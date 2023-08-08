«Бенфика» — «Порту». Сержиу Консейсау оставит Ди Марию без праздника

Даже чемпион мира не поможет «орлам» выиграть первый трофей после возвращения в клуб.

9 августа состоится матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.22. Успех «драконов» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 9 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Порту» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» (09.08.2023)

Суперкубок Португалии 2023. Финал Суперкубок Португалии 2023. Финал 09 августа 2023, среда. 22:45 МСК Бенфика Лиссабон Не начался Порту Порту Кто победит в основное время? П1 X П2

Вскоре в Португалии стартует новый сезон. По традиции начнётся он с матча за Суперкубок страны. 9 августа на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» в Авейру померяются силами «Бенфика» и «Порту». История личных встреч насчитывает целых 225 матчей. В 92 из них выиграли «драконы». 75 раз победили «орлы».

Любопытно, что «Бенфика» и «Порту» в прошлом сезоне сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, обе команды вылетели из турнира, проиграв «Интеру». «Орлы» уступили «нерадзурри» на стадии 1/4 финала (0:2 и 3:3), а «драконы» в 1/8 финала, с минимальным преимуществом соперника (0:1 и 0:0).

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По итогам минувшего розыгрыша Примейры «орлы» стали чемпионами. Они на два очка опередили «Порту». Победа стала для «Бенфики» 38-й. Чаще, чем она, португальское первенство не выигрывала ни одна команда. У «драконов» 30 чемпионств, а у «Спортинга» — только 19.

В межсезонье к красным присоединился Анхель Ди Мария. Он вернулся в клуб после 13 лет небезуспешных скитаний по топовым командам Европы. Последним местом работы звёздного аргентинца был «Ювентус». В его составе за 26 матчей в Серии А хавбек забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Однако не удалось «орлам» избежать и болезненных потерь. «ПСЖ» взял в аренду на сезон Гонсалу Рамуша — лучшего бомбардира клуба. В прошлом сезоне португалец принял участие в 47 матчах во всех официальных турнирах, забив 27 голов и сделав 12 ассистов. «Бенфика» умеет развивать таланты, но для того, чтобы найти равноценную замену Рамушу, ей наверняка потребуется немало времени.

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«Порту» является действующим обладателем Суперкубка Португалии. Несмотря на интерес топовых команд к некоторым наиболее талантливым футболистам, в частности к партнёру по сборной экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Тареми, этим летом он сохранил весь основообразующий костяк.

Более того, сине-белые сумели точечно усилиться. Они подписали 21-летнего полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса. В составе каталонцев он провёл 37 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Вероятнее всего, Сержиу Консейсау сумеет развить талант перспективного хавбека.

Стоит отметить, что у «Порту» менее именитый состав, но за последние несколько лет он выиграл гораздо больше трофеев, чем «Бенфика». Всё благодаря Сержиу Консейсау, сумевшему поставить «драконам» на зависть красивый и стабильно приносящий результат футбол.

В услугах Консейсау были заинтересованы сразу несколько грандов, но пока что тренер продолжает возглавлять «Порту» и выигрывать трофеи. Если бы не удаления во встречах 10-го и 22-го туров с «Бенфикой» (0:1) и «Жил Висенте» (1:2), то чемпионом Португалии стали бы не «орлы», а подопечные Сержиу.

За последние 10 очных встреч красные одержали только одну победу, да и то за счёт того, что сине-белые бóльшую часть матча провели в меньшинстве. Также было две ничьих. Во всех остальных случаях «Порту» выигрывал в основное время. Поставить на то, что он станет обладателем Суперкубка Португалии, можно с коэффициентом 2.20 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Стоит отметить, что ни одна команда не выигрывала данный турнир чаще, чем «драконы». Они целых 23 раза становились победителями. «Бенфика» выигрывала Суперкубок Португалии только восемь раз, а «Спортинг» — девять.

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Сдаётся, Сержиу Консейсау оставит Анхеля Ди Марию без титула. Аргентинец в дебютной после возвращения в состав «орлов» игре отметился забитым мячом, но вряд ли его стараний хватит, чтобы обыграть сине-белых.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 9 августа 2023 года

История очных встреч, статистика и расклад сил полностью на стороне «Порту». Он гораздо чаще выигрывал турнир. Плюс к новому сезону «драконы» подходят в полной боевой готовности. О «Бенфике», которая рассталась с лучшим бомбардиром, того же сказать нельзя. Анхель Ди Мария вряд ли спасёт красных от поражения. Во-первых, он ещё толком не освоился после возвращения в клуб. Во-вторых, у сине-белых лучше поставлена командная игра. Победа в Суперкубке «Порту» оценена в 2.20 экспертами «Фонбет». А за регистрацию букмекер всем дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Порту» станет обладателем Суперкубка Португалии за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

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