«Сочи» — Россия. Яркое возвращение хоккея

3 августа состоится матч Sochi Hockey Open «Сочи» – Россия. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех сборной России оценивается аналитиками коэффициентом 2.39. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Sochi Hockey Open «Сочи» — Россия до 23 лет 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – Россия получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 1.97. Если первый гол забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол в каждом периоде доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.06.

Анализ и прогноз на матч Sochi Hockey Open «Сочи» — Россия до 23 лет (03.08.2023)

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Начинается подготовка к новому хоккейному сезону. В Сочи на этой неделе пройдёт предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В четверг состоится встреча между клубом КХЛ «Сочи» и сборной России до 23 лет. Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

Сочинцы готовятся к сезону без особых перспектив, но с серьёзной мотивацией. Южане стали худшей командой КХЛ, набрав почти вдвое меньше очков, чем ближайший конкурент. Только китайский «Куньлунь» также не смог преодолеть рубеж в 50 очков регулярного сезона. Что и говорить, если «барсы» выдали рекордную серию из 21 матча с поражениями, 17 из которых в основное время.

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Подобные результаты не удивляли, ведь клуб по ходу сезона дважды расставался с главным тренером. Лишь Дмитрий Кокорев в самой концовке чемпионата смог порадовать болельщиков небольшой серией побед. В четырёх последних матчах «Сочи» ни разу не проиграл в основное время, одержав три победы. При этом команде удалось набрать очки не только с крепкой «Северсталью», но даже со СКА.

Что важно, с новым тренером команда вернула уверенность в атаке. В среднем она забрасывала менее трёх шайб за игру, однако за время беспроигрышной серии результативность выросла до четырёх голов. Кроме того, южане научились давить во втором периоде, забивая в пяти играх подряд. Особенно ярко себя проявил форвард Артур Тянулин, который с 30 очками стал лучшим бомбардиром сочинцев.

Теперь они намерены развить успех. На предсезонном турнире два года подряд «Сочи» занимал лишь последние места – в прошлом сезоне удалось набрать два очка, а до того – три. Стоит отметить, что в пяти из шести последних матчей хозяев на этом турнире было заброшено минимум шесть голов. Можно рассчитывать на подобную активность впереди снова.

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Впрочем, сборной России до 23 лет тоже предстоит многое доказать. Вместе с «Сочи» национальная команда на этом турнире в последние годы была одной из худших. Именно она в позапрошлом сезоне финишировала последней в таблице. В некотором роде первый матч станет ключевым, так как в соперниках основной конкурент.

На молодёжку, в которой на этот раз сыграют хоккеисты до 23 лет, действительно интересно посмотреть. Состав нельзя назвать самым мощным из возможных, но ярких хоккеистов хватает. Сразу восемь представителей СКА, хотя до недавних корректировок было девять. Есть нападающие Станислав Яровой и Руслан Абросимов, которые в прошлом сезоне набрали 16 и 27 очков за «Витязь» и «Северсталь» соответственно.

Трое спортсменов из «Сочи»: к защитнику Роману Юзбашяну и нападающему Даниле Климову присоединился форвард Дмитрий Завгородний, ставший пятым по очкам в команде. У главного тренера Николая Воеводина появляется хороший выбор из универсальных хоккеистов под разные игровые стили. Но едва ли специалист будет экспериментировать в ущерб результату.

Показатели сборной на двух последних турнирах в Сочи не радовали, поэтому теперь от команды ждут большего. Как минимум с худшим клубом КХЛ гости способны сыграть активно, ставя в первую очередь на атаку. Как бы там ни было, но подобные матчи всегда направлены на зрелищность и оценку возможностей игроков.

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Таким образом, логичнее всего рассмотреть ставку на результативность. Обе команды полны решимости стартовать ярко. «Сочи» хорошо провёл концовку сезона, забивая в среднем более четырёх голов, сборная России также воспользуется провалами в обороне соперника. Тотал больше 6.5 шайбы за 2.51 смотрится перспективно.

Прогноз и ставка на матч Sochi Hockey Open «Сочи» — Россия 3 августа 2023 года

Большой хоккей возвращается. До старта нового сезона КХЛ всего месяц, и у клубов ещё полно времени проверить свои силы в предсезонных турнирах. «Сочи» пока не добивался больших побед на домашних соревнованиях, но в середине февраля был хорош – много забивал и не проигрывал. Молодёжная сборная России собрала игроков, которым есть что доказывать. Не стоит ждать скучной тактической игры, голов должно быть много.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.51.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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