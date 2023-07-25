Экспресс на Кубок России с коэффициентом 20.5: Личка и Семак в стрессе

25 июля пройдут матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» в 1-м туре РПЛ начал с выездной победы в Нижнем Новгороде в матче с «Пари НН» (2:0). Семак оставил в запасе Малкома — тренер получил указание беречь футболиста перед трансфером в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» выплатил клубу из Санкт-Петербурга рекордную сумму, но заменить такого талантливого форварда крайне сложно. В игре с «Пари НН» результат сделал Кассьерра, оформивший голевой дубль.
«Ахмат» неожиданно в 1-м туре уступил в Грозном «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Сергей Ташуев сохранил состав перед чемпионатом-2023/2024, но самарцы выглядели лучше в плане физики. Активным прессингом они заставили игроков «Ахмата» часто ошибаться.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Зенит» начинает новый этап без «сборной Копакабаны». Остался в Бразилии Вендел, уехал в «Аль-Хиляль» Малком. Судя по сообщениям инсайдеров, готов к уходу из клуба Клаудиньо. Тем не менее у хозяев довольно сильная скамейка запасных, и тренерский штаб сможет создать новую команду довольно быстро. Но «Ахмат» обладает крепкой обороной и сумеет создать проблемы линии нападения «Зенита». В двух из трёх последних очных встреч забито не более двух голов. Рекомендуем рассмотреть ставку тотал меньше 2.5 мяча за 2.35.
Прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо»
«Пари НН» в 1-м туре РПЛ проиграл на домашней арене в матче с «Зенитом» (0:2). Тем не менее хозяева продемонстрировали довольно стройную игру в обороне. На отрицательный результат оказало влияние удаление Александрова в начале второго тайма. Юран перестроил тактическую схему, но вдесятером удержать креативное нападение действующего чемпиона оказалось непосильной задачей. Отметим умение нижегородцев хлёсткими контратаками напрягать оборону соперника.
Марцел Личка оказался в эпицентре огненных событий. Сначала он неожиданно назначил капитаном команды парагвайца Бальбуэну, несмотря на его неоднозначное поведение в минувшем сезоне. Напомним, защитник покинул клуб, воспользовавшись опцией ФИФА об одностороннем приостановлении контракта. Даниил Фомин, который примерил капитанскую повязку в чемпионате-2022/2023, негативно воспринял это решение. Также вопросы возникли у нескольких игроков основы. Весьма вероятно, что с нервозностью футболистов связано огромное количество ошибок у бело-голубых в 1-м туре РПЛ.
«Динамо» находится на пороге масштабных перемен. Если уедет в Серию А Захарян, Личке предстоит строить, по сути, новую команду. Но даже в текущем состоянии у бело-голубых большие проблемы. Нужно заново собирать оборону, поскольку прошлогодние связи не работают. При таком раскладе тактически грамотная команда Сергея Юрана может победить. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Пари НН» с форой (0) за 2.80.
Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» – «Урал»
В прошлом розыгрыше Кубка России «Урал» зашёл довольно далеко, вылетая только от будущих финалистов. Нынешний сезон для «Урала» уже начался гораздо лучше предыдущего. Тогда команда на старте больше не играла, а мучилась, сейчас же с 1-го тура гости показали зубы и неожиданно уверенно обыграли ЦСКА. Виктор Гончаренко не из тех, кто позволит своей команде расслабляться в Кубке, а поэтому вряд ли гости тут сбавят обороты.
«Локомотив», наоборот, начал сезон очень неубедительной игрой с «Рубином». От команды Михаила Галактионова ждали гораздо большего, но она слишком много ошибалась, позволяла сопернику атаковать и поплатилась за это. Вряд ли у тренера железнодорожников получится быстро привести команду в чувство, да и Кубок России не тот турнир, где «Локомотив» будет выкладываться с первых матчей.
Хозяева считаются фаворитом, но есть повод предполагать, что они не смогут оправдать этот статус. Если «Урал» сыграет так же, как с ЦСКА, то вполне может рассчитывать на очки в этой игре. Можно рискнуть и попробовать поставить на победу «Урала» с форой (0) за 3.05.
Экспресс на матчи 25 июля
Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Зенит» — «Ахмат» за 2.35.
Ставка 2: победа «Пари НН» над «Динамо» с форой (0) за 2.80.
Ставка 3: победа «Урала» над «Локомотивом» с форой (0) за 3.05.
Общий коэффициент: 2.35 Х 2.80 Х 3.05 = 20.5.
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