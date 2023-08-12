«Зенит» — «Факел». Время играет в пользу Семака

Тренеру просто нужно наработать новые связки, уже без Малкома. Результат непременно станет лучше.

13 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех воронежцев оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Факел» (13.08.2023)

Набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 13 августа запланированы три встречи 4-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге действующий чемпион — «Зенит» — примет «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Сине-бело-голубые не лучшим образом начали новый сезон. Сначала они с трудом победили ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4) в матче за Суперкубок России. Затем петербуржцы выдали худший за последние 10 лет старт в РПЛ. В трёх матчах они обыграли только «Пари НН» (2:0). Вничью сыграли с «Ростовом» (1:1) и уступили «Динамо» (2:3).

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В первую очередь невнятная игра команды связана с уходом Малкома в «Аль-Хиляль». Без лучшего бомбардира, умеющего обыграть один в один, демонстрировать доминирующий комбинационный футбол стало гораздо труднее. Результативность снизилась. Вскрылись проблемы оборонительного плана. Ухудшился контроль мяча.

В Кубке России сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0). Всё бы ничего, но у грозненцев большие проблемы на старте нового сезона, а встреча с самарцами могла закончиться совсем иначе. Соперник нанёс больше ударов, в частности в створ, а также подал почти в два раза больше угловых.

Кроме того, в концовке был спорный эпизод, который мог в корне поменять ход игры. Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков упал в штрафной площади «Зенита» после контакта с Ду Кейросом, но арбитры не назначили 11-метровый удар. Самарцы обратились по данному поводу в ЭСК РФС.

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Благо для «Зенита», у «Факела» на старте нового сезона дела идут ещё хуже. Он проиграл во всех трёх матчах чемпионата России. Уступили воронежцы «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2). Также они потерпели поражения в матче с «Сочи» (1:3) и обыграли ЦСКА (2:0) в Кубке России.

Последняя игра наиболее интересна. ЦСКА выставил на матч делеко не основной состав. Тем не менее он смотрелся намного предпочтительнее сине-белых. Армейцы чаще и опаснее атаковали, выиграли по владению мячом и нанесли почти в два раза больше ударов.

Подвела красно-синих реализация. Забей при счёте 0:0 на 13-й минуте в пустые ворота Антон Заболотный, и игра наверняка пошла бы по другому сценарию. Подопечным Вадима Евсеева стоит отдать должное за то, что они сумели дотерпеть до конца и прервать серию поражений.

Однако далеко не без везения добытая победа вряд ли сопутствует улучшению ситуации. «Огнеопасные» получили глоток свежего воздуха. Эмоции наверняка помогут им навязать борьбу «Зениту». Но вот за очки зацепиться вряд ли получится. Разница в классе слишком велика.

П1 + ТМ 3.5 мяча принимается с коэффициентом 2.10. Большого количества забитых мячей не ждём. Помимо ухода Малкома, сине-бело-голубые ослаблены большим количеством травм. В лазарете пребывают Родригао, Дмитрий Чистяков и Андрей Мостовой. Также недоступен Вильмар Барриос. Он получил красную карточку в матче последнего тура РПЛ с «Динамо».

Также стоит отметить, что не в лучшей форме пребывают новички «Зенита» — Марио Фернандес и Александр Коваленко, а также пропустивший сборы и первые четыре матча нового сезона Вендел. Проблем у петербуржцев хватает. Думается, они будут играть в предстоящем матче очень осторожно.

В то же время история очных встреч всецело на стороне нерезультативной победы сине-бело-голубых. В пяти из шести последних матчей они выиграли, а тотал бы меньше 3.5 мяча. Другой матч ознаменовался ничьей — 1:1. Но немаловажно, что он проходил в Воронеже.

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Грядущая игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где за последние три сезона в РПЛ (включая текущий) подопечные Семака уступили только три раза и дважды сыграли вничью. Помнится, в матче последнего тура минувшего розыгрыша чемпионата России они обыграли «огнеопасных» неосновным составом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года

У «Зенита» множество проблем. Травмы, дисквалификация ведущего игрока и уход лидера — всё это заметно его ослабило. Однако на домашнем стадионе петербуржцы наверняка обыграют «Факел». У «огнеопасных» меньше ресурсов и хуже поставлена командная игра. История очных встреч свидетельствует в пользу нерезультативной победы сине-бело-голубых. Такой исход видится наиболее правдоподобным.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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