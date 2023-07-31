БАТЭ — «Арис». Без Кокорина стало даже лучше

Кипрский клуб прекрасно справляется без россиянина. 6:2 в первом матче не были случайностью.

1 августа состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу кипрского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех борисовчан оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис» 1 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч БАТЭ — «Арис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис» (01.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 1 августа запланированы четыре ответные встречи второго квалификационного раунда. В одной из них на стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде (Венгрия) померяются силами БАТЭ и «Арис».

В первом матче БАТЭ уступил с разгромным счётом — 2:6. Поражение трудно назвать незакономерным. Белорусский клуб уступил во владении мячом и нанёс гораздо меньше ударов в створ. Соперник продемонстрировал более красивый и слаженный командный футбол.

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В то, что жёлто-синим удастся избежать вылета из Лиги чемпионов, верится с трудом. За последние семь матчей в чемпионате Беларуси они обыграли только «Неман» (1:0) и солигорский «Шахтёр» (2:0). Вничью сыграли с «Ислочью» (1:1) и «Славией-Мозырь» (1:1). Проиграли «Торпедо-БелАЗу» (1:2), «Слуцку» (0:1) и «Нафтану» (1:2).

Из-за плохих результатов отставание подопечных Кирилла Альшевского от идущего на третьей строчке в турнирной таблице «Торпедо-БелАЗа» увеличилось до пяти очков. Велика вероятность, что в следующем сезоне жёлто-синие останутся без еврокубков.

Клуб из Борисова в текущий отбор Лиги чемпионов попал не без удачи. Дело в том, что солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» лишили золотых и серебряных медалей минувшего розыгрыша чемпионата Беларуси из-за участия в договорных матчах. Вместо них представлять страну в еврокубках отправились БАТЭ и «Неман».

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«Арис», в свою очередь, заслужил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов по праву. По итогам минувшего сезона он стал победителем чемпионата Кипра. Не последнюю роль в успехе сыграл бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Он принял участие в 30 встречах, в которых отметился 13 забитыми мячами. В результате он был признан лучшим игроком сезона.

Вот только арендное соглашение «Ариса» с «Фиорентиной» закончилось, и Кокорин вернулся в состав «лилий». Предполагалось, что потеря лучшего бомбардира негативно отразится на кипрской команде, но не тут-то было. Разгромная победа над БАТЭ свидетельствует о том, что в атаке у «лёгкой бригады» всё в полном порядке.

Возможно, уход Кокорина ещё скажется на мощи нападения клуба из Лимасола, но пока что об этом нет ни малейших поводов беспокоиться. В концовке минувшего розыгрыша чемпионата Кипра наставник «Ариса» Алексей Шпилевский, предвосхищая расставание с россиянином, готовил команду обходиться в новом сезоне без Александа.

В матче последнего тура «Арис» проиграл АПОЭЛу (3:4), но важен не столько итог, сколько отменная результативность подопечных Шпилевского. Думается, предстоящая встреча также запомнится большим количеством голов. Поставить на ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

За 36 матчей в прошлом розыгрыше чемпионата Кипра клуб из Лимасола забил целых 65 мячей, а пропустил 28. У команды из Борисова с результативностью дела обстоят намного хуже. Однако в предстоящем матче ей нужно отыгрываться.

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Шансов избежать вылета у жёлто-синих крайне немного, но хотя бы взять реванш за разгромное поражение в первой игре — уже будет неплохо. В любом случае терять им уже нечего. Белорусы наверняка будут играть открыто, чем не упустят возможность воспользоваться киприоты.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис» 1 августа 2023 года

Первая встреча получилась очень результативной. Скорее всего, порадует изобилием голов и ответная игра. БАТЭ нужно отыгрываться. Велика вероятность, что он всеми силами пойдёт вперёд, что предоставит возможность «Арису» наказать соперника на контратаках. Несмотря на уход Кокорина, в нападении у клуба из Лимасола всё просто прекрасно.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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