Экспресс на футбол с коэффициентом 20.9: Игнашевич уже освоился в элите

10 августа завершится 2-й тур группового этапа Кубка России, а ещё пройдут матчи отбора Лиги Европы и Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Балтика»

Обе команды имели четыре дня на подготовку к очной встрече, но «Балтике» из Калининграда было добираться дольше, чем «Ахмату» из Сочи. Грозненцы победили «Сочи» со счётом 2:1, и эта победа стала для команды Сергея Ташуева первой в сезоне и первой за шесть официальных матчей. На этом временном отрезке у «Ахмата» было четыре поражения при одной ничьей. При этом лишь в одной из шести последних встреч с участием команды не сыграла ставка «обе забьют» при тотале больше 2.5 мяча.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Балтика» осваивается в РПЛ и в новом для себя формате Кубка России, и получается это пока с переменным успехом. Калининградцы чередуют поражения и победы. При этом неудачные результаты можно списать на большие расстояния, которые вынужден преодолевать клуб в плотном игровом графике. Лишь один из четырёх стартовых матчей сезона состоялся на своём поле. В шести последних матчах с участием «Балтики» та команда, которая была хозяином матча, забивала не менее двух мячей. В прошлой кубковой встрече на выезде «Балтика» смогла забить больше «Крыльев Советов» и победить со счётом 3:2. Грозненцы не сильнее самарцев на старте сезона, поэтому тоже зайдём на победу команды Сергея Игнашевича за 3.25.

Прогноз на матч Лиги конференций «Арис» – «Динамо» Киев

На предыдущей стадии «Арис» смотрелся неубедительно. Греки с трудом прошли «Арарат-Армения», хотя армянский клуб нельзя назвать слишком сильным даже для Лиги конференций. В прошлом сезоне греки тоже прошли только скромного соперника, а от более серьёзного, которым стал тель-авивский «Маккаби», сразу вылетели. Домашний матч – главная надежда «Ариса», если он не сможет выиграть, то и шансы на плей-офф у греков снизятся до минимума.

Эксперты считают фаворитами первой игры киевлян, хотя у тех хватает своих проблем, и в Греции им явно будет тяжело. В первую очередь из-за того, что на старте сезона «Динамо» не может похвастаться надёжной защитой. По большому счёту Луческу до сих пор не определился с парой центральных защитников, а его команда пропустила три мяча от скромных «Миная» и «Оболони».

Лучшие экспрессы на сегодня.

Греки не выделяются результативностью, но в этой игре должны выжать максимум из проблем соперника и забить как минимум один мяч. «Динамо» не останется в долгу, у киевлян есть кому напрягать оборону соперника: Буяльский, Ярмоленко и Ванат сейчас очень хороши. Велика вероятность, что команды обменяются голами, а поставить на «обе забьют – да» можно за 1.91.

Прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ

На минувших выходных «Шериф» сыграл стартовый матч молдавского чемпионата и победил «Петрокуб» со счётом 1:0. Однако главный тренер чёрно-жёлтых Роберто Бордин провёл в этой встрече большую ротацию, ведь для «Шерифа» в приоритете матчи еврокубков. Однако во встрече с БАТЭ итальянскому тренеру придётся сделать три замены по сравнению с матчем недельной давности с «Маккаби», ведь сразу трое игроков основного состава будут недоступны из-за дисквалификаций.

Учитывая тот факт, что это только начало сезона для «Шерифа» и команда, в которой традиционно много новичков, плохо сыграна, это шанс для борисовчан не уйти с поля без забитого мяча. «Шериф» неплохо играет дома в еврокубках, а в матчах квалификации за последние три сезона тираспольцы одержали 8 побед в 10 матчах на своём поле.

БАТЭ после травмы Сиди Бане имеет проблемы в защите. И это при том, что в двух матчах с кипрским «Арисом» борисовчане пропустили 11 мячей. Даже ослабленный дисквалификациями «Шериф» сможет воспользоваться дырами в обороне белорусской команды. Поэтому поставим на результативный матч – тотал больше 3.5 мяча за 3.35.

Экспресс на матчи 10 августа

Ставка 1: победа «Балтики» в матче с «Ахматом» за 3.25.

Ставка 2: обе забьют в матче «Арис» — «Динамо» Киев за 1.91.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Шериф» — БАТЭ за 3.35.

Общий коэффициент: 3.25 Х 1.91 Х 3.35 = 20.9.

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