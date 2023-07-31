У «Спартака» наладились дела с атакой, но Игнашевич найдёт уязвимое место в обороне. «Алания» возвращает былую форму.

Экспресс на футбол с коэффициентом 7.82: если Хлусевич не сможет, то Бонгонда поможет

Подошёл к концу 2-й тур РПЛ, а в закрывать его будет матч между «Спартаком» и «Балтикой». Однако это не единственная игра, запланированная на понедельник. Предствляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.82 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Алания» — «КАМАЗ»

«Алания» во 2-м туре одержала сложную победу над «Нефтехимиком» со счётом 1:0. Соперник действовал в контратакующей манере и старался поймать номинальных хозяев на ошибках. Но оборона владикавказцев действовала практически безупречно. Главный тренер «Алании» Олег Василенко сдержал слово, когда обещал улучшить игру в обороне. Единственный мяч забил нападающий Ислам Машуков под занавес 1-го тайма.

«КАМАЗ» во 2-м туре одержал важную, прежде всего в психологическом плане, победу над «Кубанью» со счётом 2:0. Игра прошла в жесткой борьбе на каждом участке поля. Арбитру пришлось раздать соперникам 10 жёлтых карточек, чтобы хоть как-то успокоить обстановку. Голами отметились лидеры «КАМАЗа» Александр Гаглоев и Роман Мануйлов.

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«Алания» не испытывает проблем в матчах с «КАМАЗом» на домашней арене. Хотя встреча и проходит на поле в Грозном, но поддержка болельщиков будет обеспечена. «Тигры» обладают более качественным подбором исполнителей во всех линиях и одержат уверенную победу. Рекомендуем изучить ставку на победу «Алании» с форой (-1) за коэффициент 1.78.

Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика»

Гильермо Абаскаль наладил взаимодействие футболистов «Спартака» в атаке. Первые две официальные встречи в текущем сезоне в лишний раз продемонстрировали уязвимость московской команды в защите. Красно-белые стартовали с волевой победы над «Оренбургом» (3:2) в РПЛ, благодаря дублю Хлусевича, а также обыграли «Краснодар» (2:1) в Кубке России. В игре с «быками» 22-летний футболист вновь отметился результативными действиями — отдал передачу. Также Тео Бонгонда забил дебютный гол.

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«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича впервые за 25 лет пробилась в РПЛ. Боссы калининградской команды остались довольны прогрессом калининградцев и постарались удовлетворить все трансферные запросы специалиста. Игнашевич оправдывает ожидания. Команда под его началом симпатично смотрелась в матче РПЛ с «Сочи» (0:2) и продемонстрировала характер в кубковой встрече с «Крыльями Советов» (3:2). Недооценивать «Балтику» не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.87.

Прогноз на матч «Сириус» — АИК

АИК завершил прошлый сезон на пятой строчке турнирной таблицы. Для него это был лишь третий раз за последние 12 розыгрышей лиги Аллсвенскан, когда не удалось финишировать на призовом пьедестале. Бартош Гжелак покинул пост главного тренера, а возвращать один из самых титулованных клубов Швеции в первую тройку доверили Андреасу Бренстрому.

Впрочем, он также не оправдал ожиданий руководства клуба. За 12 туров команда под началом Бренстрома победила лишь в одной встрече, при четырёх ничьих и семи поражениях. В начале июля он был отправлен в отставку, а спасать АИК пришёл Хеннинг Берг.

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Норвежец в годы игровой карьеры трижды выигрывал чемпионский титул в АПЛ вместе с «МЮ». Под его началом команда начала подавать признаки жизни — в последних турах обыграла «Варберг Боис» (2:1) и сыграла вничью с «Мальмё» (0:0). В предстоящей встрече с соседом по турнирной таблице АИК должен добиваться успеха. Рекомендуем ставку победу АИКа за 2.35.

Экспресс на матчи 31 июля

Ставка 1: победа «Алании» над «КАМАЗом» с форой (-1) за 1.75.

Ставка 2: обе забьют в матче «Спартак» — «Балтика» за 1.87.

Ставка 3: победа АИК над «Сириусом» за 2.35.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.87 Х 2.35 = 7.82.

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