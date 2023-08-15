Вячеслав Дацик — Оли Томпсон. Олейник будет отмщён Рыжим Тарзаном

18 августа в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится бой между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном. За последние несколько лет Рыжий Тарзан обрёл большую популярность, в частности за неординарное поведение на ринге и запоминающуюся внешность.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением, что поединок между россиянином и британцем — это скрытый реванш. Дело в том, что силач Томпсон совсем недавно нокаутировал Алексея Олейника. Сумеет ли Вячеслав отомстить за небезызвестного соотечественника?

Когда бой Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

Бой между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном состоится 18 августа 2023 года в Москве.

Во сколько начало боя Дацик — Томпсон

Предполагается, что поединок между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном начнётся не раньше 19:00 мск 18 августа 2023 года.

По какому каналу покажут бой Дацик — Томпсон, где смотреть прямой эфир

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном можно посмотреть на канале РЕН ТВ.

Коэффициенты букмекеров на бой Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

Эксперты считают фаворитом Вячеслава Дацика. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Оли Томпсона оценили коэффициентом 2.85. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 12.0.

Прогноз на бой Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

За последние два года Рыжий Тарзан провёл целых 14 боёв. Он уступил Зелимхану Дукаеву, Исламу Каримову, Ильясу Якубову, Кевину Джонсону и Галымжану Жасланову. В четырёх из этих случаев проиграл решением судей. Ещё в одном ему было засчитано техническое поражение.

Несмотря на возраст, 43-летний Дацик пребывает в хорошем тонусе. Его слабыми сторонами являются низкая выносливость и скромный технический арсенал. Однако Вячеслав обладает великолепной нокаутирующей мощью. Ему достаточно попасть один раз для того, чтобы бой закончился.

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Манеру Дацика вести поединок уже давным-давно все изучили. Он неспешно передвигается по рингу, накапливая энергию, а затем выплёскивает её, нанося соперникам тяжёлые удары. Рыжий Тарзан любит драться в открытую, чем подкупает любителей яркого стиля боя.

Удастся ли Вячеславу победить британского силача? У Томпсона иной стиль ведения боя, чем у Дацика. Он более активен в передвижении и более быстр. Также стоит отметить, что он обладает богатым опытом выступлений в единоборствах.

На профессиональном уровне Оли провёл целых 38 боёв. В 22 из них одержал победы. Томпсону доводилось даже биться в самых престижных организациях — в UFC и Bellator. Правда, в них он получил неудачный опыт — потерпел поражения во всех четырёх боях.

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К предстоящему поединку Томпсон подходит в качестве аутсайдера. С возрастом (Оли, так же как и Дацику, 43 года) он сильно сбавил. За последние пять поединков победил только 46-летнего Алексея Олейника, подходившего к бою с поражениями в четырёх из пяти боёв.

Интересно, что в преддверии поединка с Дациком британский силач заявил, что Вячеслав физически сложен так, чтобы держать удар, и что он получит своё. Оли отметил, что каждую из трёх минут раунда будет рубить Дацика и в конце поднимут его руку. Как бы не так.

На что ставить?

Крайне маловероятно, что бой будет складываться по запланированному британцем сценарию. Думается, Дацик выждет возможность нанести точный удар и отправит Оли в нокаут. Это, а также устраивать зрелище, Вячеслав умеет лучшего всего. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Мотивация отомстить за легендарного соотечественника наверняка прибавит Рыжему Тарзану сил. В последнем поединке с Галымжаном Жаслановым он смотрелся гораздо предпочтительнее соперника. Многие считают, что проиграл Дацик незакономерно.

Вячеслав владел инициативой и даже отправил Жасланова в нокдаун, но судьи отдали предпочтение сопернику. В предстоящем поединке у Рыжего Тарзана есть хорошие шансы реабилитироваться.

Ставка: победа Вячеслава Дацика за 1.55.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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