Экспресс на футбол с коэффициентом 6.40: РПЛ стартует ярко!

21 июля стартует РПЛ, а ещё пройдут матчи в ряде европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

«Динамо» провело перезагрузку, что выразилось в приглашении нового тренера. Чешский специалист Марцел Личка заслужил репутацию специалиста, умеющего с ограниченным ресурсом ставить комбинационный и атакующий футбол. По замыслу руководства бело-голубых, Личка обязан раскрыть талант молодых атакующих игроков. Судя по 14 забитым мячам в четырёх товарищеских встречах, «Динамо» на верном пути.

«Краснодар» определился с наставником ещё в ходе минувшего сезона. Сербский специалист Ивич показал, что умеет создавать крепкие коллективы в кратчайший срок. Пока в команде остался Эдуард Сперцян, который является главной силой в линии нападения гостей. Ходили слухи о переходе футболиста в «Аякс», но трансфер пока не состоялся.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Динамо» и «Краснодар» придерживаются атакующей тактической схемы. Их очные игры регулярно радуют болельщиков забитыми мячами. Последняя встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.69.

Прогноз на матч чемпионата Польши «Легия» — ЛКС

Для «Легии» сезон начался с победы в Суперкубке над «Ракувом» в серии пенальти. Пробить оборону чемпиона столичный клуб не смог, хотя перед этим во время предсезонки демонстрировал высокую результативность и все матчи выиграл с разницей не менее чем в два мяча.

ЛКС тоже провёл хорошую предсезонку, хоть и играл с командами уровнем ниже. Гости неплохо усилились, но их состав тянет в лучшем случае на середняка чемпионата и уж точно не ровня «Легии». Команда из Лодзя имеет неплохую атаку, которой вполне по силам забивать даже грандам польского футбола. Особенно если участь, что в домашних матчах с середняками и аутсайдерами Экстраклассы «Легия» играет агрессивно и часто забывает про оборону.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Чемпиону нужно готовиться к еврокубкам, чтобы не опростоволоситься в них так, как их бывший тренер Станислав Черчесов. Поэтому есть вероятность, что у ЛКС будет больше шансов для взятия ворот соперника, который не будет выкладываться на всю. Рекомендуем присмотреться к ставке на «обе забьют – да» за 2.08.

Прогноз на матч чемпионата Дании «Мидтьюлланн» — «Видовре»

«Мидтьюлланн» провалился в прошлом розыгрыше датской Суперлиги. Альберт Капельяс Гермс не справился с наследием Бо Хенриксена. Под руководством испанского специалиста «волки» по итогам регулярного чемпионата финишировали лишь на девятой строчке.

С приходом Томаса Томасберга ситуация изменилась. Под руководством 48-летнего датского специалиста в плей-офф «Мидтьюлланн» продемонстрировал впечатляющие результаты — восемь побед, при двух ничьих и одном поражении, и в итоге сумел квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. Ударная игра Густава Исаксена была очень кстати — забил 9 из 18 голов в плей-офф.

Летом «волки» не только сохранили ключевых игроков стартового состава, но и качественно укрепились, подписав Андре Ибсена Ремера, Ивера Фоссума, Кристоффера Олссона, Чхо Кю Суна и Сверрира Ингасона.

В предстоящей встрече с «Видовре» подопечные Томаса Томасберга не должны испытывать проблем. Клуб из одноимённого города лишь по итогам прошлого сезона вернулся в Суперлигу спустя многолетнее отсутствие. Учитывая разницу в опыте и классе, рекомендуем ставку победа «Мидтьюлланна» с форой (-1.5) за 1.81.

Экспресс на матчи 21 июля

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Динамо» — «Краснодар» за 1.69.

Ставка 2: обе забьют в матче «Легия» — ЛСК за 2.08.

Ставка 3: победа «Мидтьюлланна» над «Видовре» с форой (-1.5) за 1.81.

Общий коэффициент: 1.69 Х 2.08 Х 1.81 = 6.36.

«Краснодар» сделал предложение защитнику «Палмейраса» Луану.

Экс-форвард «Ростова» Полоз тренируется с «Торпедо».

Агент Сафонов допустил возвращение Черчесова в «Спартак».