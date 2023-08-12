Экспресс на футбол с коэффициентом 11.9: Карпин выведет команду из кризиса

12 августа продолжится 4-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин»

«Ростов» переживает очень бурный старт сезона. Первые игры чемпионата и Кубка прошли для Валерия Карпина под знаком бюрократических проблем, из-за которых на клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. Это не помешало одержать две победы на старте сезона – над «Факелом» (2:1) и над «Рубином» в Кубке России (1:0). В день, когда запрет был снят, «Ростов» неплохо показал себя в матче с «Зенитом» (1:1), однако дальше всё сломалось.

В выездной игре с «Крыльями Советов» ростовчане выглядели беспомощно и проиграли 1:5. На кубковый гостевой матч с «Уралом» вышел экспериментальный состав, который допустил шесть безответных ударов в створ своих ворот, так что подопечным Валерия Карпина ещё повезло, что счёт на табло в пользу соперника оказался минимальным – 0:1.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Рубин» начал сезон, неплохо проявив себя в игре с «Локомотивом» (2:2), но дальше команда уже не демонстрировала хорошей игры и смогла вымучить одну ничью с «Оренбургом» (1:1) при трёх поражениях – от «Ростова» (0:1), «Спартака» (1:4) и всё того же «Локомотива». При этом три матча подряд «Рубин» играл на своём поле.

Можно зайти на победу хозяев без всяких дополнительных условий за 2.29. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками после двух подряд плохих матчей на выезде у «Ростова» будет зашкаливать.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар»

В матче прошлого тура «Оренбург» уступил «Уралу» (0:2). Команду подвёл нападающий Брайан Мансилья, который схватил красную карточку уже на седьмой минуте матча. Соперник воспользовался этим подарком и 13 раз пробил по воротам, семь из которых пришлись в створ. Это вылилось в два пропущенных мяча.

Через несколько дней «Оренбург» выиграл у «Сочи» в матче Кубка России (2:0). Эта игра стала третьей подряд с участием команды Иржи Ярошика, в которой зрители увидели не более двух забитых мячей.

«Краснодар» в двух предыдущих турах также не демонстрировал высокой результативности, зато был надёжен у своих ворот. Это привело к победам 2:0 над «Сочи» и 1:0 над «Пари НН». «Оренбург», который испытывает на старте сезона явные проблемы после ухода тренера Марцела Лички, вполне сравним по силам с этими командами, а это значит, что можно поставить на победу гостей за 2.27.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»

«Локомотив» в Кубке России выиграл матч у «Рубина» со счётом 1:0. Наконец-то железнодорожники обошлись без грубых ошибок в защите, чему несказанно обрадовался главный тренер. Галактионов рассказал на пресс-конференции, что одной из задач было сохранить свои ворота в неприкосновенности. Судя по всему, он собирается отказаться от открытого атакующего стиля команды и уделить больше внимания обороне собственных ворот. Весьма вероятно, что вновь Дзюба будет выполнять роль выдвинутого форварда при поддержке вингеров.

«Крылья Советов» в сезоне-2023/2024 неожиданно демонстрируют атакующую игру. Это не совсем похоже на привычные тактические схемы, по которым действовала команда Игоря Осинькина. Наверняка опытный тренер понимает, что пять забитых мячей «Ростову» не являются показателем силы атаки — в этой встрече реализация опасных моментов была на запредельном уровне. У гостей в активе семь очков по итогу трёх туров РПЛ и промежуточное третье место в таблице.

Весьма вероятно, что наставник «Локомотива» выберет более осторожную модель игры. Команда в кубковой встрече с «Рубином» практически не ошибалась при защите собственных ворот. Вряд ли и самарские футболисты побегут вперёд большими силами — велик риск нарваться на встречную контратаку железнодорожников. В пользу небольшого количества голов в матче и история очных встреч. В четырёх последних играх забито не больше двух мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.29.

Экспресс на матчи 12 августа

Ставка 1: победа «Ростова» над «Рубином» с форой (0) за 2.29.

Ставка 2: победа «Краснодара» над «Оренбургом» за 2.27.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Локомотив» — «Крылья Советов» за 2.29.

Общий коэффициент: 2.29 Х 2.27 Х 2.29 = 11.9.

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