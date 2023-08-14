Гарри Кейн не снимет проклятье даже в «Баварии»! Кто выиграет Бундеслигу?

В ближайшую пятницу, 18 августа, матчем «Вердер» – «Бавария» стартует 61-й сезон немецкой Бундеслиги. За главный трофей турнира, который представляет из себя серебряную салатницу, поборются 18 команд. Чемпионаты Германии последних лет редко дарили сумасшедшую интригу, но развязка прошлого сезона позволяет рассчитывать на очень интересный турнир.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Прозвище «рекордмайстер», которое носит «Бавария», обусловлено тем, что мюнхенский клуб выигрывал чемпионат Германии 33 раза. Этот рекорд если и будет побит, то через десятилетия – идущий на втором месте по этому показателю «Нюрнберг» становился лучшим клубом страны всего девять раз.

В минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. Однако команда Томаса Тухеля, под руководством которого красные завершали сезон, была крайне близка к тому, чтобы упустить золотые медали. В драматичной развязке дортмундская «Боруссия» перегорела в решающий момент и не смогла добыть домашнюю победу над «Майнцем», что позволило мюнхенцам выиграть очередной трофей.

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Несмотря на счастливый финал, «Бавария» уволила Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с постов директоров и попытается улучшить свои результаты как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Для решения этой задачи перед самым стартом сезона мюнхенцы купили у «Тоттенхэма» одну из главных звёзд английской Премьер-лиги Гарри Кейна.

Капитан сборной Англии до перехода в «Баварию» никогда не выигрывал трофеи — ни со сборной, ни с клубом. Переход в Бундеслигу может это изменить, но так ли сильна «Бавария» сейчас? К тому же памятен неудачный опыт с Садио Мане. Один из лучших игроков АПЛ провёл невзрачный сезон в Мюнхене и отправился покорять чемпионат Саудовской Аравии.

Тем не менее букмекеры не сомневаются в очередном чемпионстве «Баварии». Поставить на то, что серебряная салатница вновь достанется немецкому гегемону, можно за 1.25. Не смущает букмекеров даже исход матча за Суперкубок Германии, в котором красные проиграли «Лейпцигу» (0:3). Ставки на то, что чемпионат для мюнхенцев не закончится золотыми медалями, по-прежнему принимаются с коэффициентом 4.00.

В чём сила конкурентов «Баварии»?

Главным соперником «Баварии» в борьбе за титул, по мнению букмекеров, будет дортмундская «Боруссия». Это не удивительно – ведь именно команда Эдина Терзича провела почти безупречную вторую половину сезона и лишь по какому-то нелепому стечению обстоятельств упустила чемпионский титул.

«Боруссия» выиграла весеннюю часть сезона с отрывом в восемь очков, забив 58 мячей в 19 матчах. К слову, «Бавария» на том же временном отрезке забила на 15 голов меньше.

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Дортмундцы перед сезоном сохранили костяк команды, потеряв только одного значимого игрока. Они продали в «Реал» Джуда Беллингема. Заменить английского таланта попробуют Феликс Нмеча из «Вольфсбурга» и Марсель Забитцер из «Баварии», покупка которых стала возможной после выгодной сделки.

«Боруссия» провела очень мощную предсезонную подготовку, во время которой выиграла шесть из семи матчей, лишь в двух встречах забив менее трёх мячей. Победы над «МЮ» (3:2) и «Аяксом» (3:1), а также ничья с «Челси» (1:1) убедили букмекеров, что коэффициент 6.00 на победу дортмундцев в чемпионате Германии – вполне разумный вариант.

Интересно, что второе место по итогам матчей Бундеслиги после зимнего перерыва также заняла не «Бавария», а один из главных её раздражителей последних лет – «РБ Лейпциг». Однако перед началом нового чемпионата за «красных быков» тревожно.

Клуб перед стартом нового сезона за большие деньги продал три самых ценных актива. В «Манчестер Сити» отправился центральный защитник Йошко Гвардиол, а полузащитник Доминик Собослаи исполнил свою мечту сыграть за «Ливерпуль». После восстановления от травмы будет покорять АПЛ и лучший бомбардир «Лейпцига» по итогам прошлого сезона – Кристофер Нкунку перешёл в «Челси».

Были и другие продажи, на вырученные деньги от которых «Лейпциг» провёл массовую закупку исполнителей из Германии и чемпионатов соседних стран. Перспективы обладателя Суперкубка Германии в новом сезоне букмекеры оценили коэффициентом 17.0.

Есть ли шанс у «тёмных лошадок»?

Гораздо ниже, чем у вышеперечисленных клубов, котируются шансы «Байера» (50.0), «Айнтрахта» (100.0) и «Униона» (100.0). При этом каждая из этих команд может совершить невозможное на каком-то определённом отрезке сезона.

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Интересно будет посмотреть на работу Хаби Алонсо, у которого не всё получалось в «Байере» в прошлом сезоне, но под конец его команда попала в зону еврокубков. Покупка опорника Гранита Джаки и центрфорварда Виктора Бонифасе делает «Байер» интригующим участником предстоящего чемпионата. Веры в чемпионство немного даже у самых преданных болельщиков клуба, но ставка на то, что «фармацевты» финишируют в первой четвёрке, оценивается коэффициентом 2.25.

Аналогичная ставка на «Унион» принимается за 5.00. Берлинский клуб по итогам прошлого сезона впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При этом в середине чемпионата были дни, когда «железные» лидировали, однако отсутствие стабильности в результатах не позволило удержаться на вершине.

Прогноз на победителя Бундеслиги

С тех пор как «Баварию» по импульсивному решению руководства возглавил Томас Тухель, сменивший Юлиана Нагельсмана, мюнхенский клуб выиграл только 6 из 13 официальных матчей. Руководство клуба потратило большие деньги на Гарри Кейна, который стал очень рискованным трансфером.

Проклятие забивного форварда, который никогда не выигрывал командные трофеи, рискует распространиться и на Бундеслигу. Причиной может стать даже не игра «Баварии», а усилившиеся соперники – дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и даже «Байер» с «Унионом», у которых тоже есть шансы.

Ставка: «Бавария» не станет победителем Бундеслиги за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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