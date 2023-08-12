«Челси» — «Ливерпуль». Маурисио Почеттино найдёт решение

13 августа состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Юргена Клоппа. Поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «синих» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 13 августа 2023 года
Аналитики считают, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.27. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (13.08.2023)
Матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» состоится 13 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Энтони Тейлор в 18:30 мск даст стартовый свисток. Прошлый сезон для новых владельцев лондонского клуба стал сущим кошмаром и наглядным примером, что огромные финансовые затраты на новых футболистов без профессионального менеджмента не приносят плоды.
«Аристократы» обновили несколько антирекордов и завершили сезон на 12-й строчке. Впервые с сезона-1995/1996 «синие» финишировали во второй половине турнирной таблицы. Болельщики вспоминали с благоговением о временах с Абрамовичем и ждали назначения Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист провёл серьёзную кадровую чистку.
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Сразу 16 футболистов покинули команду. В частности Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кай Хаверц, Н'Голо Канте и Пьер-Эмерик Обамеянг. В итоге из числа участников финала ЛЧ-2020/2021 в составе осталось лишь четыре футболиста.
Присоединились к «Челси» Роберт Санчес, Аксель Дисаси, Лесли Угочукву, Николас Джексон, забивший в минувшем сезоне Примере за «Вильярреал» 12 голов и лучший бомбардир Бундеслиги-2022/2023 Кристофер Нкунку. Оба нападающих здорово проявили себя в предсезонке. Сенегалец забил два мяча и отдал три голевые передачи, а француз забил три гола.
Нкунку подпортил старт сезона, получив травму в игре с дортмундской «Боруссией». По предварительным данным, он пропустит около трёх месяцев. Также близок к трансферу в «Челси» Мойсес Кайседо. Судя по информации источников, полузащитник отказал «Ливерпулю» ради перехода к «синим».
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«Аристократы» провели пять контрольных матчей, не проиграв ни в одном из них. Подопечные Почеттино крупно обыграли «Рексем» со счётом 5:0, затем победили «Брайтон» (4:3) и «Фулхэм» (2:0), а также сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и дортмундской «Боруссией» (1:1).
Для «Ливерпуля» минувший сезон сложился неудачно. Подопечным Юргена Клоппа только благодаря 11-матчевой беспроигрышной серии на финишной прямой удалось немного сгладить ситуацию, заняв пятое место.
Несмотря на проблемы, которые сопровождали мерсисайдцев по ходу прошлого розыгрыша АПЛ, они завершили сезон с топ-4 показателями в атаке: от владения мячом до ударов по воротам, забив 75 голов, в 31 из которых принял участие Мохамед Салах — египтянин записал на свой счёт 19 мячей и 12 ассистов.
«Ливерпуль» летом покинули Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Фабиньо, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино. Последние троё футболистов были важными игроками стартового состава. Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер постараются их достойно заменить.
В обновлённом составе «Ливерпуль» сыграл в пяти товарищеских матчах. Победил «Карлсруэ» (4:2), «Лестер» (4:0) и «Дармштадт» (3:1), а также сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (4:4) и потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» (3:4), пропустив два мяча под занавес встречи.
По итогам 50 очных встреч между «Челси» и «Ливерпулем» 18 побед на счету мерсисайдцев, а 16 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 60:56 в пользу «красных». В прошлом розыгрыше АПЛ обе личные встречи закончились безголевыми ничьими.
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Команды в межсезонье взяли курс на перестройку и неплохо справились с задачей. «Синие» и «красные» демонстрировали хорошие результаты в предсезонке. Суммарно они забили 31 гол за 10 матчей. Рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 13 августа 2023 года
«Челси» выглядит предпочтительнее. Клуб продемонстрировал стабильную игру в контрольных матчах, а также был результативен. Юрген Клопп проводил реформы в центре поля и защите. Судя по 11 пропущенным голам, оборона ещё не в полной мере справляется со своей задачей, чего нельзя сказать об атаке. Мохамед Салах поучаствовал в половине из 18 голов команды в предсезонке. Египтянин в отличной форме. Мы рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.
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