир в Лондоне, а уже здесь уверенно добрался до финала. В 1/8 финала он хоть и уступил в первом сете, но достаточно уверенно обыграл Маттео Берреттини, а затем разобрался с Хольгером Руне и Даниилом Медведевым. В игре с россиянином проблемы у Алькараса возникли лишь в третьей партии, где он дважды отдал свою подачу, но в ответ Карлос сделал три брейка. Как видите, трава действительно становится всё медленнее, это не миф. Впрочем, Алькарасу это только на руку.

Что до Джоковича, то у него семь побед на Уимблдоне и Новак всерьёз нацелен добраться до восьмой. Главное затруднение сербу на этом турнире пока создал Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет и мог зацепиться за третий, но в ключевые моменты Джокович был точнее. В полуфинале с Янником Синнером всё было куда проще.

Чего ждать от финала? С одной стороны, у Джоковича куда больше опыта на траве, это покрытие ему подходит, а Алькарас в первую очередь всё же грунтовик. С другой — розыгрыши на травяных кортах будут короче, а значит, выше вероятность того, что с физической формой у испанца проблем не возникнет.

Пожалуй, нет смысла гадать о победителе матча, а вот ставка на ТБ 41.5 за 1.90 по линии Winline — хороший вариант. Вряд ли эта игра завершится в трёх сетах, соперники очень близки по уровню. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию финального матча Уимблдона Алькарас — Джокович!

Ставка: ТБ 41.5 за 1.90.