«Зенит» — «Динамо»: чемпион огорчит Личку даже без Малкома и Семака

6 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо». Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.52. В случае если победит «Динамо», сыграет коэффициент 6.00. На ничью можно сделать ставку за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» (06.08.2023)

«Зенит» тяжело входит в сезон. В 1-м туре РПЛ петербуржцы обыграли «Пари НН», дублем отметился Матео Кассьерра. Правда, дожать соперника получилось только после удаления. Этот матч «Зенит» играл уже без Малкома, который перешел в «Аль-Хиляль». Нет в команде и Вендела, который хочет покинуть клуб. Но пока о трансфере бразильца не договорились.

Эти потери сказываются Во 2-м туре Кассьерра снова забил, но «Ростов» выглядел уж точно не хуже чемпиона и заслуженно сравнял счёт. А тут ещё и не сдержал эмоций Сергей Семак. Выход на поле, красная карточка — и игру с «Динамо» придётся провести на трибуне. Как видите, проблем у «Зенита» хватает. По составу петербургский клуб по-прежнему сильнейший, но перестройка идёт полным ходом. И пока она не завершилась, у конкурентов есть все шансы создать себе задел.

Впрочем, у москвичей дела не лучше. «Динамо» очень тяжело входит в этот сезон и пока не одержало ни одной победы. В 1-м туре «Динамо» пропустило три мяча от «Краснодара», забив лишь однажды, а во 2-м упустило победу в Самаре, выигрывая 3:1 до 70-й минуты. Да, пока на Личку не давят, тренеру не купили новичков, но баланса в игре москвичей нет. И это большая проблема.

Главная беда «Динамо» – в опорной зоне, игрока-разрушителя, который контролировал бы все в центре поля, у Лички нет. Продолжается эпопея с переходом Луиса Чавеса, но пока трансфер мексиканца не состоялся. Не от хорошей жизни тренер пробовал на этой позиции Диего Лаксальта. Уругваец выглядел неплохо, но всё-таки это не его место на поле. В атаке у «Динамо» всё хорошо, но очков это не приносит.

«Зенит» пока не набрал ход, но уж слишком разбалансированно смотрятся москвичи. Рекомендуем ставку на победу команды Семака при условии, что обе забьют. Всё-таки нападение москвичей должно сыграть свою роль. Поставить на такой исход можно за 2.95 по линии Winline.

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Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.95.