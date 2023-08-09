Экспресс на Кубок России с коэффициентом 14.2: Личка мстит, Евсеев уступает

9 августа пройдут очередные матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар»

«Динамо» в минувшем туре РПЛ сумело одержать крайне важную победу. Бело-голубые выиграли у «Зенита» со счётом 3:2. На результат оказали влияние ошибки защитников соперника, но стоит отметить нацеленность на ворота Тюкавина и заряженность на борьбу Грулёва. Именно эти футболисты стали авторами забитых мячей: Тюкавин записал в актив голевой дубль, а Грулёв забил победный мяч на последних секундах встречи. После такой знаковой победы с команды снято психологическое давление, и Личка может спокойно готовить игроков к Кубку России.

«Краснодар» в чемпионате не теряет очки, а вот в Кубке России неожиданно проиграл с «Спартаку» со счётом 1:2. Скорее всего, на результат оказала влияние некоторая ротация состава, на которую решился главный тренер «быков» Владимир Ивич.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Динамо» выдало огненный матч в Санкт-Петербурге, который должен дать положительный импульс на сезон. Для главного тренера победа также крайне важна, поскольку сняла с плеч тяжёлый груз ответственности за результат. Дополнительную мотивацию бело-голубым придаёт необходимость взять реванш за поражение в 1-м туре РПЛ со счётом 1:3. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Динамо» за 2.28.

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит»

«Крылья Советов» в минувшем туре РПЛ провели отличный по содержанию матч и выиграли 5:1 у «Ростова». Нельзя сказать, что у Валерия Карпина слабая команда, просто нападающие клуба из Самары действовали на кураже и реализовали практически все свои моменты. В 1-м туре Кубка России «КС» проиграли на домашней арене «Балтике» со счётом 2:3, но запомнились своей нацеленностью на ворота соперника.

«Зенит» находится в кризисе, который вызван трансфером Малкома.

Бразилец за счёт индивидуальных качеств решал эпизоды в пользу команды, принося очки. После его ухода Семаку необходимо в кратчайшие сроки построить другую модель игры. Сейчас главный тренер «Зенита» пробует различные варианты, что негативно сказывается на надёжности оборонительной линии. Например, в последней встрече РПЛ «Динамо» забило в ворота, которые защищал Михаил Кержаков, три мяча. Все они стали следствием грубейших ошибок защитников.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Крылья Советов» отправили в ворота соперников 12 мячей за четыре официальных матча сезона-2023/2024. В свою очередь, «Зенит» не может наладить позиционную защиту. Подобный расклад перед матчем располагает к результативной игре. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.61.

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Факел»

ЦСКА на старте сезона демонстрирует очень неоднозначную игру. С одной стороны, команда Владимира Федотова проиграла матч за Суперкубок России и сенсационно уступила «Уралу» в 1-м туре РПЛ. Но затем, пока все говорили об отсутствии глубины состава у армейцев, они попытались всех разубедить резким преображением. Трёх побед подряд добились хозяева, при этом забили 13 голов, что в среднем больше четырёх за встречу.

Феноменальные показатели для команды, которая не только не получила практически никакого подкрепления с трансферного рынка, но и вовсе вынуждена обходиться без ряда игроков из-за травм. Впрочем, основные потери связаны с обороной, тогда как в нападении всё складывается неплохо. Один только Фёдор Чалов забил пять голов, четыре из которых с пенальти. Сейчас ЦСКА продолжает защиту титула в Кубке России, клуб связывает с этим турниром большие надежды вновь и расслабляться не намерен.

«Факел» же после шикарной концовки прошлого сезона под руководством Вадима Евсеева в данный момент является худшей командой российского чемпионата – четыре поражения во всех турнирах подряд и в среднем пропущено почти четыре мяча за игру. Уверенно берём победу хозяев с форой (-1.5) с коэффициентом 2.38.

Экспресс на матчи 9 августа

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Краснодаром» за 2.38.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Зенит» за 2.61.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Факелом» с форой (-1.5) за 2.38.

Общий коэффициент: 2.38 Х 2.61 Х 2.38 = 14.2.

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