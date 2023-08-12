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«Страсбург» — «Лион», прогноз на матч Лиги 1 13 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Страсбург» — «Лион». Вот где нуждаются в Захаряне
Максим Ермаков
«Страсбург» — «Лион»: прогноз на матч Лиги 1
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По слухам, хозяева ведут переговоры с агентом Арсена, а он пытается перебраться в «Реал Сосьедад».

13 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Лион». Начало — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: коэффициент на победу хозяев составляет 2.55, а на «львов» можно поставить за 2.65. Ставки на ничью принимают за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч «Страсбург» — «Лион» 13 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Страсбург» — «Лион» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на ничью с точным счётом 1:1 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Лион» (13.08.2023)

Франция - Лига 1. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лион» и «Страсбург» будут стремиться преодолеть последствия тяжёлого прошлого сезона в Лиге 1. В первый уикенд чемпионата Франции эти команды встретятся на стадионе «Стад де ла Мено».

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Второй сезон подряд «Лион» финиширует за пределами пятёрки лучших команд чемпионата Франции, заняв по итогам минувшего розыгрыша седьмое место.

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Лоран Блан не смог омолодить команду после того, как возглавил её в середине сезона, и «львы» завершили чемпионат с 18 победами и 12 поражениями.

В ходе предсезонки в первом же матче клуб обыграл «Де Трефферс» (2:1), но затем потерпел три поражения подряд, уступив «Манчестер Юнайтед», «Сельте» и «Кристал Пэлас».В заключение стоит отметить, что это межсезонье получилось неудачным для «Лиона».

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Кроме того, трансферное окно стало для команды Блана непростым. Он потерял много лидеров, таких как Ромен Февр, Хабиб Кейта и Мусса Дембеле, что стало серьёзным ударом для клуба.

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С другой стороны, «Лион» сделал много шагов по приобретению нужных футболистов. Эйнсли Мэйтленд-Найлс перешёл в состав «львов» из «Арсенала» на правах свободного агента, а ещё 12 игроков присоединились к клубу после окончания срока аренды. Клинтон Мата из клуба «Брюгге» и Скелли Альверо из «Сошо» станут достойным усилением.

Что касается «Страсбурга», то в прошлом розыгрыше он едва избежал выбывания, оторвавшись от «Осера» на пять очков. По итогам сезона клуб выиграл девять матчей, проиграл 16.

Основными приобретениями «Страсбурга» стали Абакар Силла из клуба «Брюгге» и Эмануэль Эмега из «Штурма». Межсезонье команда закончила беспроигрышной серией длиной в пять встреч, две из них были победными. Удалось обыграть «Штурм» (3:0) и «Вердер» (2:1).

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Также не утихают слухи о том, что «Страсбург» ведёт переговоры с Захаряном из московского «Динамо». СМИ сообщают, что французский клуб не собирается отказываться от идеи подписать россиянина. Однако ранее Арсен говорил, что не хочет переходить в эту команду.

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Четыре последние очные встречи клубов заканчивались голами от обеих сторон, а в четырёх из пяти матчей забивалось не менее трёх мячей. Мы предлагаем поставить на победу «львов», а также взять тотал больше 2.5 мяча за 3.85. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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