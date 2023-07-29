Экспресс на UFC 291 с коэффициентом 11.53: Фергюсону пора на пенсию, Гэтжи идёт за Порье

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоится турнир UFC 291. В соглавном бою вечера Алекс Перейра дебютирует в полутяжёлом весе. Он будет биться с Яном Блаховичем. А в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоит пояс BMF.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на бой Тони Фергюсон — Бобби Грин

Тяжело видеть, как Тони Фергюсон проиграл свои последние пять боёв после столь яркой карьеры. Реальность такова, что Эль Кукую придётся стать другим бойцом, если он хочет продлить свою карьеру. Американец столкнулся с проблемами за пределами октагона и должен позабыть о них, чтобы добиться победы. За прошедшие годы он сталкивался с гораздо более жёсткими соперниками и надеется, что его опыт поможет в поединке с Грином.

Бобби Грин был на взводе после того, как его последний бой закончился отменой, и потребовал свой выигрыш за поединок. С Джаредом Гордоном он работал неплохо, но неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба спортсменов, если бы не остановка. Тем не менее у Грина будет дополнительная мотивация добиться более определённого результата в предстоящем поединке.

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Болельщики поддерживали Фергюсона во время его последних неудач, но этого может оказаться недостаточно, поскольку он ближе к шестому поражению подряд. Бой с Бобби Грином, конечно, будет шагом вниз по сравнению с лучшими бойцами дивизиона, ведь Фергюсон дрался с такими ударниками, как Нейт Диаз и Майкл Чендлер. Эль Кукуй уже не так хорошо отражает удары и, похоже, стал медленнее. Активность Грина в этом поединке может оказаться слишком высокой. Поставим на досрочную победу Бобби за 2.55.

Прогноз на бой Ян Блахович – Алекс Перейра

Ян Блахович считается фаворитом и этому есть логичное объяснение. Поляк может очень хорошо обнажить слабые стороны бразильца, который на фоне остальных плох в борьбе. Конечно, бой начнётся в стойке и тут шансы Пуатана будут в разы выше, но для Блаховича не составит труда перевести Перейру в свою стихию, да и удары поляк держит хорошо, взять его с наскока не получится.

Для Яна наилучший вариант – это контролировать бразильца в партере и без особо риска набирать очки, чтобы уверенно забрать судейское решение. В последнее время Блахович не склонен к неоправданному риску и велика вероятность, что он выберет именно такой сценарий развития событий. Перейра вряд ли сможет ему помешать. Победа экс-чемпиона явно просматривается, но лучше рискнуть и попробовать взять коэффициент побольше, тем более что шансы на то, что зайдёт тотал больше 2.5 раунда за 2.00.

Прогноз на матч Дастин Порье – Джастин Гэтжи

Эксперты отдают небольшое предпочтение Дастину Порье, он и в рейтингах котируется чуть выше и уже побеждал Гэтжи ранее. Но, если сравнивать тот поединок пятилетней давности и этот, то прогресс Хайлайта кажется более значительным. Он начал вспоминать, что у него есть хорошая база в борьбе, стал расчётливее в стойке и техничнее.

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А вот у Порье какого-то особо прогресса нет. Наоборот, с возрастом у него потихоньку начала уходить скорость – главный козырь Бриллианта. Они с Гэджи ровесники, но тот больше делает ставку на силу и мощь, которые с возрастом уходят медленнее. А вот футворк и быстрые руки Порье уже не выглядят так впечатляюще, как раньше.

Мы думаем, что Хайлайта в этом бою недооценили. Его шансы точно не хуже, чем у соперника. Они с Порье примерно равны. Однако в силу сохранившейся ударной мощи и разносторонних способов ведения боя мы рекомендуем поставить на Джастина за 2.26.

Экспресс на бои UFC 291

Ставка 1: досрочная победа Бобби Грина над Фергюсоном за 2.55.

Ставка 2: тотал больше 2.5 раунда в бою Блахович – Перейра за 2.00.

Ставка 3: Джастин Гэтжи победит Дастина Порье за 2.26.

Общий коэффициент: 2.55 Х 2.00 Х 2.26 = 11.53.

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