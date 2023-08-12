По слухам, хозяева ведут переговоры с агентом Арсена, а он пытается перебраться в «Реал Сосьедад».

«Страсбург» — «Лион». Вот где нуждаются в Захаряне

13 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Лион». Начало — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: коэффициент на победу хозяев составляет 2.55, а на «львов» можно поставить за 2.65. Ставки на ничью принимают за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч «Страсбург» — «Лион» 13 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Страсбург» — «Лион» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на ничью с точным счётом 1:1 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Лион» (13.08.2023)

«Лион» и «Страсбург» будут стремиться преодолеть последствия тяжёлого прошлого сезона в Лиге 1. В первый уикенд чемпионата Франции эти команды встретятся на стадионе «Стад де ла Мено».

Второй сезон подряд «Лион» финиширует за пределами пятёрки лучших команд чемпионата Франции, заняв по итогам минувшего розыгрыша седьмое место.

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Лоран Блан не смог омолодить команду после того, как возглавил её в середине сезона, и «львы» завершили чемпионат с 18 победами и 12 поражениями.

В ходе предсезонки в первом же матче клуб обыграл «Де Трефферс» (2:1), но затем потерпел три поражения подряд, уступив «Манчестер Юнайтед», «Сельте» и «Кристал Пэлас».В заключение стоит отметить, что это межсезонье получилось неудачным для «Лиона».

Кроме того, трансферное окно стало для команды Блана непростым. Он потерял много лидеров, таких как Ромен Февр, Хабиб Кейта и Мусса Дембеле, что стало серьёзным ударом для клуба.

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С другой стороны, «Лион» сделал много шагов по приобретению нужных футболистов. Эйнсли Мэйтленд-Найлс перешёл в состав «львов» из «Арсенала» на правах свободного агента, а ещё 12 игроков присоединились к клубу после окончания срока аренды. Клинтон Мата из клуба «Брюгге» и Скелли Альверо из «Сошо» станут достойным усилением.

Что касается «Страсбурга», то в прошлом розыгрыше он едва избежал выбывания, оторвавшись от «Осера» на пять очков. По итогам сезона клуб выиграл девять матчей, проиграл 16.

Основными приобретениями «Страсбурга» стали Абакар Силла из клуба «Брюгге» и Эмануэль Эмега из «Штурма». Межсезонье команда закончила беспроигрышной серией длиной в пять встреч, две из них были победными. Удалось обыграть «Штурм» (3:0) и «Вердер» (2:1).

Также не утихают слухи о том, что «Страсбург» ведёт переговоры с Захаряном из московского «Динамо». СМИ сообщают, что французский клуб не собирается отказываться от идеи подписать россиянина. Однако ранее Арсен говорил, что не хочет переходить в эту команду.

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Четыре последние очные встречи клубов заканчивались голами от обеих сторон, а в четырёх из пяти матчей забивалось не менее трёх мячей. Мы предлагаем поставить на победу «львов», а также взять тотал больше 2.5 мяча за 3.85. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Лиона» и тотал больше 2.5 мяча за 3.85.

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