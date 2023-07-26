Экспресс на Кубок России с коэффициентом 9.2: Ярошик и Игнашевич набираются опыта

26 июля пройдут матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА

«Оренбург» стал участником одного из самых ярких матчей 1-го тура РПЛ. Тренерский дебют Иржи Ярошика пришёлся на выездную игру со «Спартаком», и чешский специалист показал себя с хорошей стороны. Его команда унаследовала основные черты от времён Марцела Лички, но видно и желание Ярошика больше действовать через фланги. За несколько минут до финального свистка «Оренбург» удерживал ничью на «Открытие Арене» (2:2), но секундная потеря концентрации защитниками привела к пропущенному мячу и поражению (2:3).

ЦСКА выглядел слабо в 1-м туре, особенно это касается позиционного нападения. Уход Медины и демарш Карраскаля оставили армейцев без ключевых созидателей в полузащите. Кроме навесов на Заболотного, ничего иного предложить сопернику Федотов не сумел. Вряд ли за два дня изменится рисунок игры ЦСКА.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Оренбург» пока не планирует отказываться от использования атакующей тактической схемы. Это позволяет радовать болельщиков и раскрывать талантливых игроков, чтобы продать их и заработать на трансферах. Ярошик уверенно чувствует команду, и игроки доверяют тренеру. ЦСКА в кризисе, но отсиживаться в обороне не станет. Всё-таки по игре на скоростях у армейцев преимущество. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Сочи»

«Факел» в 1-м туре получил очень сильного соперника — «Ростов». Несмотря на некоторые неурядицы с заявкой новичков, клуб под управлением Валерия Карпина оказался крайне сложным соперником. Вадим Евсеев угадал состав «Ростова» и сделал контрходы, обезопасив свои ворота. В первом тайме его план сработал, и Евгений Марков вывел команду вперёд в счёте (1:0). Но из-за потери концентрации и слабого взаимодействия игроков «Ростову» удалось не только сравнять счёт, но и выиграть встречу (2:1).

«Сочи» внешне легко победил в стартовой игре чемпионата «Балтику» со счётом 2:0. Голы забили словенские легионеры Мартин Крамарич и Ванья Дркушич. В целом игра «Сочи» довольно предсказуема — команда действует от обороны, стараясь подловить соперника на контратаках.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Вадим Евсеев казался крайне недовольным действиями своей команды, о чём в свойственной манере заявил в интервью. Наверняка харизматичный тренер настроит команду на первый домашний матч сезона. Традиционно команды Евсеева уверенно набирают очки на домашней арене. Не ждём ротации в составе хозяев, поскольку основе нужно доказывать, что они усвоили замечания тренера. Весьма вероятно, что и с «Факелом» будет так же. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Факела» с форой (0) за 1.99.

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика»

«Крылья Советов» в прошлом сезоне не отличались стабильностью. За последние 11 туров команда заработала лишь восемь очков. В итоге самарцы чудом сумели избежать участия в стыковых матчах благодаря трудной победе над «Спартаком» (1:0) в заключительном туре чемпионата, проведя бóльшую часть игры в большинстве.

Игорь Осинькин привил команде комбинационный атакующий футбол. По качеству игры в атаке самарцы превосходили многие команды РПЛ — футболисты наносили по 14,5 удара по воротам, из которых 5,1 приходилось в створ (пятый и шестой показатели), однако ужасная реализация моментов сокращала все усилия тренера. Результатом матча с «Ахматом» (2:1) в 1-м туре РПЛ-2023/2024 Осинькин продемонстрировал, что летом была проведена работа над ошибками.

На финишной прямой прошлого розыгрыша Первой лиги «Балтика» не проявляла стабильности. В заключительных десяти турах калининградцы победили лишь в четырёх встречах, при четырёх ничьих и двух поражениях. Однако это не стало помехой на пути к завоеванию прямого пропуска в РПЛ.

Руководство клуба ожидаемо продлило контракт с Сергеем Игнашевичем, который впервые за 25 лет сумел вывести «Балтику» в элитный дивизион. В прошлом сезоне команда демонстрировала результативную игру — за 34 матча футболисты забили 56 голов, и Гедеон Гузина внёс значительный вклад в этот показатель, записав в актив 14 мячей.

В матче 1-го тура стартовавшего розыгрыша РПЛ подопечные Игнашевича не уступали «Сочи» в игровом плане, но подвело качество игры в завершающей стадии. С «Крыльями Советов» будет полегче. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.89.

Экспресс на матчи 26 июля

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Оренбург» — ЦСКА за 2.45.

Ставка 2: победа «Факела» над «Сочи» с форой (0) за 1.99.

Ставка 3: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Балтика» за 1.89.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.99 Х 1.89 = 9.2.

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