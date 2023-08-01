«Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад». Карим Бензема невероятен!

2 августа состоится матч 3-го тура Кубка арабских чемпионов «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Шансы «Аль-Шорты» оценили в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 2 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» (02.08.2023)

Подходит к логическому завершению групповой этап Кубка арабских чемпионов. Команды, занявшие с первого по второе место, попадут в плей-офф. Большинство участников турнира уже оформили выход в 1/4 финала. Одним из таких является «Аль-Иттихад», которому предстоит встреча с «Аль-Шортой». Начало игры – в 18:00 мск.

Один из самых титулованных клубов Ирака должен как минимум удержать ничью, чтобы гарантировать себе место в плей-офф турнира. В минувшем сезоне «Аль-Шорта» стал чемпионом страны, опередив на четыре очка ближайшего преследователя. «Арфа» выиграла в 25 из 38 встреч, забив при этом 63 гола, а пропустив 24.

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Никаких звёзд в составе иракского клуба нет, но его основа хорошо сыгранна. Тренером «Аль-Шорта» является сербский специалист Александр Илич. Большую часть карьеры наставника он проводит в арабских командах, до этого много лет отработав с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

По сравнению с «Аль-Иттихад», подбор футболистов «арфы» выглядит скучным. Этим летом саудовцы навели шума, подписав огромное количество звёздных игроков Европы. «Тигры» и без того стали чемпионами страны, а после новых приобретений могут рассчитывать повторить результат.

Главным трансфером клуба стал переход Карима Бензема, который выиграл с «Реалом» всё, о чём только может мечтать футболист. Также состав саудовцев пополнили Н’Голо Канте, Жота из «Селтика» и на днях перешёл Фабиньо из «Ливерпуля».

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Бензема очень быстро вошёл во вкус и привык к ритму местных чемпионатов. Карим в этом плане оказался гораздо устойчивее Роналду. В дебютной встрече Кубка арабских чемпионов француз забил гол и отдал результативную передачу. Тем самым он помог обыграть «Эсперанс» со счётом 2:1. В следующей игре с «Сфаксьеном» обладатель «Золотого мяча» забил единственный мяч, который стал победным – 1:0.

Благодаря двум выигранным встречам «Аль-Иттихад» возглавляет таблицу и досрочно вышел в плей-офф. «Аль-Шорта» тоже неплохо проводит турнир, не проигрывая в двух встречах. «Арфа» победила «Сфаксьен» со счётом 1:0 и сыграла вничью с «Эсперанс» — 0:0. У иракской команды три очка, а у ближайшего преследователя – одно. В случае поражения можно не попасть в 1/4 финала.

«Тигры» уже могут не торопиться, но вряд ли они сыграют резервным составом. Сил у Бензема хватит на многое, и он не собирается отдыхать. У «арфы» плохо обстоят дела с результативностью, и она будет пытаться сыграть от обороны, чтобы удержать нулевую ничью. Мы считаем, что большого количества голов ждать не стоит, а «Аль-Иттихад» одержит победу на классе. Предлагаем ставку на победу «тигров» всухую за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 2 августа 2023 года

«Тигры» решили задачу, но сбавлять обороты не собираются. В этот момент «Аль-Шорта» будет рассчитывать на ничью и всеми силами постарается её удержать. Но как это сделать, когда твою оборону разрывает обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема? Мы считаем, что «Аль-Иттихад» выиграет на классе и не пропустит.

Ставка: сухая победа «Аль-Иттихад» за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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