«Монастир» — «Аль-Наср». Криштиану Роналду должен успокоить нервы

31 июля состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Монастир» — «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Монастира» оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка арабских чемпионов «Монастир» — «Аль-Наср» 31 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Монастир» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.58.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Монастир» — «Аль-Наср» (31.07.2023)

Трансферы известных футболистов заметно повысили популярность чемпионата Саудовской Аравии. На 31 июля запланирована встреча 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, в которой «Монастир» примет «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Приобретение Криштиану Роналду в середине минувшего сезона повлияло на «Аль-Наср» как положительно, так и отрицательно. Клуб обрёл известность, но, в частности, скандальную. Всё началось с поражения во встрече 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2).

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Болельщикам соперника удалось вывести из себя Роналду криками с трибун — «Месси, Месси!». Португалец в ответ схватил себя за пах. Скандал удалось замять, но сразу после этого опытный наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия был отправлен в отставку. По информации СМИ, одним из инициаторов ухода французского специалиста стал Криштиану.

В результате «Аль-Наср» финишировал лишь на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии, на пять очков отстав от «Аль-Иттихада». Летом клуб назначил на должность главного тренера экс-наставника донецкого «Шахтёра» Луиша Каштру, а также подписал полузащитника «Ланса» Секо Фофана, хавбека «Интера» Марсело Брозовича и защитника «МЮ» Алекса Теллеса.

Также на подходе трансфер нападающего «Баварии» Садио Мане. Сообщается, что команда уже включила его в заявку на Кубок арабских чемпионов. На сборах «Аль-Наср» сыграл вничью с «ПСЖ» (0:0) и «Интером» (1:1). Однако в матче 1-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов не сумел обыграть «Аль-Шабаб» (0:0).

Криштиану Роналду плеснул водой в оператора.

Для Роналду матч с «Аль-Шабабом» стал пятым подряд без забитых мячей. После финального свистка он вновь отметился со знаком минус. Португалец с возмущением покинул поле, а также разозлился на оператора, который снимал его вблизи. Форвард брызнул в него водой и попросил перевести объектив на других футболистов.

Поможет ли Криштиану Роналду злость обыграть «Монастир»? По итогам позапрошлого сезона «сыновья столицы Рибата» заняли второе место как в регулярном чемпионате Туниса, так и в раунде плей-офф. Они всего на пару очков отстали от взявшего золото «Эсперанса».

В минувшем сезоне «Монастир» выступил не столь здорово. В регулярном чемпионате он финишировал на первом месте в своей группе, а вот в плей-офф занял лишь четвёртое место. В квалификации Кубка арабских чемпионов клуб из одноимённого города обыграл «Аль-Мухаррак» (3:0, по сумме двух матчей).

В самом турнире «Монастир» стартовал крайне неудачно. Он с разгромным счётом уступил «Замалеку» (0:4). Впрочем, то было на выезде. В предстоящем матче, который состоится в Тунисе, «сыновья столицы Рибата» наверняка выступят лучше. Однако избежать поражения им вряд ли удастся.

У «Монастира», в отличие от «Аль-Насра», нет в составе звёздных футболистов и столь же высококлассного наставника, как Луиш Каштру. 61-летний португалец выигрывал с «Шахтёром» чемпионат Украины, а также становился обладателем Кубка Катара с «Аль-Духаилем». Думается, он быстро освоится и отладит игровые механизмы «рыцарей Неджда».

Кроме того, у Роналду наверняка будет дополнительная мотивация отличиться. Стимулировать португальца прервать пятиматчевую безголевую серию может помочь пример бывшего одноклубника Карима Бензема. В дебютном матче за «Аль-Иттихад» француз забил гол и отметился результативной передачей, чем помог обыграть «Эсперанс» (2:1).

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Соревновательный дух по-прежнему жив в 38-летнем знаменитом нападающем. В противном случае он вряд ли реагировал бы столь остро на неудачи и критику со стороны болельщиков. Результаты небезразличны Роналду. Поставить на победу его команды с форой (-1) в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Монастир» — «Аль-Наср» 31 июля 2023 года

В последнее время результаты выступлений «Монастира» стали ухудшаться. Разгромное поражение в матче 1-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов свидетельствует отнюдь на в его пользу. Несмотря на то что встреча состоится в Тунисе, в победу «Аль-Насра» верится больше. «Рыцари Неджда» нестабильны, но у них есть перспективы для прогресса — топовые новобранцы и опытный тренер. Также ждём, что будет заряжен Криштиану Роналду.

Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1) за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 9.37.

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