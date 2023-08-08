Экспресс на Кубок России с коэффициентом 35.9: Юран не остановит Абаскаля

8 августа пройдут очередные матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 35.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

«Рубин» в минувшем туре РПЛ проиграл на домашней арене «Спартаку» с крупным счётом 1:4. Полностью провалилась оборонительная линия, которую Рашид Рахимов считал главным козырем команды. Мартынович и его партнёры не отличаются надёжностью. Именно после их грубейших позиционных ошибок форварды красно-белых легко убегали в гордом одиночестве к воротам Дюпина.

Схожие проблемы испытывает и «Локомотив». Если в атаке у железнодорожников полный порядок — девять забитых мячей после четырёх матчей, то оборона регулярно подводит Галактионова. В последнем официальном матче с ЦСКА гости пропустили четыре мяча, три из которых явились следствием провалов защитников. Егору Погостнову и Ивану Кузьмичёву пока не хватает опыта, чтобы противостоять на равных форвардам топ-клубов РПЛ. После 1-го тура Кубка России у «Локо» в активе три очка.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У будущих соперников наметились проблемы при построении позиционной обороны. Защитники часто теряют концентрацию и проигрывают борьбу нападающим. Да и очная встреча 1-го тура РПЛ подтверждает нашу версию о результативной встрече — ничья со счётом 2:2. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН»

«Спартак» начал новый футбольный сезон очень обнадёживающе для своих болельщиков – четыре победы в четырёх матчах во всех турнирах при разнице мячей 11:5. Особенно отметим победу в игре Кубка России в гостях у «Краснодара», несмотря на ротацию состава и логистические проблемы, с которыми сталкиваются клубы из других регионов, чтобы сыграть матч на юге России.

«Пари НН» ещё ни разу не выиграл в сезоне, если не считать победы в серии пенальти в кубковом матче с «Динамо», но команда Сергея Юрана во всех своих встречах смотрелась неплохо. Несмотря на то что класс соперников был куда выше, никто из них не смог организовать более двух ударов в створ ворот нижегородцев, а более одного гола в ворота «Пари НН» смог забить только «Зенит». К сожалению для болельщиков «Пари НН», команда забила всего один мяч в четырёх встречах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Спартак» имеет всего трое суток подготовки к этой встрече после выезда в Казань, что на один день меньше, чем у соперника. Таким образом, это может повлиять на результативность встречи. Учитывая надёжную, но не безупречную защиту «Пари НН», поставим на точный счёт 1:0 за 8.00.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Ростов»

«Ростов» бодро начал сезон, но потом начал притормаживать. Если матч с «Зенитом» как минимум за счёт яркой и качественной игры ростовчане могут занести себе в актив, хоть он и закончился только ничьей, то вот недавнее поражение от «Крыльев» со счётом 1:5 — точно провал, который ещё и может подкосить команду психологически.

«Урал» в этом сезоне проигрывал только в Кубке, где его с большим трудом смог обыграть «Локомотив». Команда Виктора Гончаренко демонстрирует качественный футбол, особенно хорошо у хозяев получается играть вторым номером. Если же приходится брать инициативу в свои руки, то тут могут начаться проблемы.

Карпин как-то снисходительно относится к Кубку и может в очередной раз удивить нас составом, чем только облегчит работу для «Урала». Шансы хозяев в этом матче предпочтительнее, при этом вряд ли игра получится результативной. Стоит присмотреться к ставке на победу «Урала» за 2.34.

Экспресс на матчи 8 августа

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче «Рубин» — «Локомотив» за 1.92.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Пари НН» 1:0 за 8.00.

Ставка 3: победа «Урала» в матче с «Ростовом» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.92 Х 8.00 Х 2.34 = 35.9.

Чалов: мечтаю побить свой рекорд по голевым действиям в сезоне.

Миранчук не отправился с «Аталантой» на товарищеский матч с «Унионом».