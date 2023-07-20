Экспресс на Лигу конференций с коэффициентом 12.3: феерия в Беларуси и драма Ерёменко

20 июля пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана»

«Динамо» Батуми в прошлом сезоне претендовало на чемпионство, но череда осечек на финишной прямой, в том числе поражение от тбилисского «Динамо» (0:1), стоила команде Георгия Гегучадзе золотых медалей.

В текущем сезоне «пираты» уверенно движутся к цели. По итогам 19 туров они возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Результат достигнут во многом благодаря ударной игре Владимира Мамучашвили и Фламариона в атаке. Они забили ровно половину голов команды — восемь и 13 голов соответственно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

К предстоящей встрече грузинский клуб подходит в сравнительно лучшей игровой форме. К старту выступлений в Лиге конференций подопечные Георгия Гегучадзе подошли после двух матчей в Суперкубке Грузии и с суммарной девятиматчевой беспроигрышной серией.

Учитывая фактор родных стен и превосходство в классе, рекомендуем ставку на победу «Динамо» за 1.81.

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Минск — «Железничар»

«Динамо» Минск не стало отходить от привычной схемы, заточенной на позиционное нападение и активное задействование флангов в первой игре квалификации ЛК. Это помогло сразу захватить инициативу и к 50-й минуте второго тайма вести со счётом 2:0. Нападающий Владислав Морозов оказался причастен к каждому из голов. Сначала он ассистировал Ивану Бахару, а затем забил сам. В концовке встречи дрогнула оборона бело-голубых и позволила сопернику отыграться.

Гости заслуживают уважения хотя бы за то, что до последних секунд матча шли вперед в надежде сравнять счёт. Это удалось сделать 28-летнему форварду Дженану Харачичу. Он записал в актив голевой дубль, отметившись точными ударами на 85-й и 91-й минутах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В ходе первой игры выяснилось, что у команд нападение работает гораздо лучше обороны. Вряд ли соперники будут закрываться в защите и в ответной встрече. Весьма вероятно, что футболисты вновь забьют не менее четырёх мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.55.

Прогноз на матч Лиги конференций «Хонка» — «Тобол»

«Хонка» в первой игре смотрелась совсем уж плохо. Такое ощущение, что после первого гола финны попытались отсидеться у своих ворот, но потеряли нить игры и во втором тайме окончательно развалились. Дома команда Романа Ерёменко и Максима Рудакова должна сыграть более собранно, тем более что теперь счёт обязывает её идти вперёд.

«Тобол» показал, что класс исполнителей у него выше, но выездные матчи в еврокубках даются казахстанским командам тяжело, а потому преимущество в один гол не такое уж серьёзное. В первой игре «Тобол» явно должен был забивать больше двух голов, сможет он забить и в гостях, но уже не так много.

«Хонка» далеко не самая результативная, но сильна в домашних матчах и в последнее время стабильно в них забивает, даже играя с серьёзными соперниками. Определить фаворита матча не так уж просто, но нам это и не надо. Куда лучше поставить на «обе забьют – да» за 1.91.

Экспресс на матчи 20 июля

Ставка 1: победа «Динамо» Батуми над «Тираной» за 1.81.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Динамо» Мн — «Железничар» за 3.55.

Ставка 3: обе забьют в матче «Хонка» — «Тобол» за 1.91.

Общий коэффициент: 1.81 Х 3.55 Х 1.91 = 12.3.

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