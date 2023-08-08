Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Бенфика» — «Порту», прогноз на матч Суперкубка Португалии 9 августа 2023, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Бенфика» — «Порту». Сержиу Консейсау оставит Ди Марию без праздника
Михаил Коробов
«Бенфика» — «Порту»: прогноз на матч Суперкубка
Аудио-версия:
Комментарии
Даже чемпион мира не поможет «орлам» выиграть первый трофей после возвращения в клуб.

9 августа состоится матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.22. Успех «драконов» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 9 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Порту» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» (09.08.2023)

Суперкубок Португалии 2023. Финал
09 августа 2023, среда. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вскоре в Португалии стартует новый сезон. По традиции начнётся он с матча за Суперкубок страны. 9 августа на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» в Авейру померяются силами «Бенфика» и «Порту». История личных встреч насчитывает целых 225 матчей. В 92 из них выиграли «драконы». 75 раз победили «орлы».

Со «Спартаком» лучше не шутить:
«Спартак» — «Пари НН». Абаскаль включит эконом-режим
«Спартак» — «Пари НН». Абаскаль включит эконом-режим

Любопытно, что «Бенфика» и «Порту» в прошлом сезоне сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, обе команды вылетели из турнира, проиграв «Интеру». «Орлы» уступили «нерадзурри» на стадии 1/4 финала (0:2 и 3:3), а «драконы» в 1/8 финала, с минимальным преимуществом соперника (0:1 и 0:0).

Неймар сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти.

По итогам минувшего розыгрыша Примейры «орлы» стали чемпионами. Они на два очка опередили «Порту». Победа стала для «Бенфики» 38-й. Чаще, чем она, португальское первенство не выигрывала ни одна команда. У «драконов» 30 чемпионств, а у «Спортинга» — только 19.

В межсезонье к красным присоединился Анхель Ди Мария. Он вернулся в клуб после 13 лет небезуспешных скитаний по топовым командам Европы. Последним местом работы звёздного аргентинца был «Ювентус». В его составе за 26 матчей в Серии А хавбек забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

С защитой у «Локомотива» беда:
«Рубин» — «Локомотив». Галактионову пора вспомнить про оборону
«Рубин» — «Локомотив». Галактионову пора вспомнить про оборону

Однако не удалось «орлам» избежать и болезненных потерь. «ПСЖ» взял в аренду на сезон Гонсалу Рамуша — лучшего бомбардира клуба. В прошлом сезоне португалец принял участие в 47 матчах во всех официальных турнирах, забив 27 голов и сделав 12 ассистов. «Бенфика» умеет развивать таланты, но для того, чтобы найти равноценную замену Рамушу, ей наверняка потребуется немало времени.

«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна за € 100 млн.

«Порту» является действующим обладателем Суперкубка Португалии. Несмотря на интерес топовых команд к некоторым наиболее талантливым футболистам, в частности к партнёру по сборной экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Тареми, этим летом он сохранил весь основообразующий костяк.

Более того, сине-белые сумели точечно усилиться. Они подписали 21-летнего полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса. В составе каталонцев он провёл 37 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Вероятнее всего, Сержиу Консейсау сумеет развить талант перспективного хавбека.

Стоит отметить, что у «Порту» менее именитый состав, но за последние несколько лет он выиграл гораздо больше трофеев, чем «Бенфика». Всё благодаря Сержиу Консейсау, сумевшему поставить «драконам» на зависть красивый и стабильно приносящий результат футбол.

В услугах Консейсау были заинтересованы сразу несколько грандов, но пока что тренер продолжает возглавлять «Порту» и выигрывать трофеи. Если бы не удаления во встречах 10-го и 22-го туров с «Бенфикой» (0:1) и «Жил Висенте» (1:2), то чемпионом Португалии стали бы не «орлы», а подопечные Сержиу.

За последние 10 очных встреч красные одержали только одну победу, да и то за счёт того, что сине-белые бóльшую часть матча провели в меньшинстве. Также было две ничьих. Во всех остальных случаях «Порту» выигрывал в основное время. Поставить на то, что он станет обладателем Суперкубка Португалии, можно с коэффициентом 2.20 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Кубок России набирает обороты:
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 35.9: Юран не остановит Абаскаля
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 35.9: Юран не остановит Абаскаля

Стоит отметить, что ни одна команда не выигрывала данный турнир чаще, чем «драконы». Они целых 23 раза становились победителями. «Бенфика» выигрывала Суперкубок Португалии только восемь раз, а «Спортинг» — девять.

«Зенит» намерен предложить «Байеру» за Азмуна € 5 млн.

Сдаётся, Сержиу Консейсау оставит Анхеля Ди Марию без титула. Аргентинец в дебютной после возвращения в состав «орлов» игре отметился забитым мячом, но вряд ли его стараний хватит, чтобы обыграть сине-белых.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 9 августа 2023 года

История очных встреч, статистика и расклад сил полностью на стороне «Порту». Он гораздо чаще выигрывал турнир. Плюс к новому сезону «драконы» подходят в полной боевой готовности. О «Бенфике», которая рассталась с лучшим бомбардиром, того же сказать нельзя. Анхель Ди Мария вряд ли спасёт красных от поражения. Во-первых, он ещё толком не освоился после возвращения в клуб. Во-вторых, у сине-белых лучше поставлена командная игра. Победа в Суперкубке «Порту» оценена в 2.20 экспертами «Фонбет». А за регистрацию букмекер всем дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Порту» станет обладателем Суперкубка Португалии за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

Фабрицио Романо: Влашич перейдёт в «Торино» за € 12 млн.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» с коэффициентом 2.80.

Ян Зоммер подписал трёхлетний контракт с «Интером».

Прогноз на матч ЦСКА – «Факел» с коэффициентом 2.41.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023