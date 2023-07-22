Экспресс на РПЛ с коэффициентом 8.5: Гончаренко не остановит Федотова

22 июля продолжится 1-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» стал великолепным примером того, как может преобразиться команда, которая умеет исправлять ошибки. Руководство клуба после провального первого круга прошлого сезона решилось на перемены, и они сработали. Главным тренером был назначен Михаил Галактионов, а линию нападения усилил опытный Артём Дзюба – с ними железнодорожники во второй части чемпионата поднялись из зоны переходных матчей сразу на восьмое место.

Теперь будущее видится безоблачным, так как состав у хозяев качественный, а с грамотным тренером можно спокойно претендовать на место даже в тройке. Важно, что «Локомотив» заметно прибавил в создании голевых моментов и их реализации. Даже в товарищеских матчах московский клуб был очень активен: в двух предыдущих встречах были одержаны две победы с общим счётом 10:0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Рубину» будет очень сложно справиться с подобным натиском. Казанский клуб триумфально вернулся в элиту спустя всего год, но по меркам РПЛ у него уже не столь много ресурсов для больших задач. Главное просто закрепиться в верхней части таблицы. Гости будут играть аккуратно, стараясь не пропустить много, но разжиться очками всё-таки не смогут. Рассмотрим победу «Локомотива» с коэффициентом 1.84.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА

Очередное возвращение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Урала» привело к качественной игровой трансформации команды. После провального старта под началом Игоря Шалимова екатеринбуржцы выдали 16-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой добрались до финала Пути регионов в Кубке России.

Оранжево-чёрные, несмотря на ограниченный кадровый ресурс, отличались неуступчивостью — лишь в пяти встречах они проиграли с разницей в два и более мяча. Учитывая качественное усиление команды в летнее межсезонье, в текущем сезоне от неё ждут более уверенной игры.

Лучшие экспрессы на сегодня.

ЦСКА завершил прошлый сезон с лучшим результатом с сезона-2015/2016. Столичная команда благодаря эффективной работе Владимира Федотова финишировала на второй строчке турнирной таблицы РПЛ и взяла Кубок России, обыграв в решающей встрече Краснодар» (1:1, 6:5 по пен.).

Красно-синие мощно провели весеннюю часть сезона. В заключительных 12 турах они пропустили семь голов, а забили 26. Учитывая, что армейцы показали высокий уровень игры в матче за Суперкубок и были близки к победе над «Зенитом», создав больше опасных атак и выполнив больше ударов по воротам и в створ. У Федотова была неделя на решение проблем в атаке с последним пасом и реализацией моментов, поэтому от вице-чемпиона в первом матче РПЛ ждут только победы. Рекомендуем ставку победа ЦСКА за 2.08.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Ахмат» провёл очень сильный прошлый сезон, повторив собственный рекорд с пятым местом по итогам. И это отнюдь не отображает успехи команды Сергея Ташуева в полной мере, так она могла претендовать даже на тройку сильнейших, но потеряла очки в двух последних турах. Грозненцы заметно прибавили в атаке, забив 51 гол, что почти два в среднем за встречу.

Сейчас повторить успех будет сложно, так как должного усиления на фоне конкурентов хозяева не получили. Тем не менее гораздо важнее, что удалось сохранить костяк. «Крылья Советов» подобным похвастаться не могут, так как ещё зимой команду покинули несколько лидеров, а новички до сих пор до конца себя не проявили. Особенно это касается форварда Владимира Писарского, который был одним из лучших бомбардиров РПЛ, но за новый клуб в чемпионате не забил ни одного мяча.

Подопечным Игоря Осинькина предстоит решить много проблем, чтобы избежать борьбы за выживание. Верить, что они в первом же туре преподнесут сенсацию, не приходится, так как на выезде самарцы играют плохо – четыре поражения подряд. Сейчас в лучшем случае стоит ждать обоюдной результативности. Но «Ахмат» своего не упустит – на его победу коэффициент 2.23.

Экспресс на матчи 22 июля

Ставка 1: победа «Локомотива» над «Рубином» за 1.84.

Ставка 2: победа ЦСКА над «Уралом» за 2.08.

Ставка 3: победа «Ахмата» над «Крыльями Советов» за 2.23.

Общий коэффициент: 1.84 Х 2.08 Х 2.23 = 8.5.

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