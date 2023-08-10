Карим Бензема обойдёт Криштиану Роналду и Малкома? Кто станет чемпионом Саудовской Аравии

Ближний Восток постепенно перетягивает на себя внимание болельщиков. Если зимой многие начали посматривать в Саудовскую Аравию исключительно из-за Роналду, то летом туда перебрался не один десяток звёзд различной величины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо Роналду, на полуострове есть ещё один обладатель «Золотого мяча». А также, что не менее важно, в этот чемпионат потянулись игроки в самом расцвете сил и тренеры с богатым европейским опытом работы. Всё это заметно поднимает уровень футбола Саудовской Аравии. Кто из клубов способен стать чемпионом?

Карим Бензема в составе действующего чемпиона

В минувшем сезоне чемпионом стал «Аль-Иттихад», прервавший гегемонию «Аль-Хиляля». Команда из Джидды боролась за первое место с «Аль-Насром», да так хорошо, что тому не помог даже Роналду. Нуну Эшпириту Санту выстроил очень мощную команду, «тигры» забивали в среднем два гола за матч и имели лучшую оборону в лиге.

Уже в июне чемпион подписал несколько многообещающих новичков. Сначала Карима Бензема и Н'Голо Канте, а потом Фабиньо и Жоау Филипе. Усиливать защиту «Аль-Иттихад» не стал, с ней и так был полный порядок, зато атака теперь будет на высшем уровне.

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Абдерразак Хамдалла в новом сезоне должен войти в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионата Саудовской Аравии. У него 110 голов за 113 матчей. Дуэт с Каримом Бензема может стать одним из самых мощных в лиге. Поставить на победу «Аль-Иттихада» в чемпионате можно за 2.80.

Роналду прибыла помощь

Криштиану в конце минувшего сезона многих разочаровал, ведь даже в Саудовской Аравии он не смог стать чемпионом. Боссы «Аль-Насра» сделали всё, чтобы исправить эту досадную ситуацию. Секо Фофана, Марсело Брозович, Алекс Теллес и Садио Мане сделают команду гораздо сильнее.

Единственное, что немного смущает, так это оборона, которая в прошлом сезоне часто подводила «Аль-Наср» в важных матчах. Один Теллес вряд ли решит проблему. Больше надежды на тренера Луиша Каштру. Португальский тренер умеет наводить порядок в защите. Поставить на победу его команды можно с коэффициентом 3.60.

Одного Малкома будет мало

«Аль-Хиляль» не стерпел третьего места в прошлом сезоне после нескольких подряд чемпионств и решил сыграть по-крупному. Именно команда Жорже Жезуша оформила самый дорогой трансфер, подписав Малкома за € 60 млн. Но это только цветочки, ведь «Аль-Хиляль» до сих пор торгуется за Мбаппе и Неймара, а там суммы будут гораздо больше.

Кроме Малкома, стоит упомянуть о переходе Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича. В сумме за все эти трансферы, с учётом Малкома, было потрачено около € 178 млн. Но, у «Аль-Хиляля» есть и потери, в погоне за звёздным форвардом боссы отказались от Одиона Игало, который был лучшим бомбардиром команды. Поставить на победу «Аль-Хиляля» в чемпионате можно с коэффициентом 4.00.

У всех остальных шансы на победу гораздо ниже

Остальные клубы тоже не скупились и подписывали звёзд, но в целом их составы уступают вышеупомянутой тройке. «Аль-Иттифак» возглавил Стивен Джеррард, а перешли в клуб Джордан Хендерсон и Мусса Дембеле. «Аль-Ахли» успел собрать Эдуара Менди, Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Аллана Сент-Максимена.

Кто станет чемпионом?

Мы считаем, что больше шансов у «Аль-Иттихада». Скажется опыт прошлого сезона, и команда сможет второй раз подряд выиграть чемпионство. Она заметно усилилась. Теперь в составе клуба есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Он с дебютных встреч в Кубке арабских чемпионов стал забивать мячи. С таким усилением горы по колено.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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