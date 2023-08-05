Экспресс на футбол с коэффициентом 6.3: у Федотова недобор, у Абаскаля перебор

5 августа пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак»

«Спартак» выиграл бронзовые медали по итогам прошлого розыгрыша РПЛ. Гильермо Абаскаль добился прогресса во взаимодействии футболистов в атаке, и количественные показатели владения мячом, ударов по воротам и в створ — прямые тому доказательства. Лишь «Зенит» имел лучшую статистику. Однако успехи красно-белых в атаке нивелировались ошибками в защите.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В текущем сезоне «Спартак» ни разу не отыграл «на ноль», но благодаря эффективной игре в завершающей стадии московская команда продолжает идти по победной тропе, обыграв «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1) в матчах РПЛ, а также стартовав с победы над «Краснодаром» (2:1) в Кубке России.

Примечательно, что во всех трёх встречах бельгийский нападающий Тео Бонгонда отметился результативными действиями, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.

«Рубин» за счёт уверенной игры на контратаках взял неплохой старт в текущем розыгрыше РПЛ, сыграв вничью с представителями атакующего стиля — «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1). Недооценивать «Рубин» при проблемах красно-белых в обороне не стоит. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.64.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов»

«Крылья Советов» устроили на пару с «Динамо» в минувшем туре голевую феерию. Соперники завершили встречу вничью со счётом 3:3, порадовав болельщиков яркой атакующей игрой. Хозяева продемонстрировали недюжинную силу воли, отыгравшись со счёта 1:3 за 20 минут до конца матча. Они давили на соперника с неумолимостью пресса и забили два мяча. Точные удары Гленна Бейла и Бенхамина Гарре привели трибуны в восторг.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Валерий Карпин в текущем сезоне отважился на рискованный тактический эксперимент. К своим обычным приёмам, вроде расстановки 4-3-3 в прессинге и 5-4-1 в позиционной обороне, тренер «Ростова» добавил элементы игры клуба АПЛ «Брайтон». Теперь гости стараются выманивать соперника в высокий прессинг, чтобы получать пространство для быстрых и опасных атак. В матче с «Зенитом» это получалось довольно эффектно, что и привело к итоговой ничьей с действующим чемпионом (1:1).

Валерий Карпин не боится идти на слом привычных игровых схем и пробует новое сочетание. Для «КС» это будет неприятным сюрпризом. Усилившийся новичками «Ростов» стал крайне опасен. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ростова» с форой (0) за коэффициент 2.13.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

В московском дерби всегда хватает интриг как по результату, так и по игре. Сейчас эксперты отдают очевидное предпочтение ЦСКА, что можно объяснить лишь статусом домашнего матча. В целом у армейцев пока одни проблемы – в защите не хватает игроков из-за травм, в старте выходит 17-летний дебютант, а нападение держится на двух футболистах, один из которых все три своих гола забил с пенальти.

Безусловно, при своих болельщиках подопечные Владимира Федотова постараются выдать максимум, а «Локомотив» нынче тоже не блещет игрой в обороне. Тем не менее в атаке гости значительно сильнее. Что важно, в команде Михаила Галактионова могут забивать все – от сыгранной связки Артёма Дзюбы и Вильсона Изидора до Наира Тикнизяна, который уже на вершине списка бомбардиров РПЛ.

Кроме того, железнодорожники давно не проигрывают на выезде, а над ЦСКА одержали три победы в четырёх предыдущих встречах. Гости хороши в атаке, забивая в среднем четыре гола за игру в четырёх последних матчах, поэтому и на сей раз пару мячей забьют. Рассмотрим вариант ставки на то, что «Локомотив» не проиграет с коэффициентом 1.81.

Экспресс на матчи 5 августа

Ставка 1: обе забьют в матче «Рубин» — «Спартак» за 1.64.

Ставка 2: победа «Ростова» над «Крыльями Советов» с форой (0) за 2.13.

Ставка 3: «Локомотив» не проиграет ЦСКА за 1.81.

Общий коэффициент: 1.64 Х 2.13 Х 1.81 = 6.3.

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